مانشستر سيتي بين الضغوط النفسية والارتباك التكتيكي... أين تكمن المشكلة؟

يواجه المدرب إنزو ماريسكا تحدياً كبيراً لإعادة مانشستر سيتي إلى المسار الصحيح، بعدما تحولت البداية المثالية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى سلسلة من النتائج السلبية، أثارت تساؤلات بشأن تأثير الضغوط النفسية والقضايا القانونية على اللاعبين، إلى جانب مشكلات تكتيكية بدأت تظهر بوضوح داخل الملعب.

ومنحت فترة التوقف الدولي الحالية المدرب الإيطالي فرصة لالتقاط الأنفاس والعمل على معالجة الاختلالات التي ظهرت في فريقه، بعدما استهل مهمته خلفاً للإسباني بيب غوارديولا بتحقيق سبعة انتصارات متتالية، في أفضل بداية للنادي على الإطلاق في المسابقة، قبل أن يتلقى ثلاث هزائم متتالية أبعدته بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر، الذي يقدم مستويات قوية في سعيه إلى الاحتفاظ باللقب.

إنزو ماريسكا (رويترز)

ولا تقتصر التحديات التي تواجه سيتي على الجانب الفني، إذ تأتي النتائج المتراجعة في ظل استمرار تداعيات القضية المتعلقة بمخالفات القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي عن إدانة النادي بخرق تلك القواعد، في انتظار نتيجة الاستئناف والعقوبات المحتملة.

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، يرى اختصاصي علم النفس الرياضي الدكتور بول مكارثي أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل النادي يمكن أن تنعكس على تركيز اللاعبين وأدائهم، موضحاً أن اللاعبين، مثل غيرهم، يتحدثون عما يدور في حياتهم والأحداث التي تشغل الرأي العام، وهو ما يفتح المجال أمام تداول الأخبار والشائعات داخل المجموعة.

وقال مكارثي، الذي يمتلك خبرة تمتد إلى 25 عاماً في العمل مع أندية كبرى في إنجلترا واسكوتلندا وألمانيا وفرنسا، إن تتابع الهزائم قد يؤدي إلى تراجع ما وصفه بـ«الكفاءة الجماعية»، أي إيمان أفراد الفريق بقدرتهم المشتركة على تحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أن النجاحات السابقة لا تمنع اهتزاز هذه الثقة عندما تتوالى النتائج السلبية.

وأضاف أن عدم معرفة ما سيحدث مستقبلاً قد يكون أكثر إثارة للضغط النفسي من تلقي أخبار سيئة بشكل مباشر، لأن حالة الانتظار تحرم الأشخاص من الشعور بالسيطرة على أوضاعهم. وأوضح أن اللاعبين يذهبون إلى التدريبات ويخوضون المباريات، بينما تبقى القضية القانونية خارج نطاق مسؤوليتهم، لكنها قد تظل حاضرة في أذهانهم.

وعلى أرض الملعب، تبدو المؤشرات أكثر وضوحاً، بعدما استقبل سيتي 13 هدفاً في أول عشر مباريات بالدوري، وهي الحصيلة الأسوأ له في هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 2008 - 2009، عندما اهتزت شباكه 16 مرة. كما ارتفعت الأخطاء الفردية بصورة لافتة، بعدما خاض الفريق مبارياته السبع الأولى من دون أن يتسبب أي خطأ فردي في استقبال هدف، قبل أن تسهم أربعة أخطاء من اللاعبين في أهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة.

إيرلينغ هالاند (رويترز)

وكان سيتي قد فاز على ليفربول، رغم النقص العددي في صفوف الأخير، عقب فترة التوقف الدولي السابقة، ثم تجاوز إيبسويتش بصعوبة، لكنه خسر بعد ذلك أمام أستون فيلا وبرايتون ونوتنغهام فورست، في سلسلة كشفت هشاشة دفاعية ومشكلات في التعامل مع التحولات الهجومية للمنافسين.

وتبرز في الجانب التكتيكي طريقة اللعب التي يعتمدها ماريسكا، إذ يتجه إلى استخدام شكل هجومي متقدم يتحول خلال الاستحواذ إلى 3 - 1 - 6، بدلاً من الاعتماد على لاعبي ارتكاز في وسط الملعب، مع الدفع بعدد أكبر من اللاعبين في الثلث الأخير. ورغم أن هذا التوجه يمنح الفريق خيارات هجومية واسعة وقدرة أكبر على الضغط، فإن نجاحه يرتبط بمدى ملاءمة خصائص اللاعبين للأدوار المطلوبة منهم.

