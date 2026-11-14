مفاجأة... محمد صلاح لم يتجاوز رقم حسام حسن

أعاد التعديل الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على عدد الأهداف الدولية المسجلة باسم محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، ليبقى حسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب، في الصدارة برصيد 69 هدفاً، متقدماً بهدف واحد على صلاح.

وسجل صلاح نجم طرابزون سبور التركي هدفين في فوز مصر على مالاوي 5 - صفر الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، ليرفع رصيده إلى 68 هدفاً دولياً وفقاً للأرقام الجديدة التي اعتمدها فيفا، بعدما كان قد وصل إلى 70 هدفاً وتجاوز رقم حسام حسن البالغ 69 هدفاً، استناداً إلى الإحصائية السابقة للاتحاد الدولي.

وتعود تفاصيل الأمر إلى تقرير نشره فيفا عبر موقعه الرسمي في يونيو (حزيران) 2026، أشار فيه إلى أن صلاح وصل إلى 68 هدفاً بقميص المنتخب المصري، عقب تسجيله هدفاً في شباك نيوزيلندا خلال كأس العالم 2026، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن.

لكن الاتحاد الدولي عاد وعدّل بياناته، ليخفض رصيد صلاح إلى 66 هدفاً قبل مواجهة مالاوي، قبل أن يضيف اللاعب هدفين في المباراة، ويصل مجدداً إلى 68 هدفاً، ليظل خلف حسام حسن بهدف واحد، بدلاً من تجاوزه كما كان معتقداً وفقاً للأرقام السابقة.

وسلط تقرير فيفا المنشور في يونيو (حزيران) الماضي، الضوء على أبرز خمسة أهداف في مسيرة صلاح الدولية، مشيراً إلى اقترابه من تحطيم رقم حسام حسن، الذي رحل قبل أيام عن تدريب المنتخب المصري.

وجاء هدف صلاح في شباك نيوزيلندا خلال كأس العالم 2026 على رأس أبرز محطاته، بعدما أسهم في قيادة مصر إلى تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، بنتيجة 3 - 1. وصنع صلاح هدف التعادل الذي سجله محمود حسن تريزيغيه، وأضاف بنفسه الهدف الثاني، بعدما استعاد الفراعنة تقدمهم في المباراة.

كما كان لصلاح دور حاسم في تأهل مصر إلى كأس العالم 2018، بعد غياب استمر 28 عاماً، عندما سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام الكونغو الديمقراطية، بعدما افتتح التسجيل في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2 - 1.

وفي كأس أمم أفريقيا 2017، سجل صلاح هدفاً مميزاً أمام بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحسم المنتخب المصري تأهله إلى النهائي عبر ركلات الترجيح، التي سجل خلالها قائد الفراعنة إحدى الركلات.

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم، سجل صلاح أربعة أهداف في فوز مصر على جيبوتي 6 - صفر، محققاً أول رباعية دولية في مسيرته، كما تجاوز محمد أبو تريكة ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وعاد صلاح ليسجل هدفين خلال الفوز على جيبوتي 3 - صفر في مباراة الإياب، لتضمن مصر التأهل إلى كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ورغم تعدد الأرقام القياسية التي حققها صلاح بقميص المنتخب المصري، فإن لقب الهداف التاريخي للفراعنة لا يزال بحوزة حسام حسن، في انتظار ما ستسفر عنه المباريات المقبلة لقائد المنتخب في سباقه نحو الرقم القياسي.