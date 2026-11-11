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الرياضة رياضة عالمية

بولندا ترفض مشاركة الروس في بطولة العالم للقفز بالزلاجات

بولندا لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس (الشرق الأوسط)
بولندا لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس (الشرق الأوسط)
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بولندا ترفض مشاركة الروس في بطولة العالم للقفز بالزلاجات

بولندا لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس (الشرق الأوسط)
بولندا لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس (الشرق الأوسط)

أكدت وزارة الخارجية البولندية لـ«رويترز» أنها لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس في القفز بالزلاجات للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها البلاد هذا الموسم، حتى إذا سمح لهم الاتحاد الدولي للتزلج والتزلج على الجليد بالمنافسة بصفة محايدة.

وقالت الوزارة، اليوم (الأربعاء)، إن اللوائح البولندية تفرض قيوداً على دخول المواطنين الروس عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في بولندا، وكذلك عبر المعابر الجوية والبحرية في البلاد. ولا تندرج المشاركة في حدث رياضي ضمن الاستثناءات من هذه القيود.

وقالت الوزارة، التي أوضحت موقفها أيضاً لوسائل الإعلام البولندية، إنه «لا يوجد سند لإصدار تأشيرات للرياضيين الروس في القفز بالزلاجات بغرض المشاركة في منافسات رياضية داخل الأراضي البولندية».

وتستضيف فيسوا منافسات الرجال والسيدات في الفترة من الرابع إلى السادس من ديسمبر (كانون الأول). وتعود منافسات الرجال إلى بولندا في جبال زاكوبانه في الفترة من 15 إلى 17 يناير (كانون الثاني).

ويسمح الاتحاد الدولي للتزلج للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة بصفة محايدة في المنافسات الفردية هذا الموسم. وأبلغ «رويترز» أن الدول المضيفة وحدها هي التي تحدد قواعد منح التأشيرات والدخول إلى أراضيها.

وقال الاتحاد: «لا يتحمل الاتحاد الدولي للتزلج أي مسؤولية عن رفض منح تأشيرة أو السماح بالدخول لأي شخص حصل على أهلية المشاركة بموجب سياسة الاتحاد للرياضيين الأفراد المحايدين».

ويواجه رياضيون من روسيا وروسيا البيضاء قيوداً في مختلف الرياضات على الصعيد الدولي منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفي السابع من يوليو (تموز)، رفعت اللجنة الأولمبية الدولية مؤقتاً تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية وسحبت توصياتها بفرض قيود على الرياضيين والفرق الروسية، بينما وافق الاتحاد الدولي للتزلج على مشاركة مزيد من الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء هذا الموسم.

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حرب روسيا وأوكرانيا بولندا

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الرياضة رياضة عالمية

كلوب يراهن على شيرهانت وترو ثنائي فرايبورغ في منتخب ألمانيا

يورغن كلوب (د.ب.أ)
يورغن كلوب (د.ب.أ)
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كلوب يراهن على شيرهانت وترو ثنائي فرايبورغ في منتخب ألمانيا

يورغن كلوب (د.ب.أ)
يورغن كلوب (د.ب.أ)

فاجأ يورغن كلوب، مدرب منتخب ألمانيا، الكثيرين بضم اثنين من لاعبي فريق فرايبورغ، وذلك بعد الأداء المخيب للماكينات في كأس العالم 2026.

لكن كلوب يراهن على هوية فرايبورغ بالاستعانة بالمدافع فيليب تروي والجناح ديري شيرهانت، لأداء دور مهم في مباراتي صربيا وهولندا ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وقال تروي: «إنها إجابة نموذجية للاعبي فرايبورغ، نحن نتسم بالتواضع وبذل أقصى جهد في التدريبات، وجاهزون للمنافسة».

كما عبر شيرهانت عن سعادته الكبيرة بالعودة مجدداً إلى صفوف المنتخب، بعدما خاض مباراته الأولى الشهر الماضي.

وأضاف تروي: «انضمامنا إلى المنتخب هو ثمرة لمستوانا مع فرايبورغ، والعمل بهدوء ودون شكوى».

