الصين تعيد فرض حظر الوشوم على لاعبي منتخبها الوطني

أعادت السلطات الصينية فرض قيود صارمة على ظهور الوشوم على أجساد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، باعتبارها «من مظاهر الانحلال الغربي»، في خطوة تعيد إلى الواجهة قضية قديمة شهدت فترات من التشدد والتساهل منذ عام 2018، تبعاً لنتائج المنتخب الوطني وتوجهات السلطات.

وفي معظم دول العالم، تؤدي الهزائم القاسية إلى انتقادات فنية أو تغييرات في الأجهزة التدريبية، لكن الوضع في الصين يبدو مختلفاً، إذ يمكن أن تمتد تداعيات النتائج السلبية إلى فرض قيود على المظهر الشخصي للاعبين، في إطار سياسة أوسع تتعلق بالقيم الاجتماعية والثقافية التي تسعى السلطات إلى ترسيخها.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، خسر المنتخب الصيني أمام نيوزيلندا بثلاثة أهداف دون رد في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة أمام فلسطين بخمسة أهداف نظيفة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وهي نتائج ربما أثارت استياء كبار المسؤولين في البلاد، وفقاً للصحافي والمحلل المقيم في بكين ويليام بي.

ويرى بي أن هاتين الهزيمتين قد تفسران، ولو جزئياً، عودة الحظر المفروض على الوشوم في كرة القدم الصينية، بعد سنوات من تخفيف القيود. وأوضح أن السلطات بدأت خلال موسم 2018-2019 فرض قيود على وشوم لاعبي المنتخب، وطالبتهم بتغطيتها خلال المباريات، لكن ابتداء من عام 2020، لم يعد اللاعبون ملزمين بإخفائها بصورة دائمة.

خلال خسارة الصين أمام طاجيكستان في أكتوبر الماضي اضطر عدد من اللاعبين إلى تغطية وشومهم بأكمام بلون البشرة (أ.ف.ب)

وشهدت هذه القاعدة تقلبات مستمرة على مدى نحو عشر سنوات، قبل أن تعود إلى الواجهة خلال مواجهة المنتخب الصيني أمام طاجيكستان، التي انتهت بخسارته بهدف دون رد في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما اضطر عدد من اللاعبين إلى ارتداء أكمام بلون البشرة لإخفاء الوشوم الموجودة على أذرعهم.

ولا تقتصر جذور هذه السياسة على كرة القدم، بل تعود إلى قرارات أوسع اتخذتها السلطات الصينية بشأن المحتوى الإعلامي والثقافي. ففي يناير (كانون الثاني) 2018، أصدر الحزب الحاكم توجيهات