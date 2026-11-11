بولندا ترفض مشاركة الروس في بطولة العالم للقفز بالزلاجات

أكدت وزارة الخارجية البولندية لـ«رويترز» أنها لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس في القفز بالزلاجات للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها البلاد هذا الموسم، حتى إذا سمح لهم الاتحاد الدولي للتزلج والتزلج على الجليد بالمنافسة بصفة محايدة.

وقالت الوزارة، اليوم (الأربعاء)، إن اللوائح البولندية تفرض قيوداً على دخول المواطنين الروس عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في بولندا، وكذلك عبر المعابر الجوية والبحرية في البلاد. ولا تندرج المشاركة في حدث رياضي ضمن الاستثناءات من هذه القيود.

وقالت الوزارة، التي أوضحت موقفها أيضاً لوسائل الإعلام البولندية، إنه «لا يوجد سند لإصدار تأشيرات للرياضيين الروس في القفز بالزلاجات بغرض المشاركة في منافسات رياضية داخل الأراضي البولندية».

وتستضيف فيسوا منافسات الرجال والسيدات في الفترة من الرابع إلى السادس من ديسمبر (كانون الأول). وتعود منافسات الرجال إلى بولندا في جبال زاكوبانه في الفترة من 15 إلى 17 يناير (كانون الثاني).

ويسمح الاتحاد الدولي للتزلج للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة بصفة محايدة في المنافسات الفردية هذا الموسم. وأبلغ «رويترز» أن الدول المضيفة وحدها هي التي تحدد قواعد منح التأشيرات والدخول إلى أراضيها.

وقال الاتحاد: «لا يتحمل الاتحاد الدولي للتزلج أي مسؤولية عن رفض منح تأشيرة أو السماح بالدخول لأي شخص حصل على أهلية المشاركة بموجب سياسة الاتحاد للرياضيين الأفراد المحايدين».

ويواجه رياضيون من روسيا وروسيا البيضاء قيوداً في مختلف الرياضات على الصعيد الدولي منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفي السابع من يوليو (تموز)، رفعت اللجنة الأولمبية الدولية مؤقتاً تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية وسحبت توصياتها بفرض قيود على الرياضيين والفرق الروسية، بينما وافق الاتحاد الدولي للتزلج على مشاركة مزيد من الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء هذا الموسم.