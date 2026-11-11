ماهر يشكر حسام حسن على إنجاز المونديال... ويؤكد: صلاح «أحلى حاجة» في مصر

قال علي ماهر، المدرب الجديد لمنتخب مصر، اليوم الأربعاء، إنه يقدر الإنجازات التي تحققت تحت قيادة سلفه حسام حسن، وعلى رأسها بلوغ دور الستة عشر في كأس العالم 2026، كما أشاد بقائد المنتخب محمد صلاح، معرباً عن امتنانه للثقة التي منحها له مسؤولو الكرة المصرية.
وقال ماهر (52 عاماً) خلال مؤتمر صحافي لتقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر: «كل التقدير لحسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز الفني السابق. جئنا لاستكمال ما بدأوه».
وأضاف: «بصراحة، صلاح أفضل حاجة حصلت في مصر وجميع لاعبي مصر مؤثرون».
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن السبت الماضي إنهاء تعاونه مع حسام حسن، وتكليف ماهر بقيادة المنتخب الأول.
وجاء رحيل حسن (60 عاماً) رغم تمديد عقده حتى عام 2030، بعدما قاد المنتخب المصري إلى بلوغ دور الستة عشر في كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي، وحقق خلالها الفريق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
ويتولى ماهر قيادة المنتخب بعد فترة ناجحة مع سيراميكا كليوباترا، إلى جانب تجارب تدريبية سابقة مع أندية سموحة وإنبي والمصري ومودرن سبورت.
وتلتقي مصر مع مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.
وعن ذلك قال ماهر: «المشكلة تكمن في ضيق الوقت. لدينا أفكار كثيرة نرغب في تطبيقها، كما نمتلك أفضل اللاعبين في أفريقيا والعالم. الفارق بين العمل مع الأندية والمنتخبات أن العمل في الأندية يكون يومياً، بينما تتسم المنتخبات بكثرة التفاصيل وضيق فترات التجمع».
واستهل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري المؤتمر الصحافي بتأكيد ثقته في ماهر.
وقال: «لدينا كل الثقة في الكابتن علي ماهر والجهاز المعاون له لتحقيق المزيد من النجاحات للكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف: «أكرر شكري وتقديري للكابتن حسام حسن على الفترة التي قضاها مع منتخب مصر وما قدمه من جهود خلال توليه المسؤولية».
* إنجازات لا سابق لها
تولى حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، المسؤولية الفنية في فبراير (شباط) 2024، وقاد الفريق إلى التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، كما بلغ الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2025.
وخلال نهائيات كأس العالم التي استضافتها أميركا الشمالية، قدم المنتخب المصري أفضل مشاركة في تاريخه، بعدما تعادل مع بلجيكا وإيران، وفاز على نيوزيلندا ليبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، قبل أن يتغلب على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.
وكان المنتخب قريباً من مواصلة مشواره، لكنه أهدر تقدماً بهدفين وخسر 3-2 أمام الأرجنتين، التي واصلت طريقها إلى النهائي، ليودع البطولة. وبعد ذلك بدأت سلسلة من التقلبات التي انتهت برحيل حسن وجهازه المعاون، الذي ضم شقيقه إبراهيم حسن مديراً للمنتخب.
واستهل المنتخب مشواره بعد كأس العالم بالتعادل السلبي أمام أنغولا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يفوز بخماسية دون رد على جنوب السودان، ثم يخسر 1-صفر أمام جنوب أفريقيا في القاهرة خلال التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، وسط تقارير إعلامية محلية تحدثت عن خلافات بين بعض اللاعبين والمدرب.
وغادر محمد صلاح، قائد المنتخب، المعسكر بعد مباراة أنغولا التي شهدت استبداله بعد مرور ساعة من اللعب. وقال الاتحاد المصري آنذاك إن مغادرة جناح طرابزون سبور جاءت لمنحه الراحة من مواجهة جنوب السودان، التي أقيمت على ملعب ذي أرضية من العشب الصناعي.
وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن رئيسه سافر إلى تركيا للاجتماع بصلاح لبحث «سبل تذليل أي معوقات قد تواجه مسيرة المنتخب بما يسهم في استمرار نجاحه، مع التأكيد على أهمية التواصل والتفاهم بين جميع عناصر المنظومة».
كما كان من المقرر أن يغيب حسن عن قيادة المنتخب أمام مالاوي بعد إيقافه ثلاث مباريات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بسبب انتقاده الحكم عقب الخسارة أمام الأرجنتين.
ورحل حسن عن تدريب المنتخب بعد 38 مباراة، حقق خلالها الفوز 21 مرة وتعادل عشر مرات وخسر سبع مباريات.