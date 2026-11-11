دورة ستوكهولم: شيفتشينكو يفجر المفاجأة ويطيح بحامل اللقب

حقق الكازاخي ألكسندر شيفتشينكو مفاجأة مدوية في منافسات فردي الرجال ببطولة ستوكهولم المفتوحة للتنس، بعدما أطاح بالنرويجي كاسبر رود، حامل اللقب والمصنف الثاني، بالفوز عليه بنتيجة 6 / 7 و6 / 4 و6 / 3، ضمن منافسات الدور الثاني، الأربعاء.

ونجح شيفتشينكو، المصنف 107 عالميا والمتأهل من التصفيات، في قلب تأخره بالمجموعة الأولى إلى انتصار مستحق، خلال مواجهة استغرقت ساعتين و17 دقيقة، شهدت تسجيله 50 ضربة حاسمة.

ويُعد هذا الانتصار الثاني للاعب الكازاخي خلال الموسم الحالي على أحد المصنفين العشرين الأوائل عالميا، بعدما سبق له التغلب على الأمريكي بن شيلتون في بطولة ميامي للأساتذة "فئة 1000 نقطة"، كما احتفل أيضا بالفوز السادس له في مسيرته أمام لاعبين ضمن قائمة الـ 50 الأوائل.

وبلغ شيفتشينكو دور الثمانية في إحدى بطولات رابطة محترفي التنس للمرة الثالثة هذا العام، ليضرب موعدا مع الأرجنتيني تياجو أجوستين تيرانتي، مواصلا مسيرته الناجحة في البطولة.

في المقابل، أنهت هذه الخسارة مشوار رود المصنف 18 عالميا هذا الموسم دون تحقيق أي لقب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.

كما تأهل الأميركي تايلور فريتز المصنف العاشر عالميا لدور الثمانية بالفوز على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين دون رد.

كما تأهل الفرنسي أوجو أومبير لدور الثمانية بعد فوز سهل على الكرواتي بورنا جويو.

وسيلعب النجم الفرنسي في دور الثمانية ضد الإيطالي لورينزو موسيتي.

وفي مواجهة أخرى، صعد التشيلي أليخاندرو تابيلو بالفوز على الإيطالي الآخر لورينزو سونيجو بعد مباراة ماراثونية امتدت ساعتين و53 دقيقة.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة ستوكهولم للتنس 723 ألف و435 يورو.