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مانشستر يونايتد ينفصل عن المدرب كاريك بعد بداية مخيبة للموسم

ولم يحقق كاريك (45 عاماً) سوى فوز واحد في أول 10 مباريات بالدوري (إ.ب.أ)
ولم يحقق كاريك (45 عاماً) سوى فوز واحد في أول 10 مباريات بالدوري (إ.ب.أ)
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مانشستر يونايتد ينفصل عن المدرب كاريك بعد بداية مخيبة للموسم

ولم يحقق كاريك (45 عاماً) سوى فوز واحد في أول 10 مباريات بالدوري (إ.ب.أ)
ولم يحقق كاريك (45 عاماً) سوى فوز واحد في أول 10 مباريات بالدوري (إ.ب.أ)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم (الخميس)، أن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انفصل عن مدربه مايكل كاريك بعد بداية مخيبة للموسم.

ولم يحقق كاريك (45 عاماً) سوى فوز واحد في أول 10 مباريات بالدوري خلال موسمه الأول الكامل على رأس الجهاز الفني، الأمر الذي أبقى مانشستر يونايتد في مراكز الهبوط وزاد الضغوط على لاعب الوسط السابق.

وسيترك رحيله منصب مدرب مانشستر يونايتد شاغراً، وهو أحد أكثر المناصب صعوبة وضغطاً في كرة القدم الإنجليزية.

فمنذ اعتزال أليكس فيرغسون عام 2013 أخفق يونايتد في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تعاقب عدد من المدربين البارزين على قيادته، من بينهم لويس فان غال وجوزيه مورينيو.

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تصفيات أفريقيا 2027: إصابة العيناوي تبعده عن مباراتي المغرب أمام النيجر

نائل العيناوي (أ.ب)
نائل العيناوي (أ.ب)
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تصفيات أفريقيا 2027: إصابة العيناوي تبعده عن مباراتي المغرب أمام النيجر

نائل العيناوي (أ.ب)
نائل العيناوي (أ.ب)

يعاني اللاعب المغربي الدولي نائل العيناوي من «إصابة طفيفة في ربلة الساق»، ستحرمه من المشاركة مع «أسود الأطلس» في مباراتيه أمام النيجر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم، وفق ما أكّده فريقه لايبزيغ الألماني، الخميس.

وكان الاتحاد المغربي قد أشار في وقت سابق إلى إصابة لاعب الوسط بـ«انزعاج على مستوى الكاحل».

وقال لايبزيغ، في بيان، إن العيناوي «سيعود مبكراً من مشاركته الدولية مع المغرب بسبب إصابة طفيفة في ربلة الساق»، في حين أشار الاتحاد المغربي إلى أن اللاعب «التحق بالتجمع الإعدادي وهو يعاني من انزعاج» و«تبيّن أنه لن يكون قادراً على خوض المباراتين المقبلتين في ظروف بدنية مثالية».

ولم يشر أي من النادي أو الجامعة إلى مدة غياب اللاعب.

واستدعى المدرب محمد وهبي، سمير المرابط لاعب ستراسبورغ الفرنسي لتعويض العيناوي.

وعرفت تشكيلة وهبي غيابات مؤثرة أخرى، في مقدمتها جناح بايرن ميونيخ الألماني إسماعيل صيباري وعز الدين أوناحي لاعب باناثنياكوس اليوناني.

وكان العيناوي (25 عاماً) قد خاض 8 من 9 مباريات للايبزيغ في الدوري الألماني هذا الموسم، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، كما شارك في المباريات الأربع للفريق في دوري أبطال أوروبا.

لعب العيناوي (25 مباراة دولية، هدفان) جميع مباريات منتخب بلاده في مونديال أميركا الشمالية، قبل الخروج على يد فرنسا في ربع النهائي.

ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره النيجر الجمعة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ثم الثلاثاء بالرباط ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر «أسود الأطلس» الترتيب بست نقاط من مباراتين أمام الغابون والنيجر ولكل منهما ثلاث نقاط وليسوتو بلا نقاط في المركز الأخير.

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رياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية المغرب
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18 دولة تتنافس في النسخة الخامسة من كأس يونايتد للتنس بأستراليا

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)
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18 دولة تتنافس في النسخة الخامسة من كأس يونايتد للتنس بأستراليا

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)

تتصدر الأميركية كوكو غوف والتشيكية ليندا نوسكوفا والبولندية مايا شفالينسكا قائمة اللاعبات المشاركات في النسخة الخامسة من بطولة كأس يونايتد للتنس، المقرر إقامتها خلال الفترة من الأول إلى العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل في مدينتي بيرث وسيدني الأستراليتين.

