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الرياضة رياضة عالمية

كيف أتى صبر بورنموث بثماره الآن؟

الفريق يحتل المركز السابع حالياً بعد أن كان يقبع في قاع جدول الترتيب

حقق بورنموث الفوز في 8 مباريات متتالية بجميع المسابقات (رويترز)
حقق بورنموث الفوز في 8 مباريات متتالية بجميع المسابقات (رويترز)
    لندن: رايان بنسون*
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كيف أتى صبر بورنموث بثماره الآن؟

حقق بورنموث الفوز في 8 مباريات متتالية بجميع المسابقات (رويترز)
حقق بورنموث الفوز في 8 مباريات متتالية بجميع المسابقات (رويترز)

كان من السهل، بل من المنطقي تماماً، أن يشعر مشجعو بورنموث بالإحباط والقلق؛ فقد رحل المدير الفني المحبوب أندوني إيراولا خلال الصيف، ولم تكن بداية بديله، ماركو روزه، موفقة على الإطلاق؛ إذ اكتفى الفريق بـ3 هزائم و3 تعادلات في مبارياته الست الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أدى إلى ظهور همسات في وسائل الإعلام حول مستقبل روزه. لكن جماهير بورنموث تدرك أن الأفكار والأساليب الجديدة قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تؤتي ثمارها؛ فإيراولا نفسه لم يحقق أي فوز في مبارياته التسع الأولى مع النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه نجح في النهاية في ترك بصمة استثنائية.

ومع ذلك، بدا الوضع قاتماً بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها بورنموث أمام تشيلسي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد. لكن روزه حافظ على هدوئه؛ فقد ظل مصراً - حتى تلك اللحظة - على أن أداء الفريق كان أفضل مما تعكسه النتائج، حيث قال: «في هذا المستوى، النتائج هي الأهم، لكن من حيث الأداء، أرى الكثير من الجوانب الإيجابية». ورغم أن روزه كان أقل تسامحاً بعد الهزيمة الثقيلة أمام «البلوز» على ملعب «ستامفورد بريدج»، فإنه كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن النتيجة كانت قاسية؛ إذ جاءت أهداف تشيلسي الخمسة من إجمالي أهداف متوقعة بلغ 1.1 فقط؛ فقد اتسم إنهاء الهجمات من جانب تشيلسي بدقة استثنائية في بعض اللحظات؛ حيث سجل جوردان هندرسون هدفين من خارج منطقة الجزاء (أحدهما من ركلة حرة)، بينما سدد جواو بيدرو كرة قوية في سقف المرمى بعد تمريرة عرضية من بيدرو نيتو، كما ساعد تغيير اتجاه الكرة في تسجيل هدف مورغان روجرز. في المقابل، صنع بورنموث فرصاً أكثر (بمعدل أهداف متوقعة بلغ 1.38) مقارنة بمضيفه، لكن انتهى به المطاف إلى تلقي هزيمة ساحقة.

البرازيلي إيفانيلسون (يسار) يحتفل بهز شباك سبارتا براغ في الدوري الأوروبي بصحبة الأوروغوياني رودريغيز (إ.ب.أ)

لقد كانت هذه الهزيمة الثقيلة أمراً غير معتاد، لكن الشعور السائد بأن بورنموث كان سيئ الحظ كان أمراً مألوفاً؛ إذ لم تسر الأمور في صالح الفريق خلال المباريات الخمس التي سبقت تلك المواجهة؛ ففي مباراته الافتتاحية للموسم أمام مانشستر سيتي، تقدم بورنموث بهدف دون رد حتى الدقيقة الـ84، قبل أن تنتهي المباراة بخسارته بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي مباراته الثانية، تعادل بهدف لمثله مع إيفرتون بعد أن استقبل هدفاً في الدقيقة الـ90. وقال روزه: «بصفتك مديراً فنياً، أنت تقيّم الأداء إلى جانب النتيجة، وقد كان الأداء جيداً جداً في معظم فترات المباراة. لا أريد توجيه اللوم إلى أحد، فقد رأيت الكثير من الجوانب الإيجابية». تلا ذلك مباراة الفريق أمام نيوكاسل على ملعب «سانت جيمس بارك»، حيث نجح نيوكاسل في التعادل بهدفين لمثلهما بفضل هدف في الدقيقة الـ88، بعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين. وفي المباراة الرابعة، تقدم بورنموث مرتين أمام برنتفورد، لكنه اضطر في النهاية إلى الاكتفاء بالتعادل 2 - 2، وذلك بسبب أخطاء فردية ارتكبها كل من أدريان تروفيرت وجورجي بيتروفيتش.

