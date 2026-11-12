غوارديولا والحلم الأميركي... هل يخلف بوكتينيو في تدريب الولايات المتحدة؟

يبدو أن المنتخب الأميركي لكرة القدم يستعد لملاحقة «الحلم الأميركي» الخاص به، بعدما وضع الإسباني بيب غوارديولا ضمن أبرز المرشحين المحتملين لتولي قيادته الفنية، في حال رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المرتبط بالانتقال إلى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن الاتحاد الأميركي لكرة القدم يدرس التوجه نحو اسم كبير لخلافة بوكتينيو، ويبرز غوارديولا أحد أبرز الخيارات المطروحة، رغم إدراك المسؤولين أن إقناعه بالعودة إلى التدريب لن يكون مهمة سهلة.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني أبدى خلال الفترة الأخيرة اهتماماً محدوداً بالعودة القريبة إلى مقاعد التدريب، بعدما حاول الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقناعه بتولي قيادة المنتخب، عبر وفد ضم باولو مالديني وليوناردو، أمضى يومين في برشلونة، لكنه عاد دون التوصل إلى اتفاق.

كان رئيس الاتحاد الإيطالي جيوفاني مالاغو، قد تحدث عن تلك المحاولة قائلاً: «بيب كان صريحاً معنا. إنه رجل نبيل، وقد رفض العرض لأنه يريد البقاء قريباً من عائلته».

ومع ذلك، فإن مرور عدة أشهر على تلك المحادثات يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تغير موقف غوارديولا، خصوصاً أن علاقته بالولايات المتحدة ليست جديدة.

فقد عاش المدرب الإسباني في نيويورك لمدة عام خلال 2012، قبل انتقاله إلى تدريب بايرن ميونيخ الألماني، وتحدث في إحدى المناسبات عن امتلاكه عديداً من الأصدقاء في الولايات المتحدة، وعن إعجابه بالإمكانات التي تمتلكها كرة القدم الأميركية.

وقال غوارديولا في تصريح سابق: «الولايات المتحدة بلد رائع لمحاولة بناء مشروع طويل الأمد، والنجاح في الارتقاء بالمنتخب إلى مستوى أعلى. الإمكانات واضحة بالنظر إلى عدد السكان وانتشار الرياضة وغير ذلك».

كما أن اهتمام الاتحاد الأميركي بغوارديولا يعود إلى فترة سابقة، إذ سبق أن تواصل معه قبل الاستقرار على التعاقد مع بوكتينيو.

وترى الصحيفة أن تلك العلاقة السابقة، إلى جانب اهتمام غوارديولا بفكرة بناء مشروع طويل الأمد، قد يمنحان المسؤولين الأميركيين بعض الأمل في إقناعه بخوض التجربة، وإن كانت العقبات لا تزال كبيرة.

ويبقى مستقبل بوكتينيو العامل الأساسي في تحريك الملف، في ظل ارتباط اسمه بقوة بتدريب مانشستر يونايتد، الأمر الذي قد يدفع الاتحاد الأميركي إلى إعادة فتح قنوات الاتصال مع غوارديولا، بحثاً عن مدرب يقود المرحلة المقبلة للمنتخب.

وتطرح هذه التطورات احتمال عودة المدرب الإسباني إلى العمل من بوابة المنتخبات الوطنية، في تجربة ستكون مختلفة عن مسيرته مع الأندية الأوروبية الكبرى، لكن الأمر لا يزال في إطار الترشيحات والاهتمام الأولي، دون وجود اتفاق معلن بين الطرفين.