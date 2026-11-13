كيف أتى صبر بورنموث بثماره الآن؟

كان من السهل، بل من المنطقي تماماً، أن يشعر مشجعو بورنموث بالإحباط والقلق؛ فقد رحل المدير الفني المحبوب أندوني إيراولا خلال الصيف، ولم تكن بداية بديله، ماركو روزه، موفقة على الإطلاق؛ إذ اكتفى الفريق بـ3 هزائم و3 تعادلات في مبارياته الست الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أدى إلى ظهور همسات في وسائل الإعلام حول مستقبل روزه. لكن جماهير بورنموث تدرك أن الأفكار والأساليب الجديدة قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تؤتي ثمارها؛ فإيراولا نفسه لم يحقق أي فوز في مبارياته التسع الأولى مع النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه نجح في النهاية في ترك بصمة استثنائية.

ومع ذلك، بدا الوضع قاتماً بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها بورنموث أمام تشيلسي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد. لكن روزه حافظ على هدوئه؛ فقد ظل مصراً - حتى تلك اللحظة - على أن أداء الفريق كان أفضل مما تعكسه النتائج، حيث قال: «في هذا المستوى، النتائج هي الأهم، لكن من حيث الأداء، أرى الكثير من الجوانب الإيجابية». ورغم أن روزه كان أقل تسامحاً بعد الهزيمة الثقيلة أمام «البلوز» على ملعب «ستامفورد بريدج»، فإنه كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن النتيجة كانت قاسية؛ إذ جاءت أهداف تشيلسي الخمسة من إجمالي أهداف متوقعة بلغ 1.1 فقط؛ فقد اتسم إنهاء الهجمات من جانب تشيلسي بدقة استثنائية في بعض اللحظات؛ حيث سجل جوردان هندرسون هدفين من خارج منطقة الجزاء (أحدهما من ركلة حرة)، بينما سدد جواو بيدرو كرة قوية في سقف المرمى بعد تمريرة عرضية من بيدرو نيتو، كما ساعد تغيير اتجاه الكرة في تسجيل هدف مورغان روجرز. في المقابل، صنع بورنموث فرصاً أكثر (بمعدل أهداف متوقعة بلغ 1.38) مقارنة بمضيفه، لكن انتهى به المطاف إلى تلقي هزيمة ساحقة.

البرازيلي إيفانيلسون (يسار) يحتفل بهز شباك سبارتا براغ في الدوري الأوروبي بصحبة الأوروغوياني رودريغيز (إ.ب.أ)

لقد كانت هذه الهزيمة الثقيلة أمراً غير معتاد، لكن الشعور السائد بأن بورنموث كان سيئ الحظ كان أمراً مألوفاً؛ إذ لم تسر الأمور في صالح الفريق خلال المباريات الخمس التي سبقت تلك المواجهة؛ ففي مباراته الافتتاحية للموسم أمام مانشستر سيتي، تقدم بورنموث بهدف دون رد حتى الدقيقة الـ84، قبل أن تنتهي المباراة بخسارته بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي مباراته الثانية، تعادل بهدف لمثله مع إيفرتون بعد أن استقبل هدفاً في الدقيقة الـ90. وقال روزه: «بصفتك مديراً فنياً، أنت تقيّم الأداء إلى جانب النتيجة، وقد كان الأداء جيداً جداً في معظم فترات المباراة. لا أريد توجيه اللوم إلى أحد، فقد رأيت الكثير من الجوانب الإيجابية». تلا ذلك مباراة الفريق أمام نيوكاسل على ملعب «سانت جيمس بارك»، حيث نجح نيوكاسل في التعادل بهدفين لمثلهما بفضل هدف في الدقيقة الـ88، بعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين. وفي المباراة الرابعة، تقدم بورنموث مرتين أمام برنتفورد، لكنه اضطر في النهاية إلى الاكتفاء بالتعادل 2 - 2، وذلك بسبب أخطاء فردية ارتكبها كل من أدريان تروفيرت وجورجي بيتروفيتش.

