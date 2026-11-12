جيفرسون وودن وراسل وفيرو مرشحات لجائزة الأفضل في ألعاب القوى

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى تأهل الأميركيتين ميليسا جيفرسون وودن، وماساي راسل، والسويسرية أودري فيرو، للقائمة النهائية للمرشحات الثلاث لجائزة أفضل رياضية في العالم لعام 2026، وذلك قبل حفل جوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى المقرر إقامته في موناكو.

وجاء اختيار اللاعبات الثلاث بعد تصويت شارك فيه المشجعون والرياضيون وممثلو وسائل الإعلام وأفراد أسرة ألعاب القوى الدولية؛ حيث تصدرن قائمة تضم 10 مرشحات جرى اختيارهن في وقت سابق بواسطة لجنة دولية من خبراء اللعبة.

وحققت جيفرسون وودن إنجازاً بارزاً بفوزها بسباقي السرعة في بطولة ألتيميت، كما سجلت أفضل رقم عالمي لهذا العام في سباقي 100 متر بزمن 10.62 ثوانٍ و200 متر بـ21.41 ثانية، وهو ثالث أفضل زمن في تاريخ سباق 200 متر.

ماساي راسل (روترز)

من جانبها، سجّلت راسل رقماً قياسياً عالمياً في سباق 100 متر حواجز بزمن 12.09 ثانية، وحققت 9 من أسرع 10 أزمنة في السباق خلال الموسم، كما توجت بلقبي بطولة ألتيميت والدوري الماسي، وأنهت الموسم دون هزيمة في هذا السباق.

أودري فيرو (رويترز)

أما فيرو، فقد أحرزت ألقاب سباق 800 متر في بطولات ألتيميت والدوري الماسي وبطولة أوروبا، وحطمت الرقم القياسي للدوري الماسي 3 مرات، قبل أن تسجل أفضل رقم عالمي لهذا العام بزمن دقيقة واحدة و53.70 ثانية، لتحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الأرقام على مر التاريخ.