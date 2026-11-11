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الرياضة رياضة عالمية

دوري الأمم الأوروبية: الأسرار الكامنة وراء هيمنة إسبانيا على كرة القدم

فلسفة موحدة وكشافون ومدربون يتوارثون المعرفة خلف 43 مباراة بلا هزيمة

فلسفة إسبانيا تقوم على التحكم بالكرة واللعب الجماعي والالتزام بالمراكز وتبادل التمريرات (إ.ب.أ)
فلسفة إسبانيا تقوم على التحكم بالكرة واللعب الجماعي والالتزام بالمراكز وتبادل التمريرات (إ.ب.أ)
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دوري الأمم الأوروبية: الأسرار الكامنة وراء هيمنة إسبانيا على كرة القدم

فلسفة إسبانيا تقوم على التحكم بالكرة واللعب الجماعي والالتزام بالمراكز وتبادل التمريرات (إ.ب.أ)
فلسفة إسبانيا تقوم على التحكم بالكرة واللعب الجماعي والالتزام بالمراكز وتبادل التمريرات (إ.ب.أ)

تسعى إسبانيا هذا الأسبوع ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية إلى تعزيز سجلها الخالي من الهزائم، والذي وصل إلى 43 مباراة توالياً، وتستند هذه المسيرة إلى فلسفة كروية قادت «لاروخا» نحو التتويج بلقب كأس العالم هذا الصيف، وهي ثمرة سنوات من العمل الدؤوب على كافة مستويات اللعبة.

يجمع نهج إسبانيا بين أسلوب لعب محدد بوضوح، وآلية مبكرة لاكتشاف المواهب، وهيكل تدريبي يضمن تشرب اللاعبين للمبادئ ذاتها أثناء تدرجهم في الفئات السنية المختلفة.

وفي تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روساس، قال ديفيد غوتييريس مدير المدرسة الوطنية للمدربين التابعة للاتحاد: «بالنسبة لنا، كان عام 2008 نقطة تحول فارقة، حين فاز المنتخب الإسباني، تحت قيادة المدرب آنذاك لويس أراغونيس، بلقب كأس أوروبا».

لقد انتهج منتخب إسبانيا بقيادة أراغونيس أسلوباً جديداً، إذ كان المدرب يرى أن اللاعبين الإسبان، رغم افتقارهم للقدرات البدنية التي تضاهي منافسيهم، يمتلكون مهارات تتناسب بشكل أفضل مع نظام يعتمد على «التحكم بالكرة، واللعب الجماعي، والالتزام بالمراكز، وتبادل التمريرات».

تسعى إسبانيا هذا الأسبوع ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية إلى تعزيز سجلها الخالي من الهزائم (إ.ب.أ)

وأضاف غوتييريس: «لقد وضع لنا مساراً لنتبعه»، وهو المسار الذي قاد إسبانيا لاحقاً للفوز بكأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012، بفضل لاعبين يتمتعون بموهبة تقنية عالية، أمثال تشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا.

وقد ظلت هذه الفلسفة الكروية حاضرة، ومستمرة، مع انفتاحها في الوقت ذاته على التطور الذي تشهده كرة القدم، وبما يتناسب مع خصائص الأجيال الجديدة من اللاعبين.

وقال أيتور كارانكا، المدير الفني للتطوير والمنتخبات الوطنية في الاتحاد الإسباني: «الأمر في جوهره يتعلق بالتطور، سواء من حيث الاستحواذ على الكرة، أو الضغط العالي، أو التحولات الهجومية، والدفاعية... إنها عملية تطور تواكب كرة القدم الحديثة».

والنتيجة هي نظام يمنح الأولوية لنموذج اللعب الجماعي على حساب الأسماء الفردية، حيث يتعلم اللاعبون الصغار مبادئ هذا النموذج منذ سن مبكرة.

ويؤكد غوتييريس قائلاً: «يمتلك الأطفال، ذكوراً وإناثاً، قدرة على البدء في فهم اللعبة منذ سن مبكرة جداً».