وتشهد البطولة أيضا مشاركة البلجيكية إليسه ميرتنز والسويسرية بليندا بنشيتش والكندية فيكتوريا مبوكو.

وتجمع البطولة بين لاعبي ولاعبات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، بمشاركة 18 دولة موزعة على 6 مجموعات، بواقع 9 منتخبات في كل من بيرث وسيدني، على أن تقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مجموعة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور الثمانية، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني في كل مدينة، فيما تقام مباراتا الدور قبل النهائي والنهائي في سيدني يومي التاسع والعاشر من يناير (كانون الثاني) على الترتيب.

وتتضمن كل مواجهة 3 مباريات، بواقع مباراة فردي للسيدات، وأخرى للرجال، ومباراة زوجي مختلط، وتقام مباراتا الفردي من 3 مجموعات بنظام كسر التعادل، فيما تتكون مباراة الزوجي المختلط من مجموعتين، مع اللجوء إلى شوط كسر تعادل فاصل من 10 نقاط حال التعادل.

وتضم المجموعة الأولى في بيرث الولايات المتحدة وكرواتيا وكازاخستان، فيما تجمع المجموعة الثالثة كندا وإيطاليا والدنمارك، وتضم المجموعة الخامسة بولندا وألمانيا وسويسرا.

وفي سيدني، تضم المجموعة الثانية التشيك واليونان والمجر، فيما تجمع المجموعة الرابعة فرنسا وأستراليا وبريطانيا، وتضم المجموعة السادسة بلجيكا وإسبانيا والأرجنتين.

وتشهد النسخة المقبلة الظهور الخامس للبطولة، بعدما توّجت الولايات المتحدة باللقب مرتين عامي 2023 و2025، فيما تدخل بولندا المنافسات بصفتها حاملة اللقب.

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جيفرسون وودن وراسل وفيرو مرشحات لجائزة الأفضل في ألعاب القوى

ميليسا جيفرسون وودن (رويترز)
ميليسا جيفرسون وودن (رويترز)
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جيفرسون وودن وراسل وفيرو مرشحات لجائزة الأفضل في ألعاب القوى

ميليسا جيفرسون وودن (رويترز)
ميليسا جيفرسون وودن (رويترز)

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى تأهل الأميركيتين ميليسا جيفرسون وودن، وماساي راسل، والسويسرية أودري فيرو، للقائمة النهائية للمرشحات الثلاث لجائزة أفضل رياضية في العالم لعام 2026، وذلك قبل حفل جوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى المقرر إقامته في موناكو.

وجاء اختيار اللاعبات الثلاث بعد تصويت شارك فيه المشجعون والرياضيون وممثلو وسائل الإعلام وأفراد أسرة ألعاب القوى الدولية؛ حيث تصدرن قائمة تضم 10 مرشحات جرى اختيارهن في وقت سابق بواسطة لجنة دولية من خبراء اللعبة.

وحققت جيفرسون وودن إنجازاً بارزاً بفوزها بسباقي السرعة في بطولة ألتيميت، كما سجلت أفضل رقم عالمي لهذا العام في سباقي 100 متر بزمن 10.62 ثوانٍ و200 متر بـ21.41 ثانية، وهو ثالث أفضل زمن في تاريخ سباق 200 متر.

ماساي راسل (روترز)

من جانبها، سجّلت راسل رقماً قياسياً عالمياً في سباق 100 متر حواجز بزمن 12.09 ثانية، وحققت 9 من أسرع 10 أزمنة في السباق خلال الموسم، كما توجت بلقبي بطولة ألتيميت والدوري الماسي، وأنهت الموسم دون هزيمة في هذا السباق.

أودري فيرو (رويترز)

أما فيرو، فقد أحرزت ألقاب سباق 800 متر في بطولات ألتيميت والدوري الماسي وبطولة أوروبا، وحطمت الرقم القياسي للدوري الماسي 3 مرات، قبل أن تسجل أفضل رقم عالمي لهذا العام بزمن دقيقة واحدة و53.70 ثانية، لتحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الأرقام على مر التاريخ.

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