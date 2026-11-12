نيفيل ينتقد إدارة مانشستر يونايتد: تعاملها مع إقالة كاريك افتقر إلى الرقي

رغم تتويج الألماني ألكسندر زفيريف بأكبر عدد من ألقاب البطولات الكبرى هذا العام، واعتلائه صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، فإن الإسباني كارلوس ألكاراس يبدو المرشح الأبرز للفوز بلقب البطولة الختامية للموسم الحالي.

ويعود ذلك إلى المستوى اللافت الذي قدمه ألكاراس في الفترة الأخيرة، بعدما ابتعد عن الملاعب لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر في منتصف العام، بسبب إصابة في معصمه الأيمن، قبل أن يعود بقوة إلى المنافسات.

وبينما يصل زفيريف إلى البطولة بعد خسارته في مباراتيه الأخيرتين، يخوض ألكاراس المنافسات في مدينة تورينو الإيطالية مدفوعاً بسلسلة من عشرة انتصارات متتالية، تُوّج خلالها بلقبي فيينا وباريس، ما يعزز طموحه في إحراز لقب البطولة الختامية للمرة الأولى، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الإيطالي يانيك سينر.

الألماني ألكسندر زفيريف (رويترز)

وقال ألكاراس عقب فوزه على الأميركي بن شيلتون في نهائي بطولة باريس للماسترز نهاية الأسبوع الماضي: «إنها بطولة أرغب حقاً في الفوز بها يوماً ما».

وأضاف: «سأشارك هذا العام بثقة كبيرة، ومعي حصيلة جيدة من الخبرات التي اكتسبتها للعمل على الجوانب التي أردت تحسينها، حتى أكون في أفضل حالاتي خلال هذه البطولة. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق اللقب».

وتنطلق البطولة، التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في منافسات فردي الرجال، الأحد المقبل في تورينو، وسط غياب أبرز نجوم النسختين الماضيتين، الإيطالي يانيك سينر، الذي أنهى موسمه مبكراً بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

ولم يكن ألكاراس، قبل فترة طويلة، يشعر بالارتياح في اللعب داخل الصالات المغلقة. فقبل عامين، وخلال مشاركته في البطولة ذاتها، التي ودّعها من دور المجموعات، أقرّ بأنه يفتقر إلى الخبرة على هذه الأرضية.

وقال حينها: «ليست لدي خبرة في اللعب داخل الصالات. أنا واثق من أنني سأصبح لاعباً جيداً جداً على هذه الأرضية، لكن الأمر يتطلب وقتاً، واكتساب الخبرة، فكثير من اللاعبين يتفوقون عليّ حالياً في الملاعب المغلقة».

غير أن الوضع تبدّل بصورة واضحة، إذ لم يخسر اللاعب الإسباني سوى مجموعة واحدة خلال سلسلة انتصاراته العشرة الأخيرة داخل الصالات.

ويرى الأميركي جيم كوريير، المصنف الأول عالمياً سابقاً والمحلل في شبكة «تنس تشانيل»، أن تطور ألكاراس لا يقتصر على الجانب الفني، بل يشمل أيضاً قدرته على اتخاذ القرارات داخل الملعب.

وقال كوريير في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لوكالة «أسوشييتد برس»: «غالباً ما يفتقر الرياضيون المرهقون ذهنياً إلى الصبر».

وأضاف: «بشكل عام، أصبح كارلوس يتخذ قرارات أفضل فيما يتعلق باختيار تسديداته مقارنة بما كان عليه الحال قبل بضع سنوات. كما أن انتعاشه الذهني، بفضل الفترة التي قضاها بعيداً عن المنافسات هذا العام بسبب الإصابة، يُعد عاملاً مؤثراً أيضاً».

في المقابل، يدخل زفيريف البطولة وسط ضغوط متزايدة، بعدما أثارت صدارته التصنيف العالمي تساؤلات وانتقادات، رغم نجاحه في إحراز أول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى خلال الموسم الحالي.

وبدا اللاعب الألماني مرهقاً ذهنياً خلال خسارتيه الأخيرتين أمام الأسترالي أليكس دي مينور، والإيطالي لورينزو موسيتي في بطولتي فيينا وباريس على التوالي.

وعقب خسارته أمام موسيتي في مباراته الافتتاحية بباريس، عبّر زفيريف عن استيائه من الانتقادات الموجهة إليه، قائلاً: «أشعر بأنني اللاعب الوحيد في تاريخ التنس الذي يضطر إلى تبرير سبب استحقاقه تصدر التصنيف العالمي. أجد هذا أمراً صعباً للغاية، لأنني أعتقد أنني أستحق المكانة التي وصلت إليها».

ورغم إنجازاته هذا الموسم، ظل زفيريف يواجه تساؤلات بشأن مدى استحقاقه المركز الأول عالمياً، خصوصاً في ظل غياب ألكاراس وسينر عن بعض البطولات بسبب الإصابات.

ووصف الألماني هذه الانتقادات بأنها «مزعجة، بصراحة»، فيما قد يمنحه التتويج بلقبه الثالث في البطولة الختامية، ولا سيما إذا تحقق على حساب ألكاراس، فرصة للرد على المشككين.

ومن بين اللاعبين الذين يدخلون البطولة بمستويات قوية، يبرز الأميركي بن شيلتون، الذي بلغ أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينغ ميدوز».

وكان شيلتون قد تغلب على ألكاراس في مواجهة مثيرة ضمن الدور ربع النهائي في نيويورك، حسمها في المجموعة الخامسة عبر شوط فاصل، في مباراة امتدت حتى الساعة الثالثة وثلاث وثلاثين دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي، ووُصفت بأنها إحدى أبرز مباريات العام.

وقال شيلتون، عقب خسارته أمام ألكاراس في مجموعتين متقاربتين بنهائي باريس: «الأمر كله يتعلق بالتفاصيل الصغيرة. كانت التفاصيل الصغيرة هي الفارق في مواجهتنا ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وكذلك في باريس».

وأضاف: «في ظل إقامة المباراة على أرضية سريعة للغاية كهذه، ستكون الفوارق ضئيلة للغاية».

ومن أبرز التغييرات التي أجراها شيلتون أخيراً انضمام الإسباني خوان كارلوس فيريرو، المدرب السابق لألكاراس، إلى جهازه الفني، في خطوة يأمل أن تساعده على تحقيق نتائج أفضل.

وقال اللاعب الأميركي: «لدي تعطش كبير، وأشعر بحماس بالغ قبل التوجه إلى تورينو».

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع زفيريف، المصنف الأول، في مجموعة جون ماكنرو، إلى جانب شيلتون، والفرنسي آرثر فيلس، والإسباني رافاييل جودار.

في المقابل، جاء ألكاراس، المصنف الثاني، في مجموعة إيفان ليندل، إلى جانب الروسي دانييل ميدفيديف، والإيطالي فلافيو كوبولي، والأميركي فرانسيس تيافو.