وواصل روزه التركيز على الجوانب الإيجابية؛ فقد كان يدرك أن النتائج ستتحسن في نهاية المطاف، خصوصاً أنه كان معجباً بكثير مما يراه على أرض الملعب. وبعد التعادل مع نيوكاسل، قال: «أنا سعيد للغاية بالثقة التي دخل بها اللاعبون المباراة اليوم سعياً لحصد النقاط الثلاث». وحتى بعد الخسارة أمام ليفربول، التي جعلت رصيد الفريق 3 نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة، ظل روزه متفائلاً، حيث صرح قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة أمام ليفربول. لقد حصل ليفربول على فترة راحة أطول منا، ومع ذلك بدا لاعبونا في حالة بدنية جيدة حتى النهاية، وكنا نحن الفريق الذي سعى لتسجيل الأهداف».

وتفوق بورنموث في مؤشر الأهداف المتوقعة في 4 من مبارياته الست الأولى. ورغم أن هذا المؤشر لا يعني الكثير من الناحية العملية، فإنه يشير إلى أن الفريق كان يخلق فرصاً ذات قيمة عالية أكثر من خصومه؛ وهو ما يعني أن وجوده في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب لم يكن انعكاساً دقيقاً لمستواه الفني. وبعد الخسارة أمام تشيلسي، وجه روزه تحدياً للاعبيه قائلاً: «نحن نرى ترتيبنا في الجدول، والآن تقع على عاتقنا مسؤولية إثبات قدرتنا على التعامل مع هذا الموقف».

ويمكننا الاستعانة بمؤشر النقاط المتوقعة لدعم فكرة أن مركز بورنموث في جدول الترتيب لم يكن يعبر عن حقيقة أدائه. يستخدم نموذجنا للنقاط المتوقعة بيانات الأهداف المتوقعة من كل مباراة لحساب النتائج التي «استحقت» الفرق تحقيقها، بناءً على جودة وعدد الفرص التي أتيحت لكلا الفريقين. ورغم أن بورنموث كان يقبع في منطقة الهبوط برصيد 3 نقاط فقط، فإن رصيده البالغ 8.4 نقطة متوقعة كان يضعه في مركز مريح بمنتصف جدول الترتيب.

روزه حافظ على هدوئه وإيجابيته في أثناء تعثر بورنموث (رويترز)

ولا ينبغي اعتبار التقييمات المتفائلة التي قدمها روزه مجرد تصريحات تقليدية جوفاء تُقال عادةً بعد المباريات؛ إذ يمكن القول إن إيجابيته ووضوحه لعبا دوراً محورياً في مساعدة لاعبي بورنموث في إدراك أنهم يسيرون على الطريق الصحيح، حتى في الأوقات التي كانت فيها النتائج مخيبة للآمال. كان هناك شعور بالقلق من أن يفقد الفريق ثقته بنفسه وينهار، لكن بالنظر إلى الأحداث التي وقعت لاحقاً، يبدو أن المدير الفني قد نجح ببراعة في إبعاد هذا الخطر. ومنذ الهزيمة أمام تشيلسي، خاض بورنموث 8 مباريات في مختلف المسابقات، حقق الفوز في جميعها. وقد سجل الفريق 21 هدفاً، وشملت انتصاراته الفوز على شتورم غراتس وميلان وسبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وأستون فيلا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالإضافة إلى سندرلاند ومانشستر يونايتد وليدز يونايتد وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الفوز على سبارتا براغ، سلط روزه الضوء على جودة اللاعبين المتاحين على مقاعد البدلاء، وذلك بعد أن نجح فريقه في تحويل تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 3 - 1 على مضيفه التشيكي بالجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وبهذا الفوز، حافظ الفريق الملقب بـ«حبات الكرز» على انطلاقته المثالية في مشاركته الأوروبية الأولى، محققاً فوزه الرابع في 4 مباريات ضمن المسابقة القارية. ويوجد بورنموث في المركز الثاني حالياً بترتيب الدوري الأوروبي، برصيد 12 نقطة، محافظاً على العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق الأهداف خلف بنفيكا (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن جدول مبارياته الأخير كان أكثر سهولة بعض الشيء، لا سيما أنه واجه في مبارياته الست الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز فرقاً قوية مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل وليفربول وتشيلسي، حيث أقيمت 3 من تلك المواجهات خارج ملعبه. لقد حقق كل من ميلان وليدز يونايتد بدايات جيدة في الموسم، كما شهد أستون فيلا صحوةً في الآونة الأخيرة، ولا يمكن اعتبار الفوز على مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد» أمراً مضموناً بأي حال من الأحوال.