ويرى كارانكا -الذي عمل مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وتولى أيضاً تدريب أندية إنجليزية، مثل ميدلسبره ونوتنغهام فوريست- أن هذا النهج يمنح إسبانيا ميزة تنافسية واضحة.

وتابع موضحاً: «هناك دول أو جنسيات تتطلب منك شرحاً مفصلاً لما تريده بالضبط من اللاعب، بينما اللاعب الإسباني -بلمسات بسيطة، وموجزة- يستوعب المطلوب فوراً».

جماهير إسبانيا خلف لاروخا في كل مكان (المنتخب الإسباني في إكس)

يُعد تحديد اللاعبين الواعدين في سن مبكرة جزءاً جوهرياً من العملية، لا سيما في ظل تزايد أعداد اللاعبين الشباب المؤهلين لتمثيل أكثر من دولة.

ويعتمد الاتحاد الإسباني على شبكة من الكشافين، وتنظيم بطولات إقليمية تشمل لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وذلك لرصد المواهب الواعدة التي تخضع لاحقاً للمتابعة، والاختبار ضمن منتخبات إسبانيا للفئات السنية.

قال مانويل فرنانديز، منسق منتخبات إسبانيا للفئات السنية: «الهدف هو اتخاذ القرارات الصائبة في أقرب وقت ممكن، لنبدأ في بناء الانسجام داخل المجموعة التي نؤمن بأنها الأقوى».

كما يكتسب التواصل مع الأندية أهمية بالغة، إذ يتم تبادل العديد من المبادئ الأساسية، حتى وإن كان لكل نادٍ أساليبه الخاصة.

إضافة إلى ذلك، وضع الاتحاد الإسباني مواصفات محددة لكل مركز من مراكز اللعب.

وأوضح خافيير مينانو، مدير قسم تطوير المواهب والأداء في الاتحاد، قائلاً: «لقد حددنا الخصائص المطلوبة للاعبين في كل مركز».

ومع ذلك، يؤكد فرنانديز أن هذه المواصفات ليست شروطاً جامدة، ويضيف موضحاً: «إذا برز لاعب يمتلك قدرات استثنائية، حتى وإن لم يطابق تماماً المواصفات التي نبحث عنها، فإننا نضمه إلينا لنختبره، ونرى مدى قدرته على التكيّف مع ما نطلبه منه».

ومن خلال تعلم المفاهيم ذاتها طوال مراحل تطورهم، يصبح بإمكان اللاعبين الانتقال بسلاسة أكبر بين الفئات العمرية المختلفة.

إسبانيا تأمل في مواصلة تميزها (رويترز)

يصبح هذا التدرج أكثر سلاسة بفضل آلية إدارة المدربين داخل الاتحاد الإسباني، حيث يعمل المدير الفني لإحدى الفئات العمرية كمساعد في فئة أخرى.

فعلى سبيل المثال، حقق ديفيد غوردو مدرب منتخب تحت 21 عاماً لقب بطل العالم مؤخراً مع منتخب تحت 16 عاماً، بينما يشغل هيرنان بيريس مدرب منتخب تحت 15 عاماً منصب مساعد غوردو في منتخب تحت 21 عاماً.

وأشار فرنانديز إلى أن «هذا الأمر ضروري لضمان إلمام جميع المدربين بأكبر قدر ممكن من التفاصيل حول كل فئة عمرية».

يُعد المنتخب الوطني الأول ربما أوضح مثال على فوائد هذا الاستمرار. فمن بين اللاعبين الـ26 الذين توجوا بلقب كأس العالم تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي هذا الصيف، تدرب سابقاً 18 لاعباً تحت إشرافه في منتخبات إسبانيا للشباب.

والهدف هو بناء فرق تتفوق فيها القوة الجماعية على الموهبة الفردية، مع تعزيز روابط قوية بين اللاعبين طوال مراحل تطورهم.

قال كارانكا: «بدلاً من مجرد فكرة المنتخب الوطني، ما نحاول ترسيخه هنا هو مفهوم الفريق (بمعناه العام)».

