مانشستر يونايتد يهدر 144 مليون دولار في دوامة التعاقدات والإقالات

أنفق مانشستر يونايتد أكثر من 144 مليون دولار نحو 108 ملايين جنيه إسترليني على تعيين المدربين والمديرين الرياضيين وإقالتهم منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عام 2013، في فاتورة تعكس حجم الاضطرابات الإدارية والفنية التي عاشها النادي خلال السنوات الـ13 الماضية، وتكشف مفارقة لافتة بين الأموال التي أُهدرت في تغييرات القيادة والجهود المبذولة لتقليص النفقات وتسريح الموظفين.

وتشير التقديرات إلى أن فاتورة التعويضات سترتفع إلى ما يزيد قليلاً على 108 ملايين جنيه إسترليني إذا تولى الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو تدريب الفريق خلفاً لمايكل كاريك، الذي بات قريباً من الإقالة، وفقاً لما أوردته صحيفة «التلغراف» البريطانية. وسيكون على النادي دفع نحو 7.4 مليون جنيه إسترليني لتفعيل الشرط الجزائي في عقد ماوريسيو بوكتينيو مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم، إلى جانب تكاليف التعاقد مع جهازه الفني، وتعويضات كاريك ومساعديه التي يُتوقع ألا تقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني.

مورينيو (رويترز)

وتبرز هذه الأرقام في وقت يسعى فيه النادي إلى خفض مصروفاته، بعدما استغنى عن 322 موظفاً خلال العامين الماضيين، فيما بلغت خسائره الإجمالية 444 مليون جنيه إسترليني خلال المواسم السبعة الأخيرة. وتضع هذه المعطيات إدارة النادي أمام مفارقة واضحة؛ إذ تواصل تقليص عدد العاملين والنفقات التشغيلية، بينما تتراكم تكاليف القرارات المتعلقة بتعيين المدربين والاستغناء عنهم.

وكان كاريك قد تولى المسؤولية في يناير (كانون الثاني) الماضي خلفاً للبرتغالي روبن أموريم، قبل أن يوقع عقداً لمدة عامين في مايو (أيار)، لكنه بات مهدداً بالرحيل رغم تبقي أكثر من 18 شهراً على نهاية عقده. ولن تقتصر التعويضات المحتملة على المدرب الإنجليزي، بل ستشمل مساعديه ستيف هولاند وجوناثان وودغيت.

بوكتينيو (رويترز)

وسبق لمانشستر يونايتد أن دفع 11 مليون جنيه إسترليني إلى سبورتينغ لشبونة للتعاقد مع أموريم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قبل أن يكلف رحيله والجهاز الفني المعاون له النادي 8.2 مليون جنيه إسترليني. كما اضطر النادي إلى دفع 10.4 مليون جنيه إسترليني بعد إقالة الهولندي إريك تن هاغ وجهازه الفني، وذلك بعد 116 يوماً فقط من تمديد عقده، رغم أن الإدارة كانت قد أجرت مقابلات مع عدد من المدربين بحثاً عن بديل محتمل له.

وتعود فصول الإنفاق الكبير إلى ما قبل ذلك، إذ كلفت إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير عام 2021 نحو 9.1 مليون جنيه إسترليني، قبل تعيين الألماني رالف رانغنيك بعقد مؤقت، مع الاتفاق على توليه دوراً استشارياً لمدة عامين بعد نهاية موسم 2021 - 2022. لكن ذلك الدور لم يُنفذ، كما أسفرت مغادرته ورحيل جهازه الفني والتغييرات الأخرى في الهيكل الكروي عن تكاليف تعويضات إضافية بلغت 14.7 مليون جنيه إسترليني.

أما البرتغالي جوزيه مورينيو، فيتصدر قائمة المدربين الأكثر تكلفة عند رحيلهم، بعدما بلغت فاتورة إقالته وجهازه الفني 19.6 مليون جنيه إسترليني، وهي أكبر دفعة تعويضات في حقبة ما بعد فيرغسون. كما غادر الهولندي لويس فان خال منصبه عام 2016 بعد موسمين من عقد كان يمتد لثلاثة أعوام، في صفقة كلفت النادي 8.4 مليون جنيه إسترليني.

وكان ديفيد مويز أول المدربين الذين خلفوا فيرغسون، بعدما تعاقد معه النادي عام 2013 بعقد يمتد لستة أعوام، لكنه لم يستمر سوى عشرة أشهر، لتبلغ تكلفة إقالته 4.9 مليون جنيه إسترليني. وإلى جانب ذلك، دفع النادي 2.4 مليون جنيه إسترليني تعويضات لمساعدين عملوا مع فيرغسون، بينهم مايك فيلان ورينيه مولينستين، بعدما قرر مويز عدم الإبقاء عليهم ضمن جهازه الفني.

تن هاغ (رويترز)

ولم تقتصر الخسائر على تغييرات المدربين، إذ تكبد النادي مبالغ إضافية في ملف الإدارة الرياضية، بعدما خاض مفاوضات استمرت أشهراً مع نيوكاسل يونايتد لاستقطاب دان أشوورث وتعيينه مديراً رياضياً عام 2024. ودفع يونايتد نحو 3 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد معه، قبل أن ينهي علاقته به بعد خمسة أشهر فقط، مقابل تعويضات بلغت 4.1 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك، لا تعكس فاتورة الـ108 ملايين جنيه إسترليني مجرد تكلفة رحيل مدربين ومديرين رياضيين، بل تكشف حجم القرارات المتعاقبة التي اتخذها مانشستر يونايتد منذ نهاية حقبة فيرغسون، في مسار لم ينجح حتى الآن في تحقيق الاستقرار الفني والإداري الذي يبحث عنه النادي.