وواصل روزه التركيز على الجوانب الإيجابية؛ فقد كان يدرك أن النتائج ستتحسن في نهاية المطاف، خصوصاً أنه كان معجباً بكثير مما يراه على أرض الملعب. وبعد التعادل مع نيوكاسل، قال: «أنا سعيد للغاية بالثقة التي دخل بها اللاعبون المباراة اليوم سعياً لحصد النقاط الثلاث». وحتى بعد الخسارة أمام ليفربول، التي جعلت رصيد الفريق 3 نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة، ظل روزه متفائلاً، حيث صرح قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة أمام ليفربول. لقد حصل ليفربول على فترة راحة أطول منا، ومع ذلك بدا لاعبونا في حالة بدنية جيدة حتى النهاية، وكنا نحن الفريق الذي سعى لتسجيل الأهداف».

وتفوق بورنموث في مؤشر الأهداف المتوقعة في 4 من مبارياته الست الأولى. ورغم أن هذا المؤشر لا يعني الكثير من الناحية العملية، فإنه يشير إلى أن الفريق كان يخلق فرصاً ذات قيمة عالية أكثر من خصومه؛ وهو ما يعني أن وجوده في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب لم يكن انعكاساً دقيقاً لمستواه الفني. وبعد الخسارة أمام تشيلسي، وجه روزه تحدياً للاعبيه قائلاً: «نحن نرى ترتيبنا في الجدول، والآن تقع على عاتقنا مسؤولية إثبات قدرتنا على التعامل مع هذا الموقف».

ويمكننا الاستعانة بمؤشر النقاط المتوقعة لدعم فكرة أن مركز بورنموث في جدول الترتيب لم يكن يعبر عن حقيقة أدائه. يستخدم نموذجنا للنقاط المتوقعة بيانات الأهداف المتوقعة من كل مباراة لحساب النتائج التي «استحقت» الفرق تحقيقها، بناءً على جودة وعدد الفرص التي أتيحت لكلا الفريقين. ورغم أن بورنموث كان يقبع في منطقة الهبوط برصيد 3 نقاط فقط، فإن رصيده البالغ 8.4 نقطة متوقعة كان يضعه في مركز مريح بمنتصف جدول الترتيب.

روزه حافظ على هدوئه وإيجابيته في أثناء تعثر بورنموث (رويترز)

ولا ينبغي اعتبار التقييمات المتفائلة التي قدمها روزه مجرد تصريحات تقليدية جوفاء تُقال عادةً بعد المباريات؛ إذ يمكن القول إن إيجابيته ووضوحه لعبا دوراً محورياً في مساعدة لاعبي بورنموث في إدراك أنهم يسيرون على الطريق الصحيح، حتى في الأوقات التي كانت فيها النتائج مخيبة للآمال. كان هناك شعور بالقلق من أن يفقد الفريق ثقته بنفسه وينهار، لكن بالنظر إلى الأحداث التي وقعت لاحقاً، يبدو أن المدير الفني قد نجح ببراعة في إبعاد هذا الخطر. ومنذ الهزيمة أمام تشيلسي، خاض بورنموث 8 مباريات في مختلف المسابقات، حقق الفوز في جميعها. وقد سجل الفريق 21 هدفاً، وشملت انتصاراته الفوز على شتورم غراتس وميلان وسبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وأستون فيلا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالإضافة إلى سندرلاند ومانشستر يونايتد وليدز يونايتد وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الفوز على سبارتا براغ، سلط روزه الضوء على جودة اللاعبين المتاحين على مقاعد البدلاء، وذلك بعد أن نجح فريقه في تحويل تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 3 - 1 على مضيفه التشيكي بالجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وبهذا الفوز، حافظ الفريق الملقب بـ«حبات الكرز» على انطلاقته المثالية في مشاركته الأوروبية الأولى، محققاً فوزه الرابع في 4 مباريات ضمن المسابقة القارية. ويوجد بورنموث في المركز الثاني حالياً بترتيب الدوري الأوروبي، برصيد 12 نقطة، محافظاً على العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق الأهداف خلف بنفيكا (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن جدول مبارياته الأخير كان أكثر سهولة بعض الشيء، لا سيما أنه واجه في مبارياته الست الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز فرقاً قوية مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل وليفربول وتشيلسي، حيث أقيمت 3 من تلك المواجهات خارج ملعبه. لقد حقق كل من ميلان وليدز يونايتد بدايات جيدة في الموسم، كما شهد أستون فيلا صحوةً في الآونة الأخيرة، ولا يمكن اعتبار الفوز على مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد» أمراً مضموناً بأي حال من الأحوال.

