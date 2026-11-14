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الرياضة رياضة عالمية

بتشكيلة شابة... البرازيل تسقط أمام اليابان ودياً في سنغافورة

البرازيل خسرت ودياً أمام اليابان في سنغافورة (رويترز)
البرازيل خسرت ودياً أمام اليابان في سنغافورة (رويترز)
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TT

بتشكيلة شابة... البرازيل تسقط أمام اليابان ودياً في سنغافورة

البرازيل خسرت ودياً أمام اليابان في سنغافورة (رويترز)
البرازيل خسرت ودياً أمام اليابان في سنغافورة (رويترز)

خسرت البرازيل بقائمة تضم 15 لاعباً دون 23 عاماً في الوقت بدل الضائع أمام اليابان (2-3) السبت، في مباراة وديّة في كرة القدم في الملعب الوطني بمدينة كالانغ بسنغافورة، رغم ثنائية فينيسيوس.

وبعد خمسة أشهر من خروج مبكر من ثمن نهائي «مونديال 2026» أمام النرويج، استسلم «السيليساو» بداية لهدفَي الياباني تاكيفوسا كوبو (15) وكيتو ناكامورا (19).

أعادت ثنائية نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور (33 و75) الأمل إلى البرازيليين، لكن الياباني تاتسوهيرو ساكاموتو سجل في آخر الأنفاس (90+1)، ما أثار غضب دكة الاحتياط البرازيلية التي طالبت بخطأ، وطُرد على أثر ذلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والقائد رافينيا (كان حينها على مقاعد البدلاء).

وستحاول البرازيل التعويض، الثلاثاء، في سنغافورة أمام البلد المضيف، فيما تواجه اليابان باراغواي.

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محطماً رقم بيلينغهام... ماكس دومان أصغر لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً

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الرياضة رياضة عالمية

بتشكيلة شابة... البرازيل تسقط أمام اليابان ودياً في سنغافورة

البرازيل خسرت ودياً أمام اليابان في سنغافورة (رويترز)
البرازيل خسرت ودياً أمام اليابان في سنغافورة (رويترز)
TT
TT

بتشكيلة شابة... البرازيل تسقط أمام اليابان ودياً في سنغافورة

البرازيل خسرت ودياً أمام اليابان في سنغافورة (رويترز)
البرازيل خسرت ودياً أمام اليابان في سنغافورة (رويترز)

خسرت البرازيل بقائمة تضم 15 لاعباً دون 23 عاماً في الوقت بدل الضائع أمام اليابان (2-3) السبت، في مباراة وديّة في كرة القدم في الملعب الوطني بمدينة كالانغ بسنغافورة، رغم ثنائية فينيسيوس.

وبعد خمسة أشهر من خروج مبكر من ثمن نهائي «مونديال 2026» أمام النرويج، استسلم «السيليساو» بداية لهدفَي الياباني تاكيفوسا كوبو (15) وكيتو ناكامورا (19).

أعادت ثنائية نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور (33 و75) الأمل إلى البرازيليين، لكن الياباني تاتسوهيرو ساكاموتو سجل في آخر الأنفاس (90+1)، ما أثار غضب دكة الاحتياط البرازيلية التي طالبت بخطأ، وطُرد على أثر ذلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والقائد رافينيا (كان حينها على مقاعد البدلاء).

وستحاول البرازيل التعويض، الثلاثاء، في سنغافورة أمام البلد المضيف، فيما تواجه اليابان باراغواي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضية برازيلية سنغافورة
الرياضة رياضة عالمية

محطماً رقم بيلينغهام... ماكس دومان أصغر لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً

ماكس دومان يستعد للمشاركة مع منتخب إنجلترا تحت 21 ضد البرتغال في بريستول (رويترز)
ماكس دومان يستعد للمشاركة مع منتخب إنجلترا تحت 21 ضد البرتغال في بريستول (رويترز)
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محطماً رقم بيلينغهام... ماكس دومان أصغر لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً

ماكس دومان يستعد للمشاركة مع منتخب إنجلترا تحت 21 ضد البرتغال في بريستول (رويترز)
ماكس دومان يستعد للمشاركة مع منتخب إنجلترا تحت 21 ضد البرتغال في بريستول (رويترز)

في السادسة عشرة من عمره، يواصل ماكس دومان كتابة التاريخ، بعدما أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً. ورغم الهزيمة أمام البرتغال، خطف جناح آرسنال الأنظار بلمساته المبدعة، وأثار إعجاب مدربه لي كارسلي، الذي يرى فيه موهبة قادرة على صناعة ما لا يتوقعه أحد.

