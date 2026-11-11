عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:58 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

دورة ستوكهولم: شيفتشينكو يفجر المفاجأة ويطيح بحامل اللقب

من منافسات بطولة ستوكهولم للتنس (أ.ب)
من منافسات بطولة ستوكهولم للتنس (أ.ب)
TT
TT

دورة ستوكهولم: شيفتشينكو يفجر المفاجأة ويطيح بحامل اللقب

من منافسات بطولة ستوكهولم للتنس (أ.ب)
من منافسات بطولة ستوكهولم للتنس (أ.ب)

حقق الكازاخي ألكسندر شيفتشينكو مفاجأة مدوية في منافسات فردي الرجال ببطولة ستوكهولم المفتوحة للتنس، بعدما أطاح بالنرويجي كاسبر رود، حامل اللقب والمصنف الثاني، بالفوز عليه بنتيجة 6 / 7 و6 / 4 و6 / 3، ضمن منافسات الدور الثاني، الأربعاء.

ونجح شيفتشينكو، المصنف 107 عالميا والمتأهل من التصفيات، في قلب تأخره بالمجموعة الأولى إلى انتصار مستحق، خلال مواجهة استغرقت ساعتين و17 دقيقة، شهدت تسجيله 50 ضربة حاسمة.

ويُعد هذا الانتصار الثاني للاعب الكازاخي خلال الموسم الحالي على أحد المصنفين العشرين الأوائل عالميا، بعدما سبق له التغلب على الأمريكي بن شيلتون في بطولة ميامي للأساتذة "فئة 1000 نقطة"، كما احتفل أيضا بالفوز السادس له في مسيرته أمام لاعبين ضمن قائمة الـ 50 الأوائل.

وبلغ شيفتشينكو دور الثمانية في إحدى بطولات رابطة محترفي التنس للمرة الثالثة هذا العام، ليضرب موعدا مع الأرجنتيني تياجو أجوستين تيرانتي، مواصلا مسيرته الناجحة في البطولة.

في المقابل، أنهت هذه الخسارة مشوار رود المصنف 18 عالميا هذا الموسم دون تحقيق أي لقب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.

كما تأهل الأميركي تايلور فريتز المصنف العاشر عالميا لدور الثمانية بالفوز على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين دون رد.

كما تأهل الفرنسي أوجو أومبير لدور الثمانية بعد فوز سهل على الكرواتي بورنا جويو.

وسيلعب النجم الفرنسي في دور الثمانية ضد الإيطالي لورينزو موسيتي.

وفي مواجهة أخرى، صعد التشيلي أليخاندرو تابيلو بالفوز على الإيطالي الآخر لورينزو سونيجو بعد مباراة ماراثونية امتدت ساعتين و53 دقيقة.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة ستوكهولم للتنس 723 ألف و435 يورو.

مواضيع
تنس السويد

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الجوهرة بنت سعد تعتذر من مواصلة سباق انتخابات التنس… والعريفي يتأهب لخلافتها

رياضة سعودية الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)

الجوهرة بنت سعد تعتذر من مواصلة سباق انتخابات التنس… والعريفي يتأهب لخلافتها

اعتذرت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل عن الاستمرار في سباق انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية ليندا نوسكوفا (رويترز)
رياضة عالمية

«البطولة الختامية»: نوسكوفا تهزم غوف وتحجز مقعدها في «نصف النهائي»

تأهلت ليندا نوسكوفا إلى الدور قبل النهائي في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بعدما تغلبت على كوكو جوف بنتيجة 6-3 و6-3، أمس الثلاثاء

«الشرق الأوسط» (إنديان ويلز (كاليفورنيا))
رياضة عالمية بيغولا (رويترز)
رياضة عالمية

البطولة الختامية: بيغولا تُبقي على آمالها... وتُقصي كوستيوك

حافظت جيسيكا بيغولا على آمالها في بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعدما تغلبت على مارتا كوستيوك 6-2 و7-5، أمس (الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (إنديان ويلز- كاليفورنيا (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية هولغر رونه (رويترز)
رياضة عالمية

رونه يعود إلى ستوكهولم بروح متفائلة بعد عام من الإصابة

بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب خلال بطولة ستوكهولم المفتوحة للتنس، في أكتوبر الماضي، تنفس هولغر رونه الصعداء بعدما اجتاز مباراته الأولى.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم )
رياضة سعودية الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

الجوهرة بنت سعد بن فيصل تدخل سباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس

تقدّمت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود، الثلاثاء، بقائمتها للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس للدورة 2026–2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة انسحبت من مونديال «تحت 17 عاما»

منتخب أميركا قد يسجل انسحابه رسميا من البطولة (الشرق الأوسط)
منتخب أميركا قد يسجل انسحابه رسميا من البطولة (الشرق الأوسط)
TT
TT

وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة انسحبت من مونديال «تحت 17 عاما»

منتخب أميركا قد يسجل انسحابه رسميا من البطولة (الشرق الأوسط)
منتخب أميركا قد يسجل انسحابه رسميا من البطولة (الشرق الأوسط)

أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء بأن منتخب بلادها انسحب من كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة والمقررة في قطر، بسبب مخاوف أمنية.

وذكر موقع "ذي أثلتيك" ومنصة "يو أس سوكر كولكتيف" نقلا عن مصادر من دون الكشف عن هويتها، أن اللاعبين أُبلغوا بالقرار قبل أيام معدودة من البطولة التي تنطلق في 19 الحالي.

