برونو فرنانديز يخرج عن صمته بشأن إقالة كاريك

وجه البرتغالي برونو فرنانديز، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رسالة إلى مايكل كاريك عقب رحيل المدرب عن الفريق.

ورغم حدوث خلاف علني بين الاثنين حول التوجه التكتيكي للفريق في الأسابيع الأخيرة، كان قائد مانشستر يونايتد في طليعة من قدّموا عبارات الوداع، في الوقت الذي عيّنت فيه إدارة النادي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة الفريق الأول.

وأنهى مانشستر يونايتد علاقته بكاريك الخميس، وذلك في أعقاب تعادل الفريق 4-4 مع ضيفه أستون فيلا؛ حيث يأتي هذا القرار بعد بداية مخيبة للآمال هذا الموسم، ما وضع حدّاً مفاجئاً لمسيرة المدرب الشاب في قلعة «أولد ترافورد».

ورغم الأداء القوي في ختام الموسم الماضي، رأت إدارة النادي أن التغيير في القيادة أصبح ضرورياً لتحقيق طموحات الفريق؛ حيث يأتي هذا الرحيل بعد فترة اتسمت بالتوتر خلف الكواليس، تخللتها نتائج متذبذبة، وخلافات داخلية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وعبر خاصية «ستوري» على موقع «إنستغرام»، وبعد تأكيد النادي خبر رحيله، اكتفى فرنانديز برسالة وداع مقتضبة لكاريك؛ حيث نشر صورة له وهو يصافح مدربه السابق، وأرفقها بعبارة: «شكراً على كل شيء أيها المدرب».

ولم يكن فرنانديز (32 عاماً) الشخصية البارزة الوحيدة التي علّقت على هذا الرحيل، إذ كان هاري ماغواير أول لاعب في يونايتد يعلق علناً على الخبر، كاتباً: «ستظل دائماً أسطورة. كل الاحترام. شكراً لك».

وتأتي هذه اللفتة من فرنانديز رغم الخلاف الذي نشب مؤخراً بينه وبين مدربه السابق؛ ففي الشهر الماضي، انتقد اللاعب الحاصل على جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين، علناً النهج التكتيكي لكاريك، وذلك عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها يونايتد بنتيجة 1-4 أمام مضيّفه كومو الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأدى ذلك الخلاف إلى استبعاد فرنانديز من المشاركة في المباراة التالية بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث.

ورغم أن الطرفين عقدا جلسة مصارحة في مركز «كارينغتون» التدريبي لتسوية الأمر، فإن كاريك أعفي من مهامه بعد أسابيع قليلة فقط، بعدما واصل الفريق نتائجه السيئة؛ حيث يقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.