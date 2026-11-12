علي ماهر مدرب مصر الجديد: ننتظر جماهيرنا أمام مالاوي

قال علي ماهر، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، إنه يأمل في حضور جماهيري كثيف في أول مباراة له مدرباً للفريق في مواجهة مالاوي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وتولى علي ماهر تدريب منتخب مصر خلفاً لحسام حسن الذي وجه له اتحاد الكرة المصري الشكر معلناً رحيله عن منصبه الأسبوع الحالي.

وأضاف ماهر في مؤتمر صحافي، أن لاعبي المنتخب المصري بدأوا في استيعاب أسلوبه، وهو ما يعد علامة إيجابية.

ووعد ماهر الجماهير بأن المنتخب المصري سيقدم مباراة قوية أمام مالاوي، مشيراً إلى أن الفريق يضم مجموعة متنوعة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية.

وقال علي ماهر إن سبب استدعاء ناصر ماهر، لاعب فريق بيراميدز، يعود إلى كونه لاعباً مختلفاً ومهماً بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أنه من العناصر القادرة على صنع الفارق.

وأشاد علي ماهر بمنافسه في مباراة الجمعة، منتخب مالاوي، قائلاً إنه فريق على مستوى عالٍ، لكنه أشار إلى أنه درس المنافس بشكل جيد والفريق جاهز لمواجهته.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2027 برصيد أربع نقاط من فوز على جنوب السودان وتعادل سلبي مع أنجولا، الذي يتساوى معه في الرصيد ويحتل المركز الثاني، فيما يوجد منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.