لقد أصبح وضع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز مختلفاً تماماً الآن؛ فقد رفعت الانتصارات الأربعة الأخيرة الفريق إلى المركز السابع بجدول الترتيب. ونظراً لأن هذه الانتصارات جاءت بنتائج مقنعة للغاية، فقد قفز الفريق أيضاً بشكل ملحوظ في جدول «النقاط المتوقعة»؛ حيث لا يتفوق على رصيد بورنموث البالغ 15.4 نقطة متوقعة - حتى الآن هذا الموسم - سوى أندية آرسنال (18.2)، ومانشستر سيتي (17.1)، ونوتنغهام فورست (15.5).

تافيرنييه لاعب بورنموث (يمين) يهز شباك مانشستر يونايتد الذي سقط بثلاثية في أولد ترافورد (أ.ب)

إنه تحول مثير للإعجاب، لكن روزه لا يسعى لنسب الفضل إلى نفسه؛ إذ قال قبل مواجهتي ليدز يونايتد وإيبسويتش تاون: «أود أن أقول إنني ساحر غيّر الأمور نحو الأفضل، لكن الأمر يتعلق أحياناً باكتساب الخبرات، وكيفية التعامل مع المواقف؛ فسرعة رد الفعل هي الأهم دائماً. قد ترتكب الأخطاء، أو تتعرض للهزيمة، أو تمر بيوم سيئ، لكن رد الفعل هو ما يهم، وأعتقد أننا أظهرنا رد فعل جيداً. لم نكن نفتقر للكثير، والآن نسعى فقط لإتمام الـ5 في المائة الأخيرة في كل جانب من جوانب اللعبة».

وقد أسهمت استعادة إيفانيلسون لخطورته التهديفية في هذا التحسن؛ حيث سجل المهاجم البرازيلي في كل من مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري، محرزاً أهدافه الخمسة من فرص بلغت قيمتها 2.8 هدف متوقع. كما استدعي مدافع بورنموث جيمس هيل إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى، من أجل منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية. وبعدما كان مغموراً إلى حد كبير، حقق هيل صعوداً سريعاً هذا الموسم وشارك في 15 مباراة مع بورنموث، ما لفت أنظار المدرب الألماني توماس توخيل. وتبدو قائمة مبارياته المقبلة في المتناول.

ووفقاً لتصنيفاتنا، فإن بورنموث يمتلك واحداً من أسهل جداول المباريات في الجولات الخمس المقبلة، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى كوفنتري سيتي وأستون فيلا؛ وهو ما يعني أن مسيرة صعود الفريق قد تستمر. ويُظهر صعود بورنموث في جدول الترتيب مدى سرعة تغير أحوال الأندية، كما يقدم دليلاً على أن الصبر قد يؤتي ثماره في أوقات كان من الأسهل فيها الاستسلام للقلق. قد لا يشعر روزه بأنه غيّر الكثير، لكن حرصه على الحفاظ على ثقة لاعبيه - في وقت كان من الممكن أن تنهار فيه معنوياتهم - لا يقل قيمة عن أي تعديل تكتيكي!

* خدمة «الغارديان»

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الرياضة رياضة عالمية

لوف: لا تتوقعوا معجزات من كلوب!

يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني (رويترز)
يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني (رويترز)
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لوف: لا تتوقعوا معجزات من كلوب!

يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني (رويترز)
يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني (رويترز)

لاحظ يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، تغيراً في الأجواء منذ تولي يورغن كلوب مسؤولية تدريب المنتخب.

وصرح لوف، الذي قاد ألمانيا للتتويج بكأس العالم 2014، لمجلة «كيكر» الرياضية قائلاً: «لقد أرادت الأمة بأسرها يورغن كلوب مدرباً. البداية الجديدة ملموسة، فهناك لاعبون جدد يشاركون، ونحن نشهد انطلاقة نحو حقبة مختلفة، كما أن الأجواء أصبحت إيجابية مجدداً».

