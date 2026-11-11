أبو ريدة يشيد بإنجازات حسام حسن... وماهر يراهن على خبرات الفراعنة أمام مالاوي

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة علي ماهر يواجه تحدياً كبيراً لمواصلة الإنجازات التي حققها الجهاز السابق بقيادة حسام حسن.
في المقابل، شدد ماهر على ثقته بقدرات لاعبيه قبل مواجهتَي منتخب مصر ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، الذي تولى المسؤولية، يوم السبت الماضي.
وقال أبو ريدة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الكرة المصري، اليوم (الأربعاء)، لتقديم الجهاز الفني الجديد، إن مجلس الإدارة يتوجه بالشكر والتقدير إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم وجميع أعضاء الجهاز السابق على ما قدموه خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الإنجازات التي حققها الجهاز السابق تضع الجهاز الحالي تحت ضغوط كبيرة، خصوصاً أن الطموحات لا تتوقف عند المحافظة على ما تحقق، وإنما تمتد إلى تحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب أبو ريدة عن سعادته بتولي مجموعة من نجوم الكرة المصرية السابقين مسؤولية قيادة المنتخب، مشيراً إلى أنهم سبق لهم العمل معه عندما كانوا لاعبين، وأصبحوا الآن أسماء بارزة في مجال التدريب.
وأوضح أن وجود المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السِّنية داخل مركز المنتخبات يمثل إحدى الخطوات المهمة التي سعى الاتحاد إلى تنفيذها، مشيراً إلى أن لاعبي منتخبي مواليد 2007 و2009 تابعوا تدريبات المنتخب الأول أمس (الثلاثاء)، والتقطوا الصور التذكارية مع نجومه، في مشهد يعكس روح الوحدة والترابط بين المنتخبات الوطنية.
من جانبه، أعرب علي ماهر عن سعادته بتولي المسؤولية الفنية للمنتخب المصري، مؤكداً أن قيادة المنتخب الوطني تمثل شرفاً كبيراً له وحلماً يسعى إليه أي مدرب.
ووجه ماهر الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على دعمه لكرة القدم والمدرب الوطني، وإلى مجلس إدارة اتحاد الكرة على ثقته بالجهاز الفني الجديد، مشيداً بالجهود التي بذلها حسام حسن خلال الفترة الماضية، حيث شدد على أنه يسعى لاستكمال ما بدأه الجهاز السابق وتقديم إضافة جديدة للمنتخب.
وقال ماهر إن ضيق الوقت يمثل التحدي الأكبر أمام الجهاز الفني، خصوصاً أنه تولَّى المسؤولية قبل خمسة أيام فقط من المواجهة الأولى أمام مالاوي، لكنه يراهن على خبرات اللاعبين وإمكاناتهم وقدرتهم على استيعاب الأفكار الفنية وتنفيذها داخل الملعب.
وأضاف المدرب الجديد لمنتخب مصر أن العمل مع المنتخبات يختلف عن الأندية، حيث تتاح للمدرب في الأندية فرصة العمل اليومي مع اللاعبين، بينما تتطلب طبيعة العمل الدولي تحديد الأولويات واستغلال فترات التجمع القصيرة بأفضل صورة ممكنة.
وكشف ماهر عن اتفاقه مع أعضاء جهازه المعاون على عقد اجتماعات مع اللاعبين عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) عقب مواجهتي مالاوي، بهدف شرح الأفكار الفنية وتقليل الوقت اللازم لنقل التعليمات خلال المعسكرات المقبلة.
وأشاد ماهر بمحمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم طرابزون سبور التركي، حيث تحدث عنه قائلاً: «إنه أجمل ما حدث لكرة القدم المصرية»، مؤكداً أن وجود لاعب بحجمه وقيمته يمثل إضافة كبيرة للمنتخب.
وكشف علي ماهر عن أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يمتلكون الإمكانات الفنية والشخصية القادرة على صناعة الفارق، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين لديهم الرغبة والحماس والتركيز لتقديم مستويات تليق بطموحات الجماهير.
وفيما يتعلق بإمكانية بناء جيل جديد للمنتخب، أكد ماهر أن لكل مرحلة ظروفها ومتطلباتها الفنية، وأن التعامل مع ملف تجديد الدماء يجب أن يتم وفقاً لاحتياجات الفريق، مع الاستفادة القصوى من العناصر المميزة الموجودة حالياً.
واختتم المدير الفني تصريحاته بتأكيد ثقته بقدرة اللاعبين على إسعاد الجماهير المصرية، مشدداً على أن كرة القدم تلعب دوراً مهماً في الحالة المزاجية للشعب المصري، وأن الجهاز الفني يسعى لتحقيق نتائج تمنح الجماهير الفرحة التي تنتظرها.
يشار إلى أن منتخب مصر يتربع على قمة ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب أنغولا، الذي يتساوى معه بذات الرصيد، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع منتخب جنوب السودان في ذيل الترتيب بلا نقاط.
يُذكر أنه سيتأهل متصدر ووصيف المجموعة للنهائيات، التي تقام صيف العام المقبل في كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا.