سينر يسابق الزمن لاستعادة لياقته بعد عملية استئصال اللوزتين

قال يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، إنه ​فقد وزناً كبيراً بعد خضوعه لعملية استئصال اللوزتين، ويعمل حالياً على استعادة كتلته العضلية فيما يواصل رحلة التعافي من إصابة في الركبة استعداداً للعودة إلى الملاعب.

وغاب اللاعب الإيطالي، البالغ ‌من العمر ‌25 عاماً، عن ​المنافسات منذ ‌تتويجه ⁠بلقبه ​الخامس في ⁠البطولات الأربع الكبرى بفوزه ببطولة ويمبلدون في يوليو (تموز) الماضي، بسبب إصابة في الركبة. لكنه أكد في وقت سابق هذا الأسبوع ثقته في استعادة ⁠جاهزيته للمشاركة في دورة أستراليا ‌المفتوحة مطلع ‌العام المقبل.

وفي مقطع ​فيديو نشره ‌عبر قناته على «يوتيوب» أمس ‌الأربعاء، تحدث سينر مع أحد الأطباء عن تأثير فقدان الوزن على برنامجه التأهيلي.

وقال: «عدنا إلى موناكو، ونعمل يومياً ‌على استعادة الكتلة العضلية»، وأضاف: «خضعت لعملية استئصال اللوزتين قبل بضعة ⁠أسابيع، ⁠وفقدت الكثير من الوزن. وربما يظهر ذلك على ملامح وجهي، إذ أبدو أنحف قليلاً. لذلك نبذل كل ما في وسعنا للعودة أقوى مما كنا عليه».

وكان سينر قد أنهى مؤخراً شراكته مع مدربه دارين كاهيل بعد أربعة أعوام من ​العمل معاً، ​لينضم السويدي ماجنوس نورمان إلى الجهاز الفني للاعب الإيطالي.