وحل كلوب بديلاً ليوليان ناغلسمان، الذي قاد ألمانيا خلال مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، لم يُحقق كلوب سوى فوز واحد في مبارياته الأربع الأولى، والتي كانت ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

لكن لوف أكد أنه لا ينبغي لأحد توقع معجزات من المدرب الجديد، مشيراً إلى أنه «يحتاج إلى الوقت، كما يجب على فريقه أن يجد هويته».

ويمتد عقد كلوب حتى ما بعد كأس العالم 2030، علماً بأن بطولة أمم أوروبا (يورو 2028) تسبق هذا الموعد.

وقال لوف: «الحكم النهائي يصدر دائماً عند العودة إلى الوطن بعد ختام أي بطولة؛ ففي البطولات الكبرى يتعين عليك إثبات جدارتك».

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البرتغال تصطدم بالدنمارك لحسم صدارة المجموعة الرابعة

يكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان صدارة المجموعة الرابعة (إ.ب.أ)
يكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان صدارة المجموعة الرابعة (إ.ب.أ)
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البرتغال تصطدم بالدنمارك لحسم صدارة المجموعة الرابعة

يكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان صدارة المجموعة الرابعة (إ.ب.أ)
يكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان صدارة المجموعة الرابعة (إ.ب.أ)

تسعى البرتغال، السبت، إلى حسم صدارة المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك في أول مباراة لها في حقبة ما بعد نجمها كريستيانو رونالدو، حيث تطمح إلى الفوز على ضيفتها الدنمارك الساعية إلى تعزيز حظوظها للحاق بها إلى ربع النهائي. وحجزت البرتغال البطاقة الأولى عن المجموعة بالعلامة الكاملة منذ الجولة الرابعة، حيث جمعت 12 نقطة، وتتقدم بفارق 3 نقاط عن الدنمارك الثانية، و6 نقاط أمام ويلز والنرويج، اللتين لا تزال حظوظهما قائمة في التأهل، وستحاولان الإبقاء عليها عندما يلتقيان بأوسلو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة. وأكد رونالدو اعتزاله اللعب دولياً في وقت سابق من هذا الشهر، مسدلاً الستار على مسيرة حافلة خاض خلالها 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفاً (رقمان قياسيان عالميان)، وقاد منتخب بلاده إلى 3 ألقاب كبيرة: كأس أوروبا (2016) ودوري الأمم الأوروبية (2019 و2025).

ويبدو أن البرتغال كانت مستعدة لطيّ صفحة رونالدو، الذي غاب عن مبارياتها الثلاث الأخيرة بسبب عدم إشراكه في المباراة ضد النرويج (2 - 1) بالجولة الثانية في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث ترك المعسكر التدريبي وغاب عن المباراتين التاليتين ضد الدنمارك (4 - 2) والنرويج (2 - 1) في 1 و4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومع ذلك، جاءت 3 من الانتصارات الأربعة للبرتغال في نسخة هذا العام بفارق هدف واحد فقط، ما يعني أن كتيبة المدرب خورخي جيسوس اضطرت إلى بذل جهود مضنية لحصد نقاطها الـ12. ويكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان الصدارة والحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم في 14 مباراة رسمية دولية على أرضها، وهي سلسلة بدأت قبل مونديال 2022 (13 فوزاً، وتعادل واحد).

محمد دارمي من أوراق الدنمارك الهجومية الرابحة (إ.ب.أ)

أما الدنمارك فاستهلت مشوارها في المسابقة بشكل متعثر بخسارتها أمام النرويج (2 - 3)، لكنها استعادت توازنها بفوزين في مبارياتها الثلاث التالية (مقابل هزيمة واحدة)، فأصبحت بذلك المطارد الأبرز للبرتغال. ومع ذلك، لا يزال فريق المدرب برايان ريمر يفتقر إلى الاستقرار الدفاعي؛ إذ استقبلت شباكه 7 أهداف في هذه المجموعة رغم نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين. وتسعى الدنمارك إلى حصد النقاط الثلاث من هذه المواجهة قبل خوض مباراة قد تكون حاسمة أمام النرويج الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن خطر الهبوط إلى المستوى الثاني لا يزال قائماً.