وحسب شبكة «The Athletic»، فقد أضاف ماكس دومان رقماً قياسياً جديداً إلى قائمة إنجازاته المبكرة، بعدما شارك بديلاً أمام البرتغال على ملعب أشتون غيت، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.

ونجح جناح آرسنال، البالغ من العمر 16 عاماً، في تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم جود بيلينغهام، الذي كان يكبر دومان بنحو 4 أشهر عندما خاض مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً في سبتمبر (أيلول) 2020.

ورغم أن دومان لم يتمكن من إنقاذ المنتخب الإنجليزي من الهزيمة بهدف دون رد أمام منتخب برتغالي قدم أداءً مثيراً للإعجاب، فإنه ترك بصمة واضحة خلال الدقائق التي شارك فيها.

فقد أظهر اللاعب الشاب نشاطاً وحيوية، وصنع أفضل فرصة لإنجلترا في المباراة، بعدما مرر كرة رائعة إلى زميله مايكي مور، الذي شارك هو أيضاً بديلاً.

كارسلي يشيد بدومان: كان استثنائياً

لم يخفِ لي كارسلي، المدير الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاماً، إعجابه بما قدمه دومان فور دخوله أرض الملعب.

وقال كارسلي: «أعتقد أنه كان استثنائياً عندما شارك في مباراة الليلة».

وأضاف: «جميع البدلاء أحدثوا تأثيراً حقيقياً في المباراة، ولكنني أرى أن دومان لم يكن محظوظاً في عدم حصوله على تمريرة حاسمة».

وتابع: «لقد قدم تمريرة رائعة إلى مايكي، كما تحرك بذكاء وشغل مساحات جيدة للغاية، سواء في مركز صانع الألعاب رقم 10 أو على الأطراف».

11 ألف مشجع ينتظرون لمساته

لم يكن كارسلي وحده الذي لاحظ موهبة دومان. فقد سادت حالة من الترقب والحماس بين الجماهير التي بلغ عددها نحو 11 ألف متفرج، كلما وصلت الكرة إلى قدمَي جناح آرسنال الشاب.

وبدا واضحاً أن الحاضرين كانوا ينتظرون شيئاً مختلفاً في كل مرة يلمس فيها الكرة.

وعندما سُئل كارسلي عما إذا كان يشعر بالحماس نفسه بصفته مدرباً، أجاب من دون تردد: «بالتأكيد».

وأوضح: «إنه عنصر المفاجأة، أليس كذلك؟ إنها القدرة على الإبداع والخيال».

وأضاف: «ليس لدينا عدد كافٍ من اللاعبين الذين يستطيعون فعل ذلك».

مواجهة فرنسا وفرصة جديدة لإثبات الذات

من المتوقع أن يشارك دومان مجدداً مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً يوم الاثنين، خلال المباراة الودية أمام فرنسا على ملعب «أشتون غيت»، معقل نادي بريستول سيتي.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه كارسلي فعلاً التخطيط لنهائيات بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، المقررة الصيف المقبل.

وبالنظر إلى موهبته وتأثيره المبكر، يبدو دومان مرشحاً طبيعياً للوجود ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي في البطولة.

لكن كارسلي شدد على أهمية التعامل بحذر مع اللاعب الصغير، والتنسيق مع ناديه آرسنال بشأن خطوات تطوره المقبلة.

وقال: «أعتقد أنه يتعين علينا التأكد من أننا على توافق مع آرسنال بشأن رؤيتهم للاعب وما يفكرون فيه».

وأضاف: «لا نريد أن نبالغ في تحميله المسؤوليات».

ومع ذلك، أكد مدرب المنتخب الإنجليزي أن المباريات المقبلة ستكون مهمة بالنسبة إلى دومان، إذا أراد حجز مكان في قائمة البطولة الأوروبية.

وأوضح: «من الواضح أنه لم تتبقَّ أمامنا سوى 3 مباريات قبل بطولة أوروبا، ولذلك من المهم أن يستغل الفرصة لإظهار قدراته وإثبات أنه يستحق أن يكون على متن الطائرة المتجهة إلى البطولة».

واختتم كارسلي تصريحاته قائلاً: «من المهم أن يواصل تقديم مستويات جيدة، وأن يحصل على دقائق لعب، وأن يُظهر الروح الإيجابية الممتازة نفسها التي أظهرها حتى الآن».

