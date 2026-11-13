رسمياً... بوكيتينو مدرباً لمانشستر يونايتد

تم تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، حيث وافق على ترك منصبه كمدرب للمنتخب الأميركي، ليخوض تحديا جديدا من أجل استعادة أمجاد النادي الذي كان يوما القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.

وبعد ثلاثة شهور فقط من الإعلان عن تجديد تعاقده لقيادة المنتخب الأميركي حتى نهائيات كأس العالم 2030، ذكر الاتحاد الأميركي لكرة القدم أن بوكيتينو سيرحل عن منتخب الولايات المتحدة الأسبوع المقبل متوجهاً إلى ملعب «أولد ترافورد».

ويقبع مانشستر يونايتد، الذي فاز بـ 20 لقباً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مراكز الهبوط حالياً، بعد مرور 10 مراحل من بداية الموسم الحالي، حيث يوجد في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وسوف يتولى بوكيتينو مهامه قبل المباراة المقررة يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضد الغريم التقليدي ليفربول، ليصبح بذلك المدرب أو المدير الفني الثامن الذي يتولى المسؤولية بشكل دائم في فريق مانشستر يونايتد، منذ اعتزال أسطورة النادي المدرب الاسكوتلندي سير أليكس فيرغسون عام 2013.

جاء إعلان مانشستر يونايتد عن التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني (54 عاماً)، بعد يوم واحد فقط من إقالة المدرب مايكل كاريك، الذي قاد الفريق لتحقيق فوز واحد خلال مسيرته بالدوري هذا الموسم، مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم، في أسوأ بداية للفريق في المسابقة العريقة منذ 40 عاماً.

ومن المقرر أن يستمر بوكيتينو وطاقمه المساعد مع المنتخب الأميركي خلال مواجهتي الفريق ضد هايتي بدور الثمانية لبطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، المقرر إقامتهما السبت والثلاثاء المقبل.