وكسبت البرتغال 5 من المواجهات الـ6 الأخيرة ضد الدنمارك (مقابل هزيمة واحدة)، بينها الفوز 4 - 2 بكوبنهاغن في أكتوبر. وتفتقد البرتغال خدمات جواو كانسيلو وفرنسيسكو كونسيساو بسبب الإيقاف، وتوماس أراوجو ونونو تافاريش ورافايل لياو بسبب الإصابة، فيما يغيب قطب دفاع برشلونة أندرياس كريستنسن عن تشكيلة الدنمارك، لأنه عاد مؤخراً فقط للمشاركة في المنافسات مع ناديه الإسباني عقب تعافيه من الإصابة.قمة مصيرية بين ويلز والنرويج

في ظل تساويهما برصيد 3 نقاط في المركز الأخير، قد تلعب المواجهة بين النرويج وويلز دوراً حاسماً في تحديد مصير كل منهما بالمسابقة. كانت المشاركة الأولى للنرويج في المستوى الأول صعبة جداً؛ فبعد فوزها في المباراة الافتتاحية أمام الدنمارك، تعرضت لـ3 هزائم متتالية، مما جعلها تدخل الجولة الرابعة وهي تقبع في المركز الأخير. وتُعدّ هذه الهزائم الثلاث أسوأ حصيلة للنرويج في نسخة واحدة من دوري الأمم الأوروبية. وفي حال تعرضها لهزيمة أخرى، بالتزامن مع تحقيق الدنمارك نتيجة إيجابية (فوز أو تعادل) في المباراة الأخرى ضمن المجموعة، فإن ذلك سيؤكد بقاء كتيبة المدرب ستالي سولباكن في المركز الأخير. ومع ذلك، يمكن للنرويج خوض اللقاء بشيء من الثقة، لا سيما أن خسارتها أمام البرتغال في الجولة الثانية كانت الأولى لها على أرضها منذ مارس (آذار) 2024 (حيث حققت قبلها 11 فوزاً و3 تعادلات).

أما ويلز، فتتفوق على النرويج بفضل فوزها في المواجهة المباشرة الشهر الماضي (2 - 1)، التي قلبت فيها تأخرها إلى انتصار، لكنها خسرت بعد ذلك أمام الدنمارك 0 - 1. وكانت تلك الهزيمة الثامنة لها في 10 مباريات خاضتها ضمن المستوى الأول لهذه البطولة (مقابل فوز واحد وتعادل واحد). وأي تعثر جديد في هذه المباراة سيضعها أمام حتمية الفوز على البرتغال في الجولة السادسة لتجنب المركز الأخير وخطر الهبوط المباشر إلى المستوى الثاني. وتعوّل ويلز على عودة عدد من اللاعبين المؤثرين، وعلى رأسهم هاري ويلسون الذي تعافى من الإصابة. ويأمل المدرب كريغ بيلامي في تصحيح مسار ويلز التي لم تحقق سوى فوز واحد في مبارياتها الثماني الأخيرة (تعادلان و5 هزائم).

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إيطاليا تفتقد فراتيسي أمام بلجيكا بسبب الإصابة

دافيدي فراتيسي خارج قائمة إيطاليا لمواجهة بلجيكا (أ.ف.ب)
دافيدي فراتيسي خارج قائمة إيطاليا لمواجهة بلجيكا (أ.ف.ب)
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إيطاليا تفتقد فراتيسي أمام بلجيكا بسبب الإصابة

دافيدي فراتيسي خارج قائمة إيطاليا لمواجهة بلجيكا (أ.ف.ب)
دافيدي فراتيسي خارج قائمة إيطاليا لمواجهة بلجيكا (أ.ف.ب)

ستفتقد إيطاليا لاعب الوسط الهجومي دافيدي فراتيسي في مباراتها الحاسمة أمام بلجيكا ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد، بسبب الإصابة وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي للعبة، الجمعة.

وأوضح الاتحاد أن لاعب لاتسيو الذي سجل في مرمى «الزرق» هدفه العاشر في 39 مباراة دولية «غادر المعسكر وعاد إلى ناديه بسبب معاناته من مشكلات عضلية»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف الاتحاد أن لاعبي المنتخب الإيطالي قُسموا، غداة الفوز اللافت على فرنسا 3-1، إلى مجموعتين؛ إذ خضع الأساسيون لـ«تدريبات داخل القاعة وجلسات في حوض السباحة»، فيما أجرى بقية اللاعبين حصة تدريبية على أرض الملعب.

وتتصدر إيطاليا، الغائبة عن كأس العالم في النسخ الثلاث الأخيرة، المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، متساوية مع فرنسا، لكنها تتفوق عليها بفارق الأهداف (+5 مقابل +3).

ويكفي المنتخب الإيطالي التعادل مع بلجيكا، صاحبة المركز الثالث برصيد 9 نقاط، الأحد، في بروكسل لبلوغ الدور ربع النهائي.

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