ويأتي إليوت أندرسون في مقدمة الأسماء التي تثير التساؤلات، بعدما انتقل من نوتنغهام فورست مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، مع إنزو فرنانديز، في صفقة تعكس حجم استثمارات النادي خلال الصيف. فالأول اعتاد اللعب بحرية أكبر في وسط الملعب، مستفيداً من قوته البدنية وقدرته على الضغط والتقدم، لكنه بات مطالباً بأداء دور لاعب الارتكاز المتأخر لتعويض رحيل رودري.

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها أندرسون في فترات من الموسم، فإن التكيف مع هذا الدور يحتاج إلى وقت، كما حدث مع رودري عندما انضم إلى سيتي. وتظهر المشكلة عندما يندفع أندرسون لملاحقة لاعبي المنافس أو محاولة افتكاك الكرة، تاركاً مساحة في عمق الوسط يستغلها الخصوم من خلال سحب اللاعب بعيداً عن موقعه، ثم تمرير الكرة إلى المساحة التي أخلاها.

وتزداد صعوبة المهمة مع اعتماد سيتي على الضغط المتقدم والرقابة الفردية في كثير من الأحيان، وهو ما يفرض على أندرسون تغطية مساحات واسعة، في وقت لا يحصل فيه دائماً على الدعم البدني الكافي من زملائه في خط الوسط.

أما فرنانديز، الذي يشغل أحد مراكز الوسط الثلاثة، فيميل إلى التقدم المتكرر من دون كرة نحو المناطق الهجومية، وهو ما قد يترك الفريق في بعض الأحيان بعدد محدود من اللاعبين خلف الكرة. وعندما ينجح المنافس في تجاوز الضغط الأول، يجد مساحات مناسبة لتنفيذ هجمات مرتدة، خصوصاً في ظل ابتعاد أندرسون عن موقعه المركزي.

المشكلة لا ترتبط فقط بشكل الفريق وإنما أيضاً بطريقة تعامله مع فقدان الاستحواذ (رويترز)

وكان ماريسكا قد أشار، عقب الخسارة أمام نوتنغهام فورست، إلى أن الفريق يستقبل الهجمات المرتدة عندما يفقد الكرة ولا ينجح في الفوز بالالتحامات، في إشارة إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بشكل الفريق، وإنما أيضاً بطريقة تعامله مع فقدان الاستحواذ.

وتشمل المخاوف كذلك بناء الهجمات من الخلف، إذ لا يُعرف الحارس جيانلويجي دوناروما بقدرته الاستثنائية على التعامل مع الكرة بقدميه، كما ارتكب بعض المدافعين أخطاء مكلفة تحت ضغط المنافسين أثناء محاولة إخراج الكرة من المناطق الدفاعية.

وكان غوارديولا قد اعتمد في الموسم الماضي على منح لاعبي الوسط مسؤوليات أكبر في بناء اللعب لتجاوز مثل هذه الصعوبات، لكن رحيل رودري وبرناردو سيلفا، ترك فراغاً واضحاً، خصوصاً أن الأخير كان يتراجع إلى الخلف لاستلام الكرة ونقلها من منطقة الدفاع إلى وسط الملعب، مستفيداً من قدرته على تجاوز ضغط المنافسين.

وفي هذا السياق، لا يبدو أندرسون قادراً بمفرده على تعويض الدور الذي كان يؤديه برناردو سيلفا في بناء الهجمات، رغم جودته وإمكاناته، فيما قد يمثل أيوب بوعدي خياراً إضافياً لماريسكا، بعدما أظهر قدرة على التعامل مع الضغط خلال مواجهة البرازيل في كأس العالم.

وبين الضغوط النفسية المرتبطة بمستقبل القضية المالية، والتراجع في الثقة بعد سلسلة الهزائم، والاختلالات التي ظهرت في وسط الملعب وبناء اللعب، تبدو مهمة ماريسكا أكبر من مجرد استعادة النتائج. فالمدرب الإيطالي مطالب بإيجاد توازن بين طموحه الهجومي وتأمين المناطق الدفاعية، في وقت لا يملك فيه سيتي رفاهية إهدار مزيد من النقاط إذا أراد البقاء قريباً من سباق اللقب.