كورتوا حارس الريال: إقالة ألونسو غير عادلة... ومورينيو أصبح أكثر هدوءاً ونضجاً

دافع تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن مدربه السابق تشابي ألونسو، معرباً عن اعتقاده بأن قرار إقالته من منصبه لم يكن عادلاً.
كما كشف حارس المرمى البلجيكي الدولي عن قصة طريفة حدثت خلف الكواليس، تتعلق بتجاهله لرسالة من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق الملكي، مدة أسبوعين.
وأثنى كورتوا على العمل الذي قدمه تشابي ألونسو، مؤكداً أنه مدرب ممتاز، وأنه تابع بإعجاب ما حققه مع باير ليفركوزن الألماني، قبل رحيله عن الريال لتدريب تشيلسي الإنجليزي.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية، أشار كورتوا إلى أن ألونسو يمتلك قدرات تدريبية كبيرة، متوقعاً نجاحه مع النادي اللندني، ولكنه -مع ذلك- أقر بأن علاقة المدرب الإسباني ببعض لاعبي ريال مدريد لم تكن مثالية في مواقف معينة.
وأضاف كورتوا أن ألونسو كان على وفاق مع كثير من أفراد الفريق، وأن قرار إقالته بعد 34 مباراة رسمية مع ريال مدريد لم يكن قراراً عادلاً، موضحاً أن المدرب غالباً ما يكون أول من يدفع ثمن النتائج السلبية، حتى وإن لم يكن هو السبب الوحيد في تراجع أداء الفريق.
وفيما يخص جوزيه مورينيو، أبدى كورتوا سعادته بعودة المدرب المخضرم؛ مشيراً إلى أنه كان يتطلع لرؤيته يعود إلى مجال التدريب.
وكشف كورتوا عن واقعة طريفة حدثت خلال كأس العالم الأخيرة في صيف العام الحالي؛ حيث أرسل له مورينيو رسالة، ولكن حارس منتخب بلجيكا تجاهلها مدة أسبوعين، ظناً منه في البداية أنها ليست من المدرب البرتغالي.
وأوضح حارس الريال أنه كان على متن طائرة تفتقر لخدمة الإنترنت، ولم يكن لديه رقم هاتف مورينيو، ولم يكتشف هوية المرسل إلا لاحقاً، بعد أن استفسر داخل النادي عما إذا كان الرقم يعود لمدربه السابق.
وفي حديثه عن شخصية مورينيو، قارن كورتوا بين المدرب الذي عمل معه في تشيلسي قبل نحو 12 عاماً وبين نسخته الحالية؛ حيث يرى أنه أصبح أكثر هدوءاً ونضجاً، وأقل حدة في طباعه.
ورغم ذلك، أكد كورتوا أن الحضور القوي للمدرب لم يتغير على الإطلاق، معرباً عن سعادته البالغة بعودته.
كما خص كورتوا النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، زميله في الفريق الإسباني، بعبارات الإشادة؛ حيث وصفه بأنه شخص رائع وصديق جيد ولاعب ممتاز؛ مشيراً إلى قيمته الكبيرة للريال، سواء من حيث تعامله مع الكرة أو تحركاته وأدواره الدفاعية.
أما فيما يتعلق بمستقبله مع المنتخب البلجيكي، فقد اعترف كورتوا بأنه فكر في الاعتزال دولياً عقب نهائيات كأس العالم، ولكنه أكد أنه استمتع بالبطولة، وأحب ارتداء قميص بلاده، وأنه على استعداد للعودة إذا رغب مدرب الفريق في ذلك خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية.
وشدد كورتوا على أن مكانه في منتخب بلجيكا ليس مضموناً، مؤكداً أنه يتعين عليه إثبات استحقاقه للوجود كحارس مرمى أساسي.
وأوضح الحارس أن غيابه عن منافسات دوري الأمم الأوروبية كان بسبب ضغط جدول المباريات والحاجة للراحة، إلى جانب تعرضه لإصابات وظروف عائلية، من بينها حفل زفاف والده في سبتمبر (أيلول) الماضي.