إزبيليتا يدافع عن قرار إقامة جائزة قطر الكبرى ويبدي دهشته لانسحاب «ياماها»

قال كارلوس إزبيليتا، نائب الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للدراجات النارية، إن البطولة اتخذت القرار الصحيح بالمضي قدماً في إقامة سباق جائزة قطر الكبرى، رغم مخاوف عدد من المتسابقين بشأن السفر إلى منطقة الخليج في ظل الصراع بالشرق الأوسط، لكنه أقر بأن قرار «ياماها» الانسحاب من السباق كان مفاجئاً.

وأوضح إزبيليتا أن بطولة العالم للدراجات النارية استندت في موقفها إلى معلومات رسمية صادرة عن الحكومة القطرية وسفارات الدول التي تتمتع بحضور واسع في البطولة.

وكان السباق قد تأجل من أبريل (نيسان) إلى الفترة بين السادس والثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب الصراع، وقال إزبيليتا إن المنظمين كانوا سيعيدون النظر في إقامة الحدث، سواء بالإلغاء أو التأجيل مجدداً، لو شهدت الأوضاع مزيداً من التصعيد.

وقال لـ«رويترز»: «يمكننا القول بثقة إن هذا كان القرار الصحيح. ومن الطبيعي أن يعبّر المتسابقون عن مخاوفهم، لكننا بذلنا كل ما في وسعنا لمعالجة هذه المخاوف وطمأنتهم».

وأضاف «في عالم اليوم، من المهم الاعتماد على المعلومات الرسمية والتقييمات الموثوقة، لا على التكهنات أو المعلومات المضللة المتداولة في وسائل الإعلام، والتي أعتقد أنها كانت وراء جزء كبير من الجدل الذي أحاط بالسباق».

لكن إزبيليتا أكد أن قطر لم تتأثر بالقدر ذاته الذي تأثرت به بعض دول الخليج المجاورة، مشيراً إلى أن التحضيرات للسباق تسارعت مع تحسن الظروف بين يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

ورغم ذلك، أعلن «ياماها» انسحابه من سباق جائزة قطر الكبرى بسبب «قيود السفر التي تفرضها الشركة» لمنطقة الشرق الأوسط؛ ما أدى إلى غياب الفريق الرسمي وفريق بريما براماك التابع له، وتقلص عدد المشاركين إلى 18 متسابقاً.

وقال إزبيليتا: «أستطيع القول إن القرار فاجأنا، في ضوء حجم التفاصيل التي تضمنتها عملية التقييم والاستعدادات التي أنجزت للسباق».

وأضاف: «أجبنا عن جميع الاستفسارات التي طرحتها (ياماها). وفي نهاية المطاف، تبقى (ياماها) شريكاً تاريخياً مهما للبطولة، وأنا واثق من استمرار هذه العلاقة».

وتابع: «ندرك أن القرار لم يكن سهلاً بالنسبة لهم، لكنه كان مفاجئاً لنا بالتأكيد».

وكانت بطولة العالم للدراجات النارية قد أشارت إلى أن غياب «ياماها» قد تترتب عليه تبعات رياضية، على أن يتولى الاتحاد الدولي للدراجات النارية النظر في أي إجراءات محتملة، إلا أن إزبيليتا رفض الخوض في مسألة العقوبات.

وقال: «أوضحنا فقط أننا سنتعامل مباشرة مع (ياماها) في أي قضايا تعاقدية، في حين تبقى الجوانب الرياضية من اختصاص الاتحاد الدولي للدراجات النارية».

وأضاف: «لا يزال الأمر مخيباً للآمال؛ لأن إحدى نقاط قوة بطولة العالم تكمن في التزام جميع الفرق والمتسابقين بخوض الموسم كاملاً».

وتابع: «وبصفتنا أصحاب الحقوق التجارية، نتوقع من الفرق المشاركة في جميع الفعاليات والسباقات المدرجة ضمن البطولة».

ولم يرد «ياماها» أو الاتحاد الدولي للدراجات النارية على طلبات «رويترز» للتعليق.

وفي المقابل، سافر فريق من «ياماها» ينافس في الفئة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية إلى قطر، حيث يخوض إيزان جيفارا منافسة قوية على اللقب ويحتل المركز الثاني في الترتيب العام، لكنه لم يتمكن من إكمال السباق بسبب عطل فني.

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن مستوى التواصل بين إدارة البطولة والمتسابقين وهو ما أقرّ به إزبيليتا، مؤكداً ضرورة تعزيز الحوار مع الأطراف المعنية كافة.

وقال: «علينا أن نكون أكثر استباقية في تحسين التواصل، خصوصاً مع الفرق والمتسابقين فهم في نهاية المطاف العنصر الأهم في البطولة».

وأضاف: «ندير هذه الرياضة منذ 35 عاماً، وواجهنا مواقف مشابهة من قبل»، مستشهداً بسباق اليابان عام 2011 الذي أقيم عقب كارثة فوكوشيما النووية.

وفاز الإيطالي ماركو بتسيكي متسابق «أبريليا»، بسباق جائزة قطر الكبرى، في حين حل الإسباني مارك ماركيز، متسابق «دوكاتي» والفائز بسباق السرعة في المركز الثاني، ليعزز صدارته للبطولة بفارق 60 نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم.