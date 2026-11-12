توخيل يفتقد العمل مع الأندية لكنه مستمر مع المنتخب الإنجليزي حتى «يورو 2028»

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يفكر في مغادرة منصبه قبل نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2028)، رغم رغبته في العودة مستقبلاً إلى عالم التدريب على مستوى الأندية، مشدداً على أنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع «الأسود الثلاثة» والمنافسة على الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وخاض توخيل، المدرب السابق لأندية باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، تجربته الأولى في مجال تدريب المنتخبات الوطنية عندما تولى قيادة إنجلترا خلفاً لجاريث ساوثغيت مطلع العام الماضي.

وقاد المدرب الألماني المنتخب الإنجليزي لإحراز المركز الثالث في كأس العالم، قبل أن يوقع في فبراير (شباط) الماضي عقداً جديداً لمدة عامين، ليضع حداً للتكهنات بشأن مستقبله ويضمن استمراره حتى بطولة أمم أوروبا 2028، التي تستضيفها إنجلترا.

وارتبط اسم توخيل في وقت سابق بإمكانية تدريب مانشستر يونايتد، الذي يستعد للاستعانة بالأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو خلفاً لمايكل كاريك، رغم تجديد بوتشيتينو عقده مع المنتخب الأميركي حتى عام 2030.

وقال توخيل بشأن إمكانية رحيله لتدريب أحد الأندية قبل بطولة أمم أوروبا: «لا يوجد شرط جزائي في عقدي، وليست هناك أي نية للرحيل. لقد وقعت عقداً وأريد الاستمرار حتى البطولة الأوروبية والمشاركة فيها، فما زال لدينا عمل لم ننجزه».

ولدى سؤاله عما إذا كان من المستبعد تماماً رحيله في حال تلقيه عرضاً من نادٍ كبير قبل البطولة القارية، أوضح: «أعتقد ذلك». وأوضح توخيل أنه لا يستبعد أي احتمال بعد انتهاء عقده الحالي، بما في ذلك الاستمرار مع المنتخب الإنجليزي، مؤكداً تقديره الكبير للأجواء التي يعمل فيها، والثقة التي يحظى بها من مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي مارك بولينغهام ومدير شؤون كرة القدم دان أشوورث.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن توخيل قوله: «هذا ما تبحث عنه كمدرب. أحب مجموعة اللاعبين والجهاز المعاون، ولدي مسؤولون يثقون بي ويشعرون بالرضا عن الطريقة التي نعمل بها، وهذا أمر مهم للغاية. أقدر ذلك كثيراً، وأشعر بأنني في مكان جيد».

وأضاف أنه يفتقد لاعبيه وفريقه خلال فترات التوقف، كما يفتقد أجواء المباريات التي اعتاد خوضها على مستوى الأندية، لكنه شدد على أن أولويته الحالية تتمثل في المنافسة على لقب دوري الأمم الأوروبية والاستعداد لمحاولة الفوز ببطولة أمم أوروبا 2028.

ويختتم توخيل عامه الثاني في قيادة المنتخب الإنجليزي بمواجهة كرواتيا، اليوم (الخميس)، في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يحل ضيفاً على إسبانيا الأحد المقبل.

واعترف المدرب الألماني، البالغ من العمر 53 عاماً، بأنه يحن إلى كثافة المنافسات في كرة القدم على مستوى الأندية، لكنه أكد أن استقراره الحالي يعود إلى التفاهم والثقة المتبادلة بينه وبين مسؤولي الاتحاد الإنجليزي.