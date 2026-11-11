مانشستر يونايتد «يتوصل إلى اتفاق شفهي» مع بوكتينيو لخلافة كاريك

توصّل مانشستر يونايتد إلى «اتفاق شفهي مبدئي» مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو لخلافة مايكل كاريك في منصب المدرب؛ في محاولة لإنقاذ موسم العملاق الإنجليزي المتعثر.

وأصبح مستقبل كاريك في «أولد ترافورد» موضع تكهنات واسعة بعد أسوأ بداية موسم ليونايتد منذ 40 عاماً، إذ يقبع الفريق في منطقة الهبوط، عقب سلسلة من 8 مباريات دون أي فوز.

ورغم استمرار كاريك في منصبه حتى الآن، يُعتقد أن مصيره سيُحسَم خلال اجتماع يُعقَد الأربعاء في موناكو بحضور المساهم النافذ جيم راتكليف، والرئيس التنفيذي عمر برادة، ومدير كرة القدم جايسون ويلكوكس.

وتشير التقارير إلى أن برادة وويلكوكس يميلان إلى إقالة كاريك.

ويملك بوكتينيو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي، بعدما أشرف سابقاً على تدريب ساوثمبتون وتوتنهام وتشيلسي.

لكن المدرب، البالغ 54 عاماً، كان قد وقّع، قبل 3 أشهر فقط، عقداً جديداً مع الاتحاد الأميركي يمتد حتى «مونديال 2030». وسيكون الأخير مستحقاً لتعويض مالي في حال انتقاله إلى مانشستر، إذ تتضمن شروط عقده بنداً جزائياً تبلغ قيمته 10 ملايين دولار.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، الأربعاء، أن يونايتد توصّل إلى اتفاق شفهي مبدئي مع بوكتينيو، الذي ارتبط اسمه مراراً بتدريب النادي في مناسبات سابقة.

وشوهد كاريك، الأربعاء، في مركز تدريبات كارينغتون، لكن المؤشرات توحي بأن رحيله بات مسألة وقت.

وكان كاريك (45 عاماً) قد نجا من الإقالة، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد الخسارة على أرضه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة، لكنه تلقّى بعد ذلك هزيمة أمام تشيلسي 0-2، قبل أن ينجو فريقه بفوز مثير على روما الإيطالي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان متأخراً بهدفين.

وبدا كاريك في طريقه إلى الرحيل عندما تأخر فريقه مرتين بفارق هدفين أمام أستون فيلا، الأحد، غير أن تسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع وانتزاع تعادل مثير 4-4 عُدَّا مؤشراً على استمرار دعم اللاعبين له.

ومع ذلك، يبدو التغيير وشيكاً، في ظل ربط أسماء عدة بمنصب المدرب، من بينها المدرب السابق لنيوكاسل إيدي هاو، والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، والمدرب الألماني يوليان ناغلسمان.

وسيستغلّ يونايتد فترة التوقف الدولي الممتدة لأسبوعين لحسم ملف المدرب قبل العودة إلى المنافسات بمواجهة غريمه التقليدي ليفربول في 22 من الشهر الحالي.

ويقبع يونايتد في المركز الثامن عشر، وهو أسوأ ترتيب له بعد 10 مباريات من موسم في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 1986-1987، حين كان في المركز العشرين.

وكان كاريك قد عُيّن مدرباً دائماً، خلال الصيف، بعد قيادته الفريق إلى المركز الثالث في الدوري خلال فترة تولِّيه المهمة بشكل مؤقت، ونال آنذاك إشادة واسعة لإعادة الاستقرار إلى الفريق عقب إقالة البرتغالي روبن أموريم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لكن أداء الفريق تراجع، بشكل ملحوظ، في هذا الموسم، وسط انتقادات لسياسة التعاقدات، إذ اقتصر نشاط يونايتد الصيفي على ضم لاعبي الوسط البلجيكي يوري تيليمانس والكاميروني كارلوس باليبا والبرازيلي أندريه سانتوس، رغم الحاجة الواضحة لتعزيز الخط الهجومي.

كما واجه كاريك صعوبات في ضبط غرفة الملابس، إذ استبعد القائد البرتغالي برونو فرنانديش بعد انتقاده أساليب مدربه عقب الخسارة أمام كومو الإيطالي 1-4 في دوري الأبطال، كما أبعد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس بعد انتقاده إدارة النادي بسبب ضعف التعاقدات.

ورغم النتائج السلبية، حافظت جماهير يونايتد، إلى حد كبير، على دعمها لكاريك، موجهة غضبها نحو مُلاك النادي من عائلة غلايزر، إضافة إلى راتكليف واللاعبين الذين أخفقوا في تلبية التوقعات.