وقال كلوب: «شيرهانت كان مفاجأة سارة في المعسكر الأول» خلال الفترة التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الثاني).

كما أشاد مدرب منتخب ألمانيا كثيراً بقدرات تروي، وقدرته على سد الفراغ في مركز الظهير الأيمن خلال فترة قياسية.

وأضاف كلوب: «قدم تروي أداءً رائعاً في المعسكر الأول، وأعجبني كثيراً تطوره من وجه جديد إلى ركيزة مهمة في فترة زمنية قصيرة».

ويعد تروي أكثر اللاعبين مشاركةً مع ألمانيا بإجمالي 270 دقيقة تحت قيادة كلوب الذي تولى المهمة خلفاً ليوليان ناغلسمان عقب نهائيات كأس العالم.

وقال تروي بثقة: «بإمكاني القول إن أزمة الظهير الأيمن انتهت بنسبة كبيرة».

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة صربيا الجمعة، ثم يستضيف هولندا الاثنين.

مواضيع
كرة القدم الأوربية ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

كين: إنجازي القياسي الجديد مع إنجلترا «دليل على التفاني»

كين خلال تدريبات إنجلترا الأخيرة (أ.ف.ب)
كين خلال تدريبات إنجلترا الأخيرة (أ.ف.ب)
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كين: إنجازي القياسي الجديد مع إنجلترا «دليل على التفاني»

كين خلال تدريبات إنجلترا الأخيرة (أ.ف.ب)
كين خلال تدريبات إنجلترا الأخيرة (أ.ف.ب)

يرى قائد منتخب إنجلترا هاري كين أن تحطيمه الرقم القياسي لعدد المشاركات مع «الأسود الثلاثة» في مباراة دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا الخميس يشكّل «دليلاً على كل التفاني» الذي ميّز مسيرته في الملاعب.

وعندما يقود كين منتخب إنجلترا إلى أرض ملعب ويمبلي لخوض مباراته الدولية رقم 126 الخميس ضد كرواتيا، سيتجاوز الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع حارس المرمى السابق بيتر شيلتون منذ عام 1990.

ويشكّل هذا الإنجاز محطة بارزة في 12 شهراً استثنائياً لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني الذي أصبح في أكتوبر (تشرين الأول) أول لاعب إنجليزي يفوز بالكرة الذهبية منذ 25 عاماً.

كما يحمل ابن الـ33 عاماً الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة مع منتخب بلاده (91)، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لفريقه السابق توتنهام (280).

ومنذ رحيله عن توتنهام للانضمام إلى بايرن عام 2023، ارتقى كين بمستواه خطوة أخرى إلى الأمام، مسجلا 156 هدفاً للنادي الألماني، في طريقه لفك عقدته مع الألقاب بإحرازه الدوري الألماني عامي 2025 و2026.

لكن تحطيم الرقم القياسي التاريخي لشيلتون يحمل أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة إلى كين الذي قال في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد كرواتيا: «إنه بالتأكيد من بين الأعظم (الإنجازات). أعتقد أنه يبرز الاستمرارية على أعلى مستوى. إنه دليل على كل التفاني، وعلى الجهود التي لا يراها الناس التي تُبقيني في حالة بدنية وصحية جيدة. إنها إحدى أهم المحطات في مسيرتي».

ورغم كل تألق كين، لم يفز منتخب إنجلترا بأي لقب كبير في كرة القدم منذ تتويجه بكأس العالم عام 1966 على أرضه.

ومني كين بخيبة أمل جديدة في يوليو (تموز) بعدما خسرت إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.

وكان المنتخب الإنجليزي متقدما 1 - 0 حتى المراحل الأخيرة من المباراة، لكنه فشل في تعزيز تقدمه، ليتعرض المدرب الألماني لمنتخب «الأسود الثلاثة» توماس توخيل لانتقادات بسبب اعتماده أسلوباً دفاعياً ما سمح للأرجنتين بتسجيل هدفين متأخرين، مما حرم كين من أول ظهور له في نهائي كأس العالم.

