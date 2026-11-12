سون هيونغ-مين يؤكد تجاوز الخلافات داخل المنتخب الكوري الجنوبي

قال سون هيونغ-مين وأربعة لاعبين كوريين جنوبيين آخرين، الخميس، إنهم تجاوزوا خلافاتهم، بعد تقارير عن انقسامات داخلية حادة في قلب منتخب كرة القدم.

وتتخبط كرة القدم الكورية الجنوبية منذ خروجها المخيب جداً من دور المجموعات في مونديال 2026، الذي استقال بعده المدرب غير المحبوب هونغ ميونغ-بو.

وفي أعقاب ذلك، ظهرت في وسائل إعلام محلية تقارير عن انقسام يشمل القائد سون (34 عاماً) وبعض اللاعبين الآخرين، بينهم مدافع بايرن ميونيخ كيم مين-جاي.

وأصدر سون وكيم، إلى جانب لي جاي-سونغ وهوانغ إن-بوم وهوانغ هي-تشان، بياناً مشتركاً إلى الجماهير يعتذرون فيه ويقولون إن الوقت حان لطي الصفحة بعد أن أجروا محادثات.

وقال البيان: «أولاً وقبل كل شيء، نود أن نعتذر بصدق إلى الجمهور الكوري ومشجعي كرة القدم عن القلق الذي سببته التقارير الأخيرة المتعلقة بالمنتخب الوطني»، وأضاف: «في اجتماعنا الأخير، اجتمعنا لنتبادل أفكارنا عن المنتخب الوطني بصراحة وصدق».

وتابع: «بالاستماع المباشر بعضنا إلى بعض ومناقشة أمور لم تتح لنا فرص كافية لمعالجتها، تمكنا من فهم أفضل لمواقف بعضنا».

وقالوا إنهم تناولوا في محادثاتهم ما حدث من خطأ في كأس العالم، معترفين بأنهم ما زالوا يتألمون من التجربة.

وتابعوا: «بدأت مناقشاتنا بسؤال عما يجب تغييره لنضمن ألا نكرر الأخطاء نفسها»، وأضافوا: «ننوي الآن أن نترك الجدل غير الضروري خلفنا ونركز على بناء منتخب وطني أقوى معاً».

وتولى المدرب الإسباني روبرت مورينو المهمة مؤقتاً خلفاً لهونغ، ويُعتقد أن عقده سينتهي هذا الشهر.

وتلعب كوريا الجنوبية أمام السعودية في قطر الجمعة، ثم مباراة ودية أخرى أمام قطر بعد أربعة أيام.