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الرياضة رياضة عالمية

تصفيات «أمم أفريقيا»: السودان يخسر برباعية أمام السنغال

نيكولا جاكسون يسجل هدف السنغال الأول في المباراة (أ.ف.ب)
نيكولا جاكسون يسجل هدف السنغال الأول في المباراة (أ.ف.ب)
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تصفيات «أمم أفريقيا»: السودان يخسر برباعية أمام السنغال

نيكولا جاكسون يسجل هدف السنغال الأول في المباراة (أ.ف.ب)
نيكولا جاكسون يسجل هدف السنغال الأول في المباراة (أ.ف.ب)

تلقى منتخب السودان هزيمة كبيرة خارج أرضه أمام السنغال 4-1 ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اليوم (الخميس).

وتصدرت السنغال المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، في حين ظل السودان في المركز الثالث بثلاث نقاط من انتصار واحد.

ووضع نيكولا جاكسون صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 31، لكن القائد أبو عاقلة عبد الله أدرك التعادل للسودان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة من مدى قريب في الشباك.

وسجلت السنغال ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر بولاي ديا في الدقيقة 61، وإبراهيم مباي بعده بثلاث دقائق. وقبل النهاية بأربع دقائق سجّل باتيه مبوب الهدف الرابع لأصحاب الأرض.

وتحتل موزامبيق المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط قبل مواجهة إثيوبيا متذيلة الترتيب من دون نقاط غداً (الجمعة).

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الرياضة رياضة عالمية

فنلندا والنرويج تمنعان دخول الرياضيين الروس إلى أراضيهما

الرياضيون الروس ما زالوا قيد الحظر في عدد من الدول الأوروبية (رويترز)
الرياضيون الروس ما زالوا قيد الحظر في عدد من الدول الأوروبية (رويترز)
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فنلندا والنرويج تمنعان دخول الرياضيين الروس إلى أراضيهما

الرياضيون الروس ما زالوا قيد الحظر في عدد من الدول الأوروبية (رويترز)
الرياضيون الروس ما زالوا قيد الحظر في عدد من الدول الأوروبية (رويترز)

ستمنع الحكومتان الفنلندية والنرويجية دخول الرياضيين الروس إلى أراضيهما بحسب ما أكدتا الخميس، وذلك مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الفنلندية الخميس أنه «لا مكان لهم» في الدولة الاسكندنافية ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة.

وقالت الوزيرة إلينا فالتونن في بيان: «ما دامت الحرب العدوانية التي تشنها روسيا مستمرة، فلا مكان للرياضيين الروس في فنلندا»، مضيفة: «إن دخولهم إلى الأراضي الفنلندية سيشكل تهديداً للعلاقات الدولية لفنلندا».

وكانت الوزيرة حثّت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء على التوقف عن إصدار تأشيرات سياحية للروس للسبب عينه.

وتوقفت فنلندا، التي تتشارك حدوداً بطول 1340 كيلومتراً مع روسيا، عن إصدار التأشيرات للروس بغرض السفر غير الضروري منذ عام 2022.

كما ستنطبق قيود الدخول على الرياضيين الذين يشاركون بصفة محايدة. وقالت الوزارة في بيانها: «تستخدم روسيا الرياضة أداة للدعاية وتسعى إلى توظيفها لتعزيز أهداف حربها العدوانية غير القانونية».

ومن المقرر أن تدخل قواعد التأشيرات الجديدة الخاصة بالرياضيين حيز التنفيذ اعتباراً من 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وفي أواخر أكتوبر، طلبت السويد من الاتحاد الأوروبي مراجعة قواعد التأشيرات الخاصة بالرياضيين الذين يمثلون روسيا وبيلاروس وتقييدها. وكان الهدف «ضمان تطبيق أكثر اتساقاً وأكثر تشدداً داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الأشخاص الذين يمثلون» هذين البلدين خلال الأحداث الرياضية الدولية، بحسب ما أوضحت السويد في رسالة بعثت بها إلى المفوضية الأوروبية.

وفي مطلع نوفمبر، أكد الاتحاد الفنلندي لهوكي الجليد أنه سيستخدم «جميع الوسائل الممكنة» لمنع إعادة دمج روسيا في المنافسات الدولية المقبلة، وذلك رداً على قرار محكمة التحكيم الرياضية الذي أمر بذلك.

بدورها، أعلنت الحكومة النرويجية، الخميس، أنها ستمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من دخول أراضيها للمشاركة في المنافسات الرياضية.

وقالت وزيرة العدل والأمن العام النرويجية أستري آس هانسن، في بيان: «تعتمد النرويج بالفعل سياسة متشددة في منح التأشيرات للمواطنين الروس والبيلاروس، لكنها قررت الآن تشديد القيود بشكل أكبر، من خلال توسيع نطاق الفئات المسموح لها بدخول البلاد».

وتستعد النرويج لاستضافة إحدى مراحل كأس العالم للتزلج الريفي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في مدينة تروندهايم، إلا أن القرار الحكومي قد يحول دون مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس، رغم حصولهم على موافقة الاتحاد الدولي للتزلج والتزلج على الجليد للمشاركة في المنافسات.

وسمح الاتحاد الدولي للتزلج للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المنافسات وفق شروط محددة، من بينها عدم إظهار أي رموز وطنية أو شعارات تمثل بلدَيهما، والتوقيع على إقرار بالحياد.