وهكذا، يواصل ماكس دومان تحطيم الأرقام القياسية في سن مبكرة، بعدما تجاوز رقم جود بيلينغهام، وأصبح أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.

ورغم أن ظهوره التاريخي انتهى بهزيمة أمام البرتغال، فإن أداءه منح الجماهير ومدربه سبباً جديداً للحماس بشأن مستقبل إحدى أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية.

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الرياضة كرة القدم رياضة إنجليزية آرسنال إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

مفاجأة... محمد صلاح لم يتجاوز رقم حسام حسن

محمد صلاح على بعد هدف واحد من حسام حسن تاريخياً (رويترز)
محمد صلاح على بعد هدف واحد من حسام حسن تاريخياً (رويترز)
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مفاجأة... محمد صلاح لم يتجاوز رقم حسام حسن

محمد صلاح على بعد هدف واحد من حسام حسن تاريخياً (رويترز)
محمد صلاح على بعد هدف واحد من حسام حسن تاريخياً (رويترز)

أعاد التعديل الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على عدد الأهداف الدولية المسجلة باسم محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، ليبقى حسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب، في الصدارة برصيد 69 هدفاً، متقدماً بهدف واحد على صلاح.

وسجل صلاح نجم طرابزون سبور التركي هدفين في فوز مصر على مالاوي 5 - صفر الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، ليرفع رصيده إلى 68 هدفاً دولياً وفقاً للأرقام الجديدة التي اعتمدها فيفا، بعدما كان قد وصل إلى 70 هدفاً وتجاوز رقم حسام حسن البالغ 69 هدفاً، استناداً إلى الإحصائية السابقة للاتحاد الدولي.

وتعود تفاصيل الأمر إلى تقرير نشره فيفا عبر موقعه الرسمي في يونيو (حزيران) 2026، أشار فيه إلى أن صلاح وصل إلى 68 هدفاً بقميص المنتخب المصري، عقب تسجيله هدفاً في شباك نيوزيلندا خلال كأس العالم 2026، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن.

لكن الاتحاد الدولي عاد وعدّل بياناته، ليخفض رصيد صلاح إلى 66 هدفاً قبل مواجهة مالاوي، قبل أن يضيف اللاعب هدفين في المباراة، ويصل مجدداً إلى 68 هدفاً، ليظل خلف حسام حسن بهدف واحد، بدلاً من تجاوزه كما كان معتقداً وفقاً للأرقام السابقة.

وسلط تقرير فيفا المنشور في يونيو (حزيران) الماضي، الضوء على أبرز خمسة أهداف في مسيرة صلاح الدولية، مشيراً إلى اقترابه من تحطيم رقم حسام حسن، الذي رحل قبل أيام عن تدريب المنتخب المصري.

وجاء هدف صلاح في شباك نيوزيلندا خلال كأس العالم 2026 على رأس أبرز محطاته، بعدما أسهم في قيادة مصر إلى تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، بنتيجة 3 - 1. وصنع صلاح هدف التعادل الذي سجله محمود حسن تريزيغيه، وأضاف بنفسه الهدف الثاني، بعدما استعاد الفراعنة تقدمهم في المباراة.

كما كان لصلاح دور حاسم في تأهل مصر إلى كأس العالم 2018، بعد غياب استمر 28 عاماً، عندما سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام الكونغو الديمقراطية، بعدما افتتح التسجيل في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2 - 1.

وفي كأس أمم أفريقيا 2017، سجل صلاح هدفاً مميزاً أمام بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحسم المنتخب المصري تأهله إلى النهائي عبر ركلات الترجيح، التي سجل خلالها قائد الفراعنة إحدى الركلات.

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم، سجل صلاح أربعة أهداف في فوز مصر على جيبوتي 6 - صفر، محققاً أول رباعية دولية في مسيرته، كما تجاوز محمد أبو تريكة ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وعاد صلاح ليسجل هدفين خلال الفوز على جيبوتي 3 - صفر في مباراة الإياب، لتضمن مصر التأهل إلى كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ورغم تعدد الأرقام القياسية التي حققها صلاح بقميص المنتخب المصري، فإن لقب الهداف التاريخي للفراعنة لا يزال بحوزة حسام حسن، في انتظار ما ستسفر عنه المباريات المقبلة لقائد المنتخب في سباقه نحو الرقم القياسي.

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