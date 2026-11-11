دوري الأمم الأوروبية: الأسرار الكامنة وراء هيمنة إسبانيا على كرة القدم

تسعى إسبانيا هذا الأسبوع ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية إلى تعزيز سجلها الخالي من الهزائم، والذي وصل إلى 43 مباراة توالياً، وتستند هذه المسيرة إلى فلسفة كروية قادت «لاروخا» نحو التتويج بلقب كأس العالم هذا الصيف، وهي ثمرة سنوات من العمل الدؤوب على كافة مستويات اللعبة.

يجمع نهج إسبانيا بين أسلوب لعب محدد بوضوح، وآلية مبكرة لاكتشاف المواهب، وهيكل تدريبي يضمن تشرب اللاعبين للمبادئ ذاتها أثناء تدرجهم في الفئات السنية المختلفة.

وفي تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روساس، قال ديفيد غوتييريس مدير المدرسة الوطنية للمدربين التابعة للاتحاد: «بالنسبة لنا، كان عام 2008 نقطة تحول فارقة، حين فاز المنتخب الإسباني، تحت قيادة المدرب آنذاك لويس أراغونيس، بلقب كأس أوروبا».

لقد انتهج منتخب إسبانيا بقيادة أراغونيس أسلوباً جديداً، إذ كان المدرب يرى أن اللاعبين الإسبان، رغم افتقارهم للقدرات البدنية التي تضاهي منافسيهم، يمتلكون مهارات تتناسب بشكل أفضل مع نظام يعتمد على «التحكم بالكرة، واللعب الجماعي، والالتزام بالمراكز، وتبادل التمريرات».

تسعى إسبانيا هذا الأسبوع ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية إلى تعزيز سجلها الخالي من الهزائم (إ.ب.أ)

وأضاف غوتييريس: «لقد وضع لنا مساراً لنتبعه»، وهو المسار الذي قاد إسبانيا لاحقاً للفوز بكأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012، بفضل لاعبين يتمتعون بموهبة تقنية عالية، أمثال تشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا.

وقد ظلت هذه الفلسفة الكروية حاضرة، ومستمرة، مع انفتاحها في الوقت ذاته على التطور الذي تشهده كرة القدم، وبما يتناسب مع خصائص الأجيال الجديدة من اللاعبين.

وقال أيتور كارانكا، المدير الفني للتطوير والمنتخبات الوطنية في الاتحاد الإسباني: «الأمر في جوهره يتعلق بالتطور، سواء من حيث الاستحواذ على الكرة، أو الضغط العالي، أو التحولات الهجومية، والدفاعية... إنها عملية تطور تواكب كرة القدم الحديثة».

والنتيجة هي نظام يمنح الأولوية لنموذج اللعب الجماعي على حساب الأسماء الفردية، حيث يتعلم اللاعبون الصغار مبادئ هذا النموذج منذ سن مبكرة.

ويؤكد غوتييريس قائلاً: «يمتلك الأطفال، ذكوراً وإناثاً، قدرة على البدء في فهم اللعبة منذ سن مبكرة جداً».

ويرى كارانكا -الذي عمل مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وتولى أيضاً تدريب أندية إنجليزية، مثل ميدلسبره ونوتنغهام فوريست- أن هذا النهج يمنح إسبانيا ميزة تنافسية واضحة.

وتابع موضحاً: «هناك دول أو جنسيات تتطلب منك شرحاً مفصلاً لما تريده بالضبط من اللاعب، بينما اللاعب الإسباني -بلمسات بسيطة، وموجزة- يستوعب المطلوب فوراً».

جماهير إسبانيا خلف لاروخا في كل مكان (المنتخب الإسباني في إكس)

يُعد تحديد اللاعبين الواعدين في سن مبكرة جزءاً جوهرياً من العملية، لا سيما في ظل تزايد أعداد اللاعبين الشباب المؤهلين لتمثيل أكثر من دولة.

ويعتمد الاتحاد الإسباني على شبكة من الكشافين، وتنظيم بطولات إقليمية تشمل لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وذلك لرصد المواهب الواعدة التي تخضع لاحقاً للمتابعة، والاختبار ضمن منتخبات إسبانيا للفئات السنية.

قال مانويل فرنانديز، منسق منتخبات إسبانيا للفئات السنية: «الهدف هو اتخاذ القرارات الصائبة في أقرب وقت ممكن، لنبدأ في بناء الانسجام داخل المجموعة التي نؤمن بأنها الأقوى».

كما يكتسب التواصل مع الأندية أهمية بالغة، إذ يتم تبادل العديد من المبادئ الأساسية، حتى وإن كان لكل نادٍ أساليبه الخاصة.

إضافة إلى ذلك، وضع الاتحاد الإسباني مواصفات محددة لكل مركز من مراكز اللعب.

وأوضح خافيير مينانو، مدير قسم تطوير المواهب والأداء في الاتحاد، قائلاً: «لقد حددنا الخصائص المطلوبة للاعبين في كل مركز».

ومع ذلك، يؤكد فرنانديز أن هذه المواصفات ليست شروطاً جامدة، ويضيف موضحاً: «إذا برز لاعب يمتلك قدرات استثنائية، حتى وإن لم يطابق تماماً المواصفات التي نبحث عنها، فإننا نضمه إلينا لنختبره، ونرى مدى قدرته على التكيّف مع ما نطلبه منه».

ومن خلال تعلم المفاهيم ذاتها طوال مراحل تطورهم، يصبح بإمكان اللاعبين الانتقال بسلاسة أكبر بين الفئات العمرية المختلفة.

إسبانيا تأمل في مواصلة تميزها (رويترز)

يصبح هذا التدرج أكثر سلاسة بفضل آلية إدارة المدربين داخل الاتحاد الإسباني، حيث يعمل المدير الفني لإحدى الفئات العمرية كمساعد في فئة أخرى.

فعلى سبيل المثال، حقق ديفيد غوردو مدرب منتخب تحت 21 عاماً لقب بطل العالم مؤخراً مع منتخب تحت 16 عاماً، بينما يشغل هيرنان بيريس مدرب منتخب تحت 15 عاماً منصب مساعد غوردو في منتخب تحت 21 عاماً.

وأشار فرنانديز إلى أن «هذا الأمر ضروري لضمان إلمام جميع المدربين بأكبر قدر ممكن من التفاصيل حول كل فئة عمرية».

يُعد المنتخب الوطني الأول ربما أوضح مثال على فوائد هذا الاستمرار. فمن بين اللاعبين الـ26 الذين توجوا بلقب كأس العالم تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي هذا الصيف، تدرب سابقاً 18 لاعباً تحت إشرافه في منتخبات إسبانيا للشباب.

والهدف هو بناء فرق تتفوق فيها القوة الجماعية على الموهبة الفردية، مع تعزيز روابط قوية بين اللاعبين طوال مراحل تطورهم.

قال كارانكا: «بدلاً من مجرد فكرة المنتخب الوطني، ما نحاول ترسيخه هنا هو مفهوم الفريق (بمعناه العام)».