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الرياضة فنلندا النرويج روسيا
الرياضة رياضة عالمية

تصفيات «أمم أفريقيا»: السودان يخسر برباعية أمام السنغال

نيكولا جاكسون يسجل هدف السنغال الأول في المباراة (أ.ف.ب)
نيكولا جاكسون يسجل هدف السنغال الأول في المباراة (أ.ف.ب)
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تصفيات «أمم أفريقيا»: السودان يخسر برباعية أمام السنغال

نيكولا جاكسون يسجل هدف السنغال الأول في المباراة (أ.ف.ب)
نيكولا جاكسون يسجل هدف السنغال الأول في المباراة (أ.ف.ب)

تلقى منتخب السودان هزيمة كبيرة خارج أرضه أمام السنغال 4-1 ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اليوم (الخميس).

وتصدرت السنغال المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، في حين ظل السودان في المركز الثالث بثلاث نقاط من انتصار واحد.

ووضع نيكولا جاكسون صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 31، لكن القائد أبو عاقلة عبد الله أدرك التعادل للسودان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة من مدى قريب في الشباك.

وسجلت السنغال ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر بولاي ديا في الدقيقة 61، وإبراهيم مباي بعده بثلاث دقائق. وقبل النهاية بأربع دقائق سجّل باتيه مبوب الهدف الرابع لأصحاب الأرض.

وتحتل موزامبيق المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط قبل مواجهة إثيوبيا متذيلة الترتيب من دون نقاط غداً (الجمعة).

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كأس الأمم الأفريقية السنغال
الرياضة رياضة عالمية

تشافي يمنح دي يونغ شارة قيادة هولندا أمام اليونان وألمانيا

تشافي خلال حديثه للصحافيين (إ.ب.أ)
تشافي خلال حديثه للصحافيين (إ.ب.أ)
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تشافي يمنح دي يونغ شارة قيادة هولندا أمام اليونان وألمانيا

تشافي خلال حديثه للصحافيين (إ.ب.أ)
تشافي خلال حديثه للصحافيين (إ.ب.أ)

قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للمنتخب الهولندي، منح شارة قيادة الفريق رسمياً إلى فرينكي دي يونغ خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وسيتولى لاعب خط وسط برشلونة الإسباني قيادة المنتخب الملقب بـ«الطواحين» في ظل غياب فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي يغيب عن الملاعب بسبب معاناته من مشاكل بدنية.

أكد تشافي، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، أن دي يونغ سيشغل منصب القائد في مباراتي منتخب هولندا المقبلتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب المنتخب البرتقالي ضد نظيره اليوناني الجمعة على ملعب (يوهان كرويف أرينا)، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب ألمانيا في العاصمة برلين بقيادة المدرب يورغن كلوب، الاثنين.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار غياب القائد الأساسي فان دايك عن المباراتين بسبب الإصابة.

ولا يعد دي يونغ غريباً على مسؤولية تمثيل بلاده، لكن هذا التعيين يمثل محطة بارزة في مسيرته الدولية، وقد أعرب اللاعب عن فخره بهذا الدور في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً: «بالطبع، لهذا الأمر دلالة كبيرة. أعتقد أن حمل شارة القيادة شرف عظيم لأي لاعب، وأنا منهم. أن تكون قائداً لبلادك. فتمثيل المنتخب هو أقصى ما يمكن أن يطمح إليه أي لاعب، والآن أصبحت أيضاً قائداً للمنتخب الهولندي».

وسارع المدير الفني للمنتخب الهولندي إلى تسليط الضوء على السمات المحددة التي جعلت من دي يونغ الخيار الأمثل لقيادة الفريق في غياب فان دايك.

وبحكم إشرافه على تدريبه سابقاً في برشلونة، يمتلك تشافي فهماً عميقاً للخصائص الذهنية والفنية للاعب.

وصرح تشافي لوسائل الإعلام: «منحت دي يونغ شارة القيادة بسبب شخصيته في المقام الأول. فهو يحب الاستحواذ على الكرة، ويسعى للتطور يومياً، ويحرص دائماً على أن يكون جزءاً فاعلاً في الفريق. أنا أعرفه جيداً، وهو دائماً ما يتحمل المسؤولية».

وإلى جانب سماته القيادية، لا يمكن إغفال الأهمية التكتيكية لدي يونغ في منظومة منتخب هولندا، إذ يراه تشافي ركيزة أساسية في هوية الفريق، بغض النظر عمن يرتدي شارة القيادة.

وأكد المدرب الإسباني ذلك قائلاً: «بالطبع، منحته الشارة بسبب إمكاناته أيضاً، فأنا أعتبره واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. هذه الأسباب مهمة للغاية بالنسبة إليَّ بصفتي مدرباً».

وستكون هذه المباراة أمام اليونان المشاركة رقم 71 لدي يونغ مع منتخب بلاده، في مسيرة بدأت في سبتمبر (أيلول) عام 2018 حين شارك لأول مرة بديلاً لجورجينيو فينالدوم في مواجهة ضد بيرو، ليرسخ مكانته عنصراً أساسياً لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية للفريق منذ ذلك الحين.

ويعد رونالد كومان، وفرانك دي بور، ولويس فان خال، المدربين الثلاثة الذين سبقوا المدرب الحالي للمنتخب، ليكون بذلك دي يونغ قد لعب تحت قيادة أربعة مدربين مختلفين على المستوى الدولي.

وتكتسب المواجهتان المقبلتان أهمية بالغة لآمال المنتخب الهولندي في بلوغ دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية، حيث يتربع الفريق حالياً على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة القارية برصيد ثماني نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب اليونان، المتساوي معه في الرصيد ذاته، مما يجعل لقاء الجمعة حاسماً في سباق التأهل.

ويأتي المنتخب الألماني في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، بينما تقبع صربيا في المؤخرة دون أي نقطة.

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