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الرياضة رياضة عالمية

الملاكمة بالأيدي العارية تخطف الأضواء وتواصل انتشارها السريع

الملاكمان آرون ماكالوم ومارك تيفين يتبادلان اللكمات خلال نزالهما في منافسات الملاكمة بالقبضات العارية (رويترز)
الملاكمان آرون ماكالوم ومارك تيفين يتبادلان اللكمات خلال نزالهما في منافسات الملاكمة بالقبضات العارية (رويترز)
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TT

الملاكمة بالأيدي العارية تخطف الأضواء وتواصل انتشارها السريع

الملاكمان آرون ماكالوم ومارك تيفين يتبادلان اللكمات خلال نزالهما في منافسات الملاكمة بالقبضات العارية (رويترز)
الملاكمان آرون ماكالوم ومارك تيفين يتبادلان اللكمات خلال نزالهما في منافسات الملاكمة بالقبضات العارية (رويترز)

كانت الملاكمة من دون قفازات أو الملاكمة بالأيدي العارية تمارس يوماً في الظل، لكنها تسير اليوم على خطى الفنون القتالية المختلطة نحو الانتشار الجماهيري، لتفتح أمام المقاتلين المحترفين أبواباً لم تكن متاحة من قبل.

وتستضيف صالة «أو-2 أرينا» في لندن، يوم السبت، بطولة لرابطة الملاكمة بالأيدي العارية، تضم نخبة من أبرز المقاتلين البريطانيين، يتقدمهم آرون ماكولوم الذي سيكتفي بلف قبضتيه بطبقة رقيقة من الشاش قبل مواجهة الإعادة في وزن الوسط أمام سيمي دوهيرتي.

وقال ماكولوم لـ«رويترز»: «إذا نظرت إلى السرعة التي تنمو بها هذه الرياضة الآن فأنا أجرؤ على القول إنها خلال عامين فقط ستتفوق على جميع الرياضات الأخرى».

وأضاف: «ستراها في كل مكان، على لوحات الإعلانات، وفي الحملات الدعائية، وعلى شاشات التلفزيون. اليوم يروجون لنزال أنتوني جوشوا وتايسون فيوري، لكنني أعتقد أن النزالات الكبرى في هذه الرياضة ستحظى بالانتشار نفسه خلال عامين».

الملاكم آرون ماكالوم خلال مشاركته في منافسات الملاكمة بالقبضات العارية (رويترز)

ويأتي هذا الصعود في وقت يرى فيه بعض المشجعين أن الملاكمة التقليدية أصبحت أقل إثارة، مع تزايد التركيز على الجوانب الدفاعية وحركة القدمين على حساب البحث عن الضربة القاضية، ما يجعل كثيراً من النزالات تمتد حتى الجولات الأخيرة.

وقال ماكولوم: «في الملاكمة بالقفازات أصبحت النزالات متشابهة إلى حد كبير بالنسبة لي. أما في الملاكمة بالأيدي العارية فأنت لا تعرف مطلقاً ما الذي قد يحدث».

ويتألف النزال في هذه الرياضة من 6 جولات حدّاً أقصى، مدة كل منها 3 دقائق، أي نصف زمن المواجهات الكبرى في الملاكمة الاحترافية، كما تقام داخل حلبة مثلثة الشكل تقلص المساحات المتاحة للمناورة.

واتجه ماكولوم إلى هذه الرياضة بعد اعتزاله كمال الأجسام، ويقول إن غياب القفازات المبطنة يجعل الجروح جزءاً لا مفر منه من المنافسة، لكنه يعتقد أن خطر الارتجاج الدماغي أقل مقارنة بالملاكمة التقليدية.

وقال المقاتل، البالغ من العمر 40 عاماً من نوتنغهام: «تعرضت لإصابات بالفعل، ولن أنكر ذلك، لكنني أتعافى سريعاً. هذا ليس أمراً يحدث بالوتيرة نفسها في الملاكمة بالقفازات».

