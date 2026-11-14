محطماً رقم بيلينغهام... ماكس دومان أصغر لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً

في السادسة عشرة من عمره، يواصل ماكس دومان كتابة التاريخ، بعدما أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً. ورغم الهزيمة أمام البرتغال، خطف جناح آرسنال الأنظار بلمساته المبدعة، وأثار إعجاب مدربه لي كارسلي، الذي يرى فيه موهبة قادرة على صناعة ما لا يتوقعه أحد.

وحسب شبكة «The Athletic»، فقد أضاف ماكس دومان رقماً قياسياً جديداً إلى قائمة إنجازاته المبكرة، بعدما شارك بديلاً أمام البرتغال على ملعب أشتون غيت، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.

ونجح جناح آرسنال، البالغ من العمر 16 عاماً، في تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم جود بيلينغهام، الذي كان يكبر دومان بنحو 4 أشهر عندما خاض مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً في سبتمبر (أيلول) 2020.

ورغم أن دومان لم يتمكن من إنقاذ المنتخب الإنجليزي من الهزيمة بهدف دون رد أمام منتخب برتغالي قدم أداءً مثيراً للإعجاب، فإنه ترك بصمة واضحة خلال الدقائق التي شارك فيها.

فقد أظهر اللاعب الشاب نشاطاً وحيوية، وصنع أفضل فرصة لإنجلترا في المباراة، بعدما مرر كرة رائعة إلى زميله مايكي مور، الذي شارك هو أيضاً بديلاً.

كارسلي يشيد بدومان: كان استثنائياً

لم يخفِ لي كارسلي، المدير الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاماً، إعجابه بما قدمه دومان فور دخوله أرض الملعب.

وقال كارسلي: «أعتقد أنه كان استثنائياً عندما شارك في مباراة الليلة».

وأضاف: «جميع البدلاء أحدثوا تأثيراً حقيقياً في المباراة، ولكنني أرى أن دومان لم يكن محظوظاً في عدم حصوله على تمريرة حاسمة».

وتابع: «لقد قدم تمريرة رائعة إلى مايكي، كما تحرك بذكاء وشغل مساحات جيدة للغاية، سواء في مركز صانع الألعاب رقم 10 أو على الأطراف».

11 ألف مشجع ينتظرون لمساته

لم يكن كارسلي وحده الذي لاحظ موهبة دومان. فقد سادت حالة من الترقب والحماس بين الجماهير التي بلغ عددها نحو 11 ألف متفرج، كلما وصلت الكرة إلى قدمَي جناح آرسنال الشاب.

وبدا واضحاً أن الحاضرين كانوا ينتظرون شيئاً مختلفاً في كل مرة يلمس فيها الكرة.

وعندما سُئل كارسلي عما إذا كان يشعر بالحماس نفسه بصفته مدرباً، أجاب من دون تردد: «بالتأكيد».

وأوضح: «إنه عنصر المفاجأة، أليس كذلك؟ إنها القدرة على الإبداع والخيال».

وأضاف: «ليس لدينا عدد كافٍ من اللاعبين الذين يستطيعون فعل ذلك».

مواجهة فرنسا وفرصة جديدة لإثبات الذات

من المتوقع أن يشارك دومان مجدداً مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً يوم الاثنين، خلال المباراة الودية أمام فرنسا على ملعب «أشتون غيت»، معقل نادي بريستول سيتي.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه كارسلي فعلاً التخطيط لنهائيات بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، المقررة الصيف المقبل.

وبالنظر إلى موهبته وتأثيره المبكر، يبدو دومان مرشحاً طبيعياً للوجود ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي في البطولة.

لكن كارسلي شدد على أهمية التعامل بحذر مع اللاعب الصغير، والتنسيق مع ناديه آرسنال بشأن خطوات تطوره المقبلة.

وقال: «أعتقد أنه يتعين علينا التأكد من أننا على توافق مع آرسنال بشأن رؤيتهم للاعب وما يفكرون فيه».

وأضاف: «لا نريد أن نبالغ في تحميله المسؤوليات».

ومع ذلك، أكد مدرب المنتخب الإنجليزي أن المباريات المقبلة ستكون مهمة بالنسبة إلى دومان، إذا أراد حجز مكان في قائمة البطولة الأوروبية.

وأوضح: «من الواضح أنه لم تتبقَّ أمامنا سوى 3 مباريات قبل بطولة أوروبا، ولذلك من المهم أن يستغل الفرصة لإظهار قدراته وإثبات أنه يستحق أن يكون على متن الطائرة المتجهة إلى البطولة».

واختتم كارسلي تصريحاته قائلاً: «من المهم أن يواصل تقديم مستويات جيدة، وأن يحصل على دقائق لعب، وأن يُظهر الروح الإيجابية الممتازة نفسها التي أظهرها حتى الآن».

وهكذا، يواصل ماكس دومان تحطيم الأرقام القياسية في سن مبكرة، بعدما تجاوز رقم جود بيلينغهام، وأصبح أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.

ورغم أن ظهوره التاريخي انتهى بهزيمة أمام البرتغال، فإن أداءه منح الجماهير ومدربه سبباً جديداً للحماس بشأن مستقبل إحدى أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية.