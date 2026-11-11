بيرنهام يدعو إلى صندوق تعويضات لضحايا الخرف في كرة القدم الإنجليزية

دعا رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، كرة القدم الإنجليزية إلى إنشاء صندوق تعويضات خاص للاعبين السابقين الذين يعانون أمراضاً عصبية تنكسية؛ في مقدمتها الخرف المرتبط بإصابات الدماغ المتكررة، مطالباً اللعبة بتحمل مسؤوليتها تجاه اللاعبين الذين أسهموا في بناء شعبيتها وعائلاتهم التي تواجه تبعات صحية قاسية.

وقال بيرنهام، في تصريحات لصحيفة «تلغراف» البريطانية، إن «كرة القدم مدينة للاعبين الذين قدموا الكثير للعبة، ولعائلاتهم التي تعيش اليوم مع عواقب تلك المسيرة»، مشدداً على أن المتضررين «ما كان ينبغي لهم أن يضطروا إلى القتال بهذه الصعوبة حتى يُسمع صوتهم».

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن ما تُعرف بـ«فضيحة الخرف الصامتة» في كرة القدم، بعد أن كشفت تحقيقات سابقة عن خلافات بين «الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم» وعائلات لاعبين سابقين بشأن الاعتراف بالعلاقة بين ضربات الرأس المتكررة والإصابة بـ«اعتلال الدماغ الرضحي المزمن»، وهو مرض عصبي يرتبط بتكرار التعرض للصدمات الدماغية.

التحركات التي اتخذتها كرة القدم الإنجليزية حتى الآن لا تزال محدودة (أ.ب)

واستندت المطالبات بتقديم دعم مالي أكبر إلى معاناة عائلات عدد من نجوم كرة القدم السابقين، بينهم نوبي ستايلز وغوردون ماكوين، اللذان خلص تحقيقان منفصلان في وفاتهما إلى أن ضربات الرأس المتكررة أسهمت في وفاتهما. وكان اللاعبان قد عانيا من آثار «اعتلال الدماغ الرضحي المزمن» منذ أواخر الخمسينات من عمريهما.

ويرى بيرنهام أن التعويضات ينبغي أن تتخذ شكل نظام مماثل لصندوق تعويضات إصابات العمل، بوصف أن اللاعبين لم يكونوا محميين بالشكل الكافي، ولم يحصلوا على المعلومات أو الدعم اللازمين بشأن المخاطر الصحية المحتملة خلال مسيرتهم.

وقال: «عندما أنظر إلى ما حدث في دوري كرة القدم الأميركية، أجد أنهم واجهوا المشكلة واتخذوا خطوات أكبر جدية لمساعدة المتضررين ودعمهم. لا أرى أن كرة القدم الإنجليزية فعلت ذلك حتى الآن. هناك عدد هائل من اللاعبين، خصوصاً من أجيال الستينات والسبعينات والثمانينات، الذين أصيبوا بالخرف، وقصصهم وقصص عائلاتهم مؤلمة».

وأضاف أن التحركات التي اتخذتها كرة القدم الإنجليزية حتى الآن لا تزال محدودة، مؤكداً أن «اللعبة حققت أموالاً طائلة بفضل اللاعبين الذين ينتمون إلى تلك الأجيال، ومن ثم يتعين عليها الاعتراف بمسؤوليتها تجاههم».

وتقدم كرة القدم الأميركية نموذجاً استشهد به بيرنهام، بعدما أُنشئ صندوق عام 2013 لدعم اللاعبين السابقين المتضررين وعائلاتهم، وبلغت المدفوعات التي قدمها حتى الآن نحو 1.4 مليار دولار.

وفي المقابل، يوفر صندوق لصحة الدماغ تموله «رابطة اللاعبين المحترفين» و«رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز» نحو مليون جنيه إسترليني سنوياً منذ 2023، إلا إن المساعدات تخضع لاختبار الدخل وتعمل بالتوازي مع منظومة الرعاية الاجتماعية، في وقت تصل فيه تكاليف الإقامة في دور الرعاية للاعبين المصابين إلى مبالغ سنوية قد تتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني.

وتشير الأرقام إلى حجم الفجوة بين الدعم المتاح والإمكانات المالية للعبة؛ إذ دفعت صناعة كرة القدم الإنجليزية مجتمعة نحو 460 مليون جنيه إسترليني لوكلاء اللاعبين خلال العام الماضي وحده.

ورحب جون ستايلز، نجل نجم إنجلترا المتوج بـ«كأس العالم 1966» نوبي ستايلز، بموقف رئيس الوزراء، عادّاً أنه «يمثل دعماً مهماً للعائلات التي خاضت معركة طويلة من أجل الاعتراف بمعاناة اللاعبين السابقين». وقال إن القطاع «ينبغي أن يوفر أفضل مستويات الرعاية التي يحتاج إليها هؤلاء اللاعبون ويستحقونها، بدلاً من تحميل دافعي الضرائب تكاليف علاج ضحايا صناعة تحقق عائدات مالية ضخمة».

كما أبدت الدكتورة جوديث غيتس، زوجة لاعب ميدلزبره السابق بيل غيتس الذي توفي عام 2023 بعد إصابته بـ«اعتلال الدماغ الرضحي المزمن»، ارتياحها لتصريحات بيرنهام، عادّةً أن اللاعبين الذين أسهموا في بناء كرة القدم الحديثة يستحقون الرعاية والدعم في سنواتهم الأخيرة.

وفي تطور يعزز المخاوف بشأن اتساع نطاق المشكلة، أظهرت أبحاث جديدة أجرتها جامعة لوبورو أن مخاطر الإصابة بالخرف لا تقتصر فقط على اللاعبين الذين مارسوا كرة القدم في حقبة الكرات الجلدية الثقيلة؛ إذ أظهرت الدراسات أن الكرات الاصطناعية الحديثة قد تنتج موجات ضغط تصل إلى الدماغ بقوة مساوية أو أكبر من تلك الناتجة عن الكرات الجلدية المبللة.

وشملت الأبحاث اختبارات للوظائف الإدراكية وفحوصاً متقدمة للكشف عن الخرف لدى أكثر من 300 لاعب سابق، وأظهرت نتائج متفاوتة بين الأجيال، مع تسجيل مؤشرات على ارتفاع المخاطر لدى بعض اللاعبين الأصغر سناً الذين لم يستخدموا الكرات الجلدية خلال مسيرتهم.

كما كشفت قياسات أن موجات الضغط الناتجة عن ضربات الرأس بلغت 3 أضعاف المستويات التي تسببت في تغيرات دماغية لدى أفراد عسكريين تعرضوا لانفجارات، فيما تجاوزت القراءات القصوى «حدود التعرض المفرط» المعتمَدة لدى الجيش الأميركي في التدريبات.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن ما تُعرف بـ«فضيحة الخرف الصامتة» في كرة القدم (أ.ب)

وفي سياق متصل، انضم مدافع مانشستر يونايتد السابق غاري باليستر إلى المطالبين بفرض قيود قانونية على ضربات الرأس خلال التدريبات، مستنداً إلى معاناته الشخصية من نوبات صداع نصفي متكررة خلال مسيرته، كانت تجبره أحياناً على البقاء في غرفة مظلمة لمدة يومين.

وقال باليستر إن معاناته كانت تشمل القيء، وفقدان القدرة على الكلام، وتشوش الرؤية، والتنميل في الذراعين، مضيفاً أن تجربته الشخصية جعلته مقتنعاً بأن ضربات الرأس تركت أثراً على صحته.

ويشارك باليستر في حملة تقودها مؤسسة «هيد سيف فوتبول»، التي أسستها غيتس، إلى جانب جون ستايلز والمذيعة الرياضية هايلي ماكوين، ابنة المدافع السابق غوردون ماكوين، للمطالبة بتشديد القيود على ضربات الرأس في التدريبات.

وكان «الاتحاد الإنجليزي» قد أوقف ضربات الرأس في مباريات الفئات العمرية دون 11 عاماً، ووضع إرشادات تحدد سقفاً لا يتجاوز 10 ضربات رأس أسبوعياً في تدريبات الهواة، و10 ضربات قوية للاعبين المحترفين. غير أن هذه التوصيات لا تخضع لآلية إلزامية للتنفيذ، وسط مخاوف من عدم معرفة عدد كبير من المدربين واللاعبين بها.

وتضع هذه التطورات كرة القدم الإنجليزية أمام ضغوط متصاعدة لاتخاذ إجراءات أشد صرامة، لا تقتصر فقط على حماية الأجيال الحالية والمقبلة من مخاطر إصابات الدماغ، بل تمتد أيضاً إلى تحمل مسؤولية اللاعبين السابقين الذين يواجهون تبعات صحية قد تستمر معهم عقوداً.