وتُعزز وجهة نظر ماكولوم نتائج عرض قدّمه لويس دوركين، رئيس رابطة أطباء الحلبة، إلى لجنة كاليفورنيا الرياضية في مارس (آذار) الماضي، عندما كانت رابطة الملاكمة بالأيدي العارية تسعى إلى الحصول على موافقة لتنظيم حدث تجريبي في الولاية.

وتظهر محاضر الاجتماع أن دوركين أبلغ اللجنة بأن معدل الجروح في الملاكمة بالأيدي العارية أعلى بكثير منه في الملاكمة التقليدية أو الفنون القتالية المختلطة، لكن معدلات الارتجاج الدماغي أقل بصورة ملحوظة.

ورغم أن الرابطة سبق أن نظمت أحداثاً في صالة «أو-2 أرينا»، فإن ماكولوم يؤكد أن الاهتمام بالرياضة ارتفع بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة.

وقال: «قبل 6 أشهر فقط، عندما كنت أقول للناس إنني ملاكم محترف بالأيدي العارية، كانوا يحدقون بي باستغراب. أما الآن فهم يعرفون تماماً ماذا أعني، ويعرفون أنها رياضة احترافية. لقد أصبحت كبيرة جداً».

وأضاف أن عدداً متزايداً من الملاكمين الشباب باتوا يتحولون إلى هذه الرياضة في مراحل مبكرة من مسيرتهم سعياً وراء الفرص التي توفرها، لكنه لا يزال يطمح إلى إحراز لقب عالمي وترسيخ اسمه بين روادها.

وقال ماكولوم، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 4 نزالات، بينها تعادل أمام دوهيرتي في لندن خلال يوليو (تموز) الماضي: «كان هناك عدد قليل من الملاكمين من نوتنغهام خاضوا نزالات بالأيدي العارية من قبل، لكن ما أقوم به الآن مختلف تماماً، ولهذا أحظى باحترام كبير».

وختم قائلاً: «أصبح لديَّ عدد هائل من المتابعين... فقط انظر إلى أين وصلت هذه الرياضة الآن. إنها ظاهرة عالمية بحق».

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الملاكمة رياضة بريطانيا
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دوري الأمم الأوروبية: الأسرار الكامنة وراء هيمنة إسبانيا على كرة القدم

فلسفة إسبانيا تقوم على التحكم بالكرة واللعب الجماعي والالتزام بالمراكز وتبادل التمريرات (إ.ب.أ)
فلسفة إسبانيا تقوم على التحكم بالكرة واللعب الجماعي والالتزام بالمراكز وتبادل التمريرات (إ.ب.أ)
TT
TT

دوري الأمم الأوروبية: الأسرار الكامنة وراء هيمنة إسبانيا على كرة القدم

فلسفة إسبانيا تقوم على التحكم بالكرة واللعب الجماعي والالتزام بالمراكز وتبادل التمريرات (إ.ب.أ)
فلسفة إسبانيا تقوم على التحكم بالكرة واللعب الجماعي والالتزام بالمراكز وتبادل التمريرات (إ.ب.أ)

تسعى إسبانيا هذا الأسبوع ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية إلى تعزيز سجلها الخالي من الهزائم، والذي وصل إلى 43 مباراة توالياً، وتستند هذه المسيرة إلى فلسفة كروية قادت «لاروخا» نحو التتويج بلقب كأس العالم هذا الصيف، وهي ثمرة سنوات من العمل الدؤوب على كافة مستويات اللعبة.

يجمع نهج إسبانيا بين أسلوب لعب محدد بوضوح، وآلية مبكرة لاكتشاف المواهب، وهيكل تدريبي يضمن تشرب اللاعبين للمبادئ ذاتها أثناء تدرجهم في الفئات السنية المختلفة.

وفي تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روساس، قال ديفيد غوتييريس مدير المدرسة الوطنية للمدربين التابعة للاتحاد: «بالنسبة لنا، كان عام 2008 نقطة تحول فارقة، حين فاز المنتخب الإسباني، تحت قيادة المدرب آنذاك لويس أراغونيس، بلقب كأس أوروبا».