لقد أصبح وضع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز مختلفاً تماماً الآن؛ فقد رفعت الانتصارات الأربعة الأخيرة الفريق إلى المركز السابع بجدول الترتيب. ونظراً لأن هذه الانتصارات جاءت بنتائج مقنعة للغاية، فقد قفز الفريق أيضاً بشكل ملحوظ في جدول «النقاط المتوقعة»؛ حيث لا يتفوق على رصيد بورنموث البالغ 15.4 نقطة متوقعة - حتى الآن هذا الموسم - سوى أندية آرسنال (18.2)، ومانشستر سيتي (17.1)، ونوتنغهام فورست (15.5).

تافيرنييه لاعب بورنموث (يمين) يهز شباك مانشستر يونايتد الذي سقط بثلاثية في أولد ترافورد (أ.ب)

إنه تحول مثير للإعجاب، لكن روزه لا يسعى لنسب الفضل إلى نفسه؛ إذ قال قبل مواجهتي ليدز يونايتد وإيبسويتش تاون: «أود أن أقول إنني ساحر غيّر الأمور نحو الأفضل، لكن الأمر يتعلق أحياناً باكتساب الخبرات، وكيفية التعامل مع المواقف؛ فسرعة رد الفعل هي الأهم دائماً. قد ترتكب الأخطاء، أو تتعرض للهزيمة، أو تمر بيوم سيئ، لكن رد الفعل هو ما يهم، وأعتقد أننا أظهرنا رد فعل جيداً. لم نكن نفتقر للكثير، والآن نسعى فقط لإتمام الـ5 في المائة الأخيرة في كل جانب من جوانب اللعبة».

وقد أسهمت استعادة إيفانيلسون لخطورته التهديفية في هذا التحسن؛ حيث سجل المهاجم البرازيلي في كل من مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري، محرزاً أهدافه الخمسة من فرص بلغت قيمتها 2.8 هدف متوقع. كما استدعي مدافع بورنموث جيمس هيل إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى، من أجل منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية. وبعدما كان مغموراً إلى حد كبير، حقق هيل صعوداً سريعاً هذا الموسم وشارك في 15 مباراة مع بورنموث، ما لفت أنظار المدرب الألماني توماس توخيل. وتبدو قائمة مبارياته المقبلة في المتناول.

ووفقاً لتصنيفاتنا، فإن بورنموث يمتلك واحداً من أسهل جداول المباريات في الجولات الخمس المقبلة، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى كوفنتري سيتي وأستون فيلا؛ وهو ما يعني أن مسيرة صعود الفريق قد تستمر. ويُظهر صعود بورنموث في جدول الترتيب مدى سرعة تغير أحوال الأندية، كما يقدم دليلاً على أن الصبر قد يؤتي ثماره في أوقات كان من الأسهل فيها الاستسلام للقلق. قد لا يشعر روزه بأنه غيّر الكثير، لكن حرصه على الحفاظ على ثقة لاعبيه - في وقت كان من الممكن أن تنهار فيه معنوياتهم - لا يقل قيمة عن أي تعديل تكتيكي!

* خدمة «الغارديان»