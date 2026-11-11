بوكتينيو مستعد لقبول عرض مانشستر يونايتد لخلافة كاريك

أبدى ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، استعداده لقبول عرض من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتولي منصب المدير الفني للفريق، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم (الأربعاء).

وبدأت إدارة مانشستر يونايتد مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني بشأن إمكانية توليه المسؤولية خلفاً لمايكل كاريك، الذي من المتوقع أن يتم إعفاؤه من منصبه خلال الساعات الـ48 القادمة.

وذكرت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بوكتينيو يرغب في تولي المهمة بمجرد حسم مصير كاريك.

ويحرص المدرب السابق لفريق توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين على إبداء الاحترام للاتحاد الأميركي لكرة القدم، وسينتظر تقديم عرض رسمي من جانب مانشستر يونايتد.

وسيتعين على مانشستر يونايتد دفع 10 ملايين دولار (5.‏7 مليون جنيه إسترليني) لفسخ عقد بوكتينيو، الذي وقعه في أغسطس (آب) الماضي فقط.

ويستعد المنتخب الأميركي لخوض مواجهتَي الذهاب والإياب في دور الثمانية لدوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، ضد منتخب هايتي خلال الأسبوع المقبل.

وهذا يعني أن توقيت التطورات في «أولد ترافورد» ربما يخلق وضعاً حساساً، لا سيما إذا رحل بوكتينيو (54 عاماً) عن منصبه في منتصف المعسكر التدريبي الحالي للمنتخب الأميركي.

ومع ذلك، يرى بوكتينيو في تدريب مانشستر يونايتد فرصة جادة، ومن المتوقع أن يقبل المنصب في حال تقديمه له بشكل رسمي، وفقاً لـ«بي بي سي».

وبدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني الحالي للمنتخب الأميركي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً لمايكل كاريك، الذي من المتوقع أن يرحل عن منصبه هذا الأسبوع، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم (الأربعاء).

ويعاني مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز بالاشتراك مع ليفربول برصيد 20 لقباً، من انطلاقة كارثية في المسابقة هذا الموسم؛ حيث يقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب البطولة، برصيد 8 نقاط فقط، بعد خوضه مبارياته العشر الأولى بالبطولة العريقة؛ حيث حقق انتصاراً وحيداً مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

ويعتبر هذا هو أدنى مركز يصل إليه مانشستر يونايتد في هذه المرحلة من موسم الدوري الإنجليزي منذ موسم 1986-1987، حين كان يحتل المركز العشرين، قبل مجيء السير أليكس فيرغسون ليتولى تدريب الفريق.

وسبق لمانشستر يونايتد أن تواصل مع المدافع الأرجنتيني السابق بشأن تولي منصب المدير الفني في 3 مناسبات سابقة؛ حيث كانت الأولى عند إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2018، والثانية عام 2022 قبل تعيين إريك تين هاغ، والثالثة عقب إقالة المدرب الهولندي في عام 2024.

وسيتم حسم مستقبل كاريك مع مانشستر يونايتد خلال اجتماع يُعقد في موناكو اليوم (الأربعاء)، بحضور الرئيس التنفيذي عمر برادة، والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس، وأحد المالكين المشاركين، السير جيم راتكليف.

وسافر كل من برادة وويلكوكس إلى موناكو لعقد أحد اجتماعاتهما الدورية المخطط لها، لمناقشة استراتيجية النادي، وفي هذه المرة، تتمحور القضية الرئيسية التي يتعين حسمها حول مستقبل كاريك والخطوات التي ينبغي اتخاذها تالياً.

ومن المتوقع أن تتضمن توصية برادة وويلكوكس إنهاء مهام المدير الفني الحالي.

وشوهد كاريك (45 عاماً) وهو يصل إلى مركز تدريبات النادي في كارينغتون اليوم.

وبدأ بوكتينيو مسيرته التدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثهامبتون في يناير (كانون الثاني) عام 2013؛ حيث أعقب ذلك فترة امتدت خمس سنوات مع توتنهام بدأت في عام 2014، وشهدت وصول الفريق للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2019.

كما تولى بوكتينيو تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة من يناير 2021 إلى يوليو (تموز) 2022، قبل أن يقضي موسم 2023-2024 على رأس الجهاز الفني لنادي تشيلسي.

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2024، انتقل بوكتينيو لمجال التدريب الدولي بتوليه قيادة المنتخب الأميركي؛ حيث قاد الفريق، الذي شارك في استضافة كأس العالم 2026، لبلوغ دور الـ16 في المونديال.