لقد انتهج منتخب إسبانيا بقيادة أراغونيس أسلوباً جديداً، إذ كان المدرب يرى أن اللاعبين الإسبان، رغم افتقارهم للقدرات البدنية التي تضاهي منافسيهم، يمتلكون مهارات تتناسب بشكل أفضل مع نظام يعتمد على «التحكم بالكرة، واللعب الجماعي، والالتزام بالمراكز، وتبادل التمريرات».

تسعى إسبانيا هذا الأسبوع ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية إلى تعزيز سجلها الخالي من الهزائم (إ.ب.أ)

وأضاف غوتييريس: «لقد وضع لنا مساراً لنتبعه»، وهو المسار الذي قاد إسبانيا لاحقاً للفوز بكأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012، بفضل لاعبين يتمتعون بموهبة تقنية عالية، أمثال تشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا.

وقد ظلت هذه الفلسفة الكروية حاضرة، ومستمرة، مع انفتاحها في الوقت ذاته على التطور الذي تشهده كرة القدم، وبما يتناسب مع خصائص الأجيال الجديدة من اللاعبين.

وقال أيتور كارانكا، المدير الفني للتطوير والمنتخبات الوطنية في الاتحاد الإسباني: «الأمر في جوهره يتعلق بالتطور، سواء من حيث الاستحواذ على الكرة، أو الضغط العالي، أو التحولات الهجومية، والدفاعية... إنها عملية تطور تواكب كرة القدم الحديثة».

والنتيجة هي نظام يمنح الأولوية لنموذج اللعب الجماعي على حساب الأسماء الفردية، حيث يتعلم اللاعبون الصغار مبادئ هذا النموذج منذ سن مبكرة.

ويؤكد غوتييريس قائلاً: «يمتلك الأطفال، ذكوراً وإناثاً، قدرة على البدء في فهم اللعبة منذ سن مبكرة جداً».

ويرى كارانكا -الذي عمل مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وتولى أيضاً تدريب أندية إنجليزية، مثل ميدلسبره ونوتنغهام فوريست- أن هذا النهج يمنح إسبانيا ميزة تنافسية واضحة.

وتابع موضحاً: «هناك دول أو جنسيات تتطلب منك شرحاً مفصلاً لما تريده بالضبط من اللاعب، بينما اللاعب الإسباني -بلمسات بسيطة، وموجزة- يستوعب المطلوب فوراً».

جماهير إسبانيا خلف لاروخا في كل مكان (المنتخب الإسباني في إكس)

يُعد تحديد اللاعبين الواعدين في سن مبكرة جزءاً جوهرياً من العملية، لا سيما في ظل تزايد أعداد اللاعبين الشباب المؤهلين لتمثيل أكثر من دولة.

ويعتمد الاتحاد الإسباني على شبكة من الكشافين، وتنظيم بطولات إقليمية تشمل لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وذلك لرصد المواهب الواعدة التي تخضع لاحقاً للمتابعة، والاختبار ضمن منتخبات إسبانيا للفئات السنية.

قال مانويل فرنانديز، منسق منتخبات إسبانيا للفئات السنية: «الهدف هو اتخاذ القرارات الصائبة في أقرب وقت ممكن، لنبدأ في بناء الانسجام داخل المجموعة التي نؤمن بأنها الأقوى».

كما يكتسب التواصل مع الأندية أهمية بالغة، إذ يتم تبادل العديد من المبادئ الأساسية، حتى وإن كان لكل نادٍ أساليبه الخاصة.

إضافة إلى ذلك، وضع الاتحاد الإسباني مواصفات محددة لكل مركز من مراكز اللعب.

وأوضح خافيير مينانو، مدير قسم تطوير المواهب والأداء في الاتحاد، قائلاً: «لقد حددنا الخصائص المطلوبة للاعبين في كل مركز».