ولم يؤكد الاتحاد الأميركي لكرة القدم النبأ على الفور، كما لم يرد على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.وكان من المفترض أن تشارك الولايات المتحدة واحدة من بين 48 منتخبا في مونديال تحت 17 سنة، ضمن مجموعة تضم مونتينيغرو وتشيلي والجزائر.وأصبحت البطولة تُقام سنويا اعتبارا من العام الماضي، على أن تستضيفها قطر لمدة خمس سنوات متتالية.وعند إعلانه قرار اختيار الدولة المضيفة في عام 2024، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن اعتماد دولة مضيفة واحدة لعدة نسخ يهدف إلى الاستفادة من "البنية التحتية الكروية القائمة بما يخدم كفاءة تنظيم البطولة والاستدامة".

مواضيع
كأس العالم قطر
الرياضة رياضة عالمية

دورة ستوكهولم: شيفتشينكو يفجر المفاجأة ويطيح بحامل اللقب

من منافسات بطولة ستوكهولم للتنس (أ.ب)
من منافسات بطولة ستوكهولم للتنس (أ.ب)
TT
TT

دورة ستوكهولم: شيفتشينكو يفجر المفاجأة ويطيح بحامل اللقب

من منافسات بطولة ستوكهولم للتنس (أ.ب)
من منافسات بطولة ستوكهولم للتنس (أ.ب)

حقق الكازاخي ألكسندر شيفتشينكو مفاجأة مدوية في منافسات فردي الرجال ببطولة ستوكهولم المفتوحة للتنس، بعدما أطاح بالنرويجي كاسبر رود، حامل اللقب والمصنف الثاني، بالفوز عليه بنتيجة 6 / 7 و6 / 4 و6 / 3، ضمن منافسات الدور الثاني، الأربعاء.

ونجح شيفتشينكو، المصنف 107 عالميا والمتأهل من التصفيات، في قلب تأخره بالمجموعة الأولى إلى انتصار مستحق، خلال مواجهة استغرقت ساعتين و17 دقيقة، شهدت تسجيله 50 ضربة حاسمة.

ويُعد هذا الانتصار الثاني للاعب الكازاخي خلال الموسم الحالي على أحد المصنفين العشرين الأوائل عالميا، بعدما سبق له التغلب على الأمريكي بن شيلتون في بطولة ميامي للأساتذة "فئة 1000 نقطة"، كما احتفل أيضا بالفوز السادس له في مسيرته أمام لاعبين ضمن قائمة الـ 50 الأوائل.

وبلغ شيفتشينكو دور الثمانية في إحدى بطولات رابطة محترفي التنس للمرة الثالثة هذا العام، ليضرب موعدا مع الأرجنتيني تياجو أجوستين تيرانتي، مواصلا مسيرته الناجحة في البطولة.

في المقابل، أنهت هذه الخسارة مشوار رود المصنف 18 عالميا هذا الموسم دون تحقيق أي لقب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.

كما تأهل الأميركي تايلور فريتز المصنف العاشر عالميا لدور الثمانية بالفوز على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين دون رد.

كما تأهل الفرنسي أوجو أومبير لدور الثمانية بعد فوز سهل على الكرواتي بورنا جويو.

وسيلعب النجم الفرنسي في دور الثمانية ضد الإيطالي لورينزو موسيتي.

وفي مواجهة أخرى، صعد التشيلي أليخاندرو تابيلو بالفوز على الإيطالي الآخر لورينزو سونيجو بعد مباراة ماراثونية امتدت ساعتين و53 دقيقة.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة ستوكهولم للتنس 723 ألف و435 يورو.

مواضيع
تنس السويد
الرياضة رياضة عالمية

مدرب كرواتيا: سندافع عن كبريائنا أمام إنجلترا... لن أنسى السباعية

بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
TT
TT

مدرب كرواتيا: سندافع عن كبريائنا أمام إنجلترا... لن أنسى السباعية

بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)

أكّد سلافين بيليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أنه لم ينس الخسارة المذلة أمام إنجلترا بنتيجة صفر - 7 ضمن منافسات دوري أمم أوروبا خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وبعد هذه الخسارة الثقيلة، قدّم منتخب كرواتيا أداء أفضل في مباراة انتهت بخسارته أمام إسبانيا بنتيجة 1 - 2، ويستعد لمواجهة جديدة أمام إنجلترا، الخميس، في ويمبلي، ساعياً بقوة لاستعادة كبرياء منتخب بلاده.

وقال بيليتش ،في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «مباراة الشهر الماضي أمام إنجلترا لا تزال عالقة في ذهني».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «لقد أثبتنا أمام إسبانيا حقيقة مستوانا، ونريد أن نؤكد أن ما حدث في المباراة الأولى أمام إنجلترا مجرد كبوة».

وتابع: «قلت للاعبين إن الأداء الذي قدّمناه أمام إسبانيا الشهر الماضي هو طموحنا، يجب أن نؤدي بروح عالية وقتالية، وسنرى غداً ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل ذلك».

وشدّد: «أمامنا فرصة في ويمبلي لإثبات أن ما حدث في رييكا كان مجرد كبوة جماعية».

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث في المجموعة، خلف إسبانيا وإنجلترا.

وبشأن ذلك، قال بيليتش: «الاستمرار في المستوى الأول بدوري الأمم خطوة مهمة، واحتلال المركز الثالث سيكون خطوة مهمة ستفيدنا كثيراً في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2028)».

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية كرة القدم الأوربية بريطانيا