وأضاف كين: «فيما يتعلق بما هو آت، لا أحب أن أضع حدوداً لنفسي. الوصول إلى 100 هدف مع إنجلترا محطة أريد بلوغها في أقرب وقت ممكن. لقد قدمنا أداءً جيداً جداً في البطولات، ووصلنا إلى المراحل المتقدمة. أشعر بأني في حالة ممتازة، وآمل أن تكون أمامي سنوات كثيرة أخرى لأرى ما يمكنني تحقيقه».

أما توخيل، فكان متحفظاً عندما سُئل عما إذا كان كين أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا، قائلاً: «لا أعلم. إنه بالتأكيد من بين الأفضل. الأمر أصبح مثبتاً الآن. من الجميل دائماً في الرياضة أن تكون الإنجازات مثبتة. لديه جوائزه وأرقامه القياسية، وسيواصل تعزيز هذه الأرقام، وسيسجل مزيداً من الأهداف ويخوض مزيداً من المباريات».

وتابع: «الخميس سيبدأ المباراة معنا قائداً للمنتخب. إنها مناسبة كبيرة لتقديم الكرة الذهبية إلى جماهيرنا، وأن يتزامن ذلك مع اليوم الذي يحقق فيه رقمه القياسي التاريخي بخوض المباراة رقم 126، إنها مناسبة جميلة».

وأضاف المدرب الألماني: «كان سيصبح الأمر أكثر وضوحاً بأنه يستحق الفوز بها (الكرة الذهبية) لو أن إنجلترا أحرزت كأس العالم».

مواضيع
كرة القدم الأوربية بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

بولندا ترفض مشاركة الروس في بطولة العالم للقفز بالزلاجات

بولندا لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس (الشرق الأوسط)
بولندا لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس (الشرق الأوسط)
TT
TT

بولندا ترفض مشاركة الروس في بطولة العالم للقفز بالزلاجات

بولندا لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس (الشرق الأوسط)
بولندا لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس (الشرق الأوسط)

أكدت وزارة الخارجية البولندية لـ«رويترز» أنها لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس في القفز بالزلاجات للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها البلاد هذا الموسم، حتى إذا سمح لهم الاتحاد الدولي للتزلج والتزلج على الجليد بالمنافسة بصفة محايدة.

وقالت الوزارة، اليوم (الأربعاء)، إن اللوائح البولندية تفرض قيوداً على دخول المواطنين الروس عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في بولندا، وكذلك عبر المعابر الجوية والبحرية في البلاد. ولا تندرج المشاركة في حدث رياضي ضمن الاستثناءات من هذه القيود.

وقالت الوزارة، التي أوضحت موقفها أيضاً لوسائل الإعلام البولندية، إنه «لا يوجد سند لإصدار تأشيرات للرياضيين الروس في القفز بالزلاجات بغرض المشاركة في منافسات رياضية داخل الأراضي البولندية».

وتستضيف فيسوا منافسات الرجال والسيدات في الفترة من الرابع إلى السادس من ديسمبر (كانون الأول). وتعود منافسات الرجال إلى بولندا في جبال زاكوبانه في الفترة من 15 إلى 17 يناير (كانون الثاني).

ويسمح الاتحاد الدولي للتزلج للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة بصفة محايدة في المنافسات الفردية هذا الموسم. وأبلغ «رويترز» أن الدول المضيفة وحدها هي التي تحدد قواعد منح التأشيرات والدخول إلى أراضيها.

وقال الاتحاد: «لا يتحمل الاتحاد الدولي للتزلج أي مسؤولية عن رفض منح تأشيرة أو السماح بالدخول لأي شخص حصل على أهلية المشاركة بموجب سياسة الاتحاد للرياضيين الأفراد المحايدين».

ويواجه رياضيون من روسيا وروسيا البيضاء قيوداً في مختلف الرياضات على الصعيد الدولي منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفي السابع من يوليو (تموز)، رفعت اللجنة الأولمبية الدولية مؤقتاً تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية وسحبت توصياتها بفرض قيود على الرياضيين والفرق الروسية، بينما وافق الاتحاد الدولي للتزلج على مشاركة مزيد من الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء هذا الموسم.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا بولندا