ومع ذلك، يؤكد فرنانديز أن هذه المواصفات ليست شروطاً جامدة، ويضيف موضحاً: «إذا برز لاعب يمتلك قدرات استثنائية، حتى وإن لم يطابق تماماً المواصفات التي نبحث عنها، فإننا نضمه إلينا لنختبره، ونرى مدى قدرته على التكيّف مع ما نطلبه منه».

ومن خلال تعلم المفاهيم ذاتها طوال مراحل تطورهم، يصبح بإمكان اللاعبين الانتقال بسلاسة أكبر بين الفئات العمرية المختلفة.

إسبانيا تأمل في مواصلة تميزها (رويترز)

يصبح هذا التدرج أكثر سلاسة بفضل آلية إدارة المدربين داخل الاتحاد الإسباني، حيث يعمل المدير الفني لإحدى الفئات العمرية كمساعد في فئة أخرى.

فعلى سبيل المثال، حقق ديفيد غوردو مدرب منتخب تحت 21 عاماً لقب بطل العالم مؤخراً مع منتخب تحت 16 عاماً، بينما يشغل هيرنان بيريس مدرب منتخب تحت 15 عاماً منصب مساعد غوردو في منتخب تحت 21 عاماً.

وأشار فرنانديز إلى أن «هذا الأمر ضروري لضمان إلمام جميع المدربين بأكبر قدر ممكن من التفاصيل حول كل فئة عمرية».

يُعد المنتخب الوطني الأول ربما أوضح مثال على فوائد هذا الاستمرار. فمن بين اللاعبين الـ26 الذين توجوا بلقب كأس العالم تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي هذا الصيف، تدرب سابقاً 18 لاعباً تحت إشرافه في منتخبات إسبانيا للشباب.

والهدف هو بناء فرق تتفوق فيها القوة الجماعية على الموهبة الفردية، مع تعزيز روابط قوية بين اللاعبين طوال مراحل تطورهم.

قال كارانكا: «بدلاً من مجرد فكرة المنتخب الوطني، ما نحاول ترسيخه هنا هو مفهوم الفريق (بمعناه العام)».

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الرياضة رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يهدر 144 مليون دولار في دوامة التعاقدات والإقالات

كاريك (د.ب.أ)
كاريك (د.ب.أ)
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مانشستر يونايتد يهدر 144 مليون دولار في دوامة التعاقدات والإقالات

كاريك (د.ب.أ)
كاريك (د.ب.أ)

أنفق مانشستر يونايتد أكثر من 144 مليون دولار نحو 108 ملايين جنيه إسترليني على تعيين المدربين والمديرين الرياضيين وإقالتهم منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عام 2013، في فاتورة تعكس حجم الاضطرابات الإدارية والفنية التي عاشها النادي خلال السنوات الـ13 الماضية، وتكشف مفارقة لافتة بين الأموال التي أُهدرت في تغييرات القيادة والجهود المبذولة لتقليص النفقات وتسريح الموظفين.

وتشير التقديرات إلى أن فاتورة التعويضات سترتفع إلى ما يزيد قليلاً على 108 ملايين جنيه إسترليني إذا تولى الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو تدريب الفريق خلفاً لمايكل كاريك، الذي بات قريباً من الإقالة، وفقاً لما أوردته صحيفة «التلغراف» البريطانية. وسيكون على النادي دفع نحو 7.4 مليون جنيه إسترليني لتفعيل الشرط الجزائي في عقد ماوريسيو بوكتينيو مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم، إلى جانب تكاليف التعاقد مع جهازه الفني، وتعويضات كاريك ومساعديه التي يُتوقع ألا تقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني.

مورينيو (رويترز)

وتبرز هذه الأرقام في وقت يسعى فيه النادي إلى خفض مصروفاته، بعدما استغنى عن 322 موظفاً خلال العامين الماضيين، فيما بلغت خسائره الإجمالية 444 مليون جنيه إسترليني خلال المواسم السبعة الأخيرة. وتضع هذه المعطيات إدارة النادي أمام مفارقة واضحة؛ إذ تواصل تقليص عدد العاملين والنفقات التشغيلية، بينما تتراكم تكاليف القرارات المتعلقة بتعيين المدربين والاستغناء عنهم.

وكان كاريك قد تولى المسؤولية في يناير (كانون الثاني) الماضي خلفاً للبرتغالي روبن أموريم، قبل أن يوقع عقداً لمدة عامين في مايو (أيار)، لكنه بات مهدداً بالرحيل رغم تبقي أكثر من 18 شهراً على نهاية عقده. ولن تقتصر التعويضات المحتملة على المدرب الإنجليزي، بل ستشمل مساعديه ستيف هولاند وجوناثان وودغيت.

بوكتينيو (رويترز)

وسبق لمانشستر يونايتد أن دفع 11 مليون جنيه إسترليني إلى سبورتينغ لشبونة للتعاقد مع أموريم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قبل أن يكلف رحيله والجهاز الفني المعاون له النادي 8.2 مليون جنيه إسترليني. كما اضطر النادي إلى دفع 10.4 مليون جنيه إسترليني بعد إقالة الهولندي إريك تن هاغ وجهازه الفني، وذلك بعد 116 يوماً فقط من تمديد عقده، رغم أن الإدارة كانت قد أجرت مقابلات مع عدد من المدربين بحثاً عن بديل محتمل له.

وتعود فصول الإنفاق الكبير إلى ما قبل ذلك، إذ كلفت إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير عام 2021 نحو 9.1 مليون جنيه إسترليني، قبل تعيين الألماني رالف رانغنيك بعقد مؤقت، مع الاتفاق على توليه دوراً استشارياً لمدة عامين بعد نهاية موسم 2021 - 2022. لكن ذلك الدور لم يُنفذ، كما أسفرت مغادرته ورحيل جهازه الفني والتغييرات الأخرى في الهيكل الكروي عن تكاليف تعويضات إضافية بلغت 14.7 مليون جنيه إسترليني.

أما البرتغالي جوزيه مورينيو، فيتصدر قائمة المدربين الأكثر تكلفة عند رحيلهم، بعدما بلغت فاتورة إقالته وجهازه الفني 19.6 مليون جنيه إسترليني، وهي أكبر دفعة تعويضات في حقبة ما بعد فيرغسون. كما غادر الهولندي لويس فان خال منصبه عام 2016 بعد موسمين من عقد كان يمتد لثلاثة أعوام، في صفقة كلفت النادي 8.4 مليون جنيه إسترليني.

وكان ديفيد مويز أول المدربين الذين خلفوا فيرغسون، بعدما تعاقد معه النادي عام 2013 بعقد يمتد لستة أعوام، لكنه لم يستمر سوى عشرة أشهر، لتبلغ تكلفة إقالته 4.9 مليون جنيه إسترليني. وإلى جانب ذلك، دفع النادي 2.4 مليون جنيه إسترليني تعويضات لمساعدين عملوا مع فيرغسون، بينهم مايك فيلان ورينيه مولينستين، بعدما قرر مويز عدم الإبقاء عليهم ضمن جهازه الفني.

تن هاغ (رويترز)

ولم تقتصر الخسائر على تغييرات المدربين، إذ تكبد النادي مبالغ إضافية في ملف الإدارة الرياضية، بعدما خاض مفاوضات استمرت أشهراً مع نيوكاسل يونايتد لاستقطاب دان أشوورث وتعيينه مديراً رياضياً عام 2024. ودفع يونايتد نحو 3 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد معه، قبل أن ينهي علاقته به بعد خمسة أشهر فقط، مقابل تعويضات بلغت 4.1 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك، لا تعكس فاتورة الـ108 ملايين جنيه إسترليني مجرد تكلفة رحيل مدربين ومديرين رياضيين، بل تكشف حجم القرارات المتعاقبة التي اتخذها مانشستر يونايتد منذ نهاية حقبة فيرغسون، في مسار لم ينجح حتى الآن في تحقيق الاستقرار الفني والإداري الذي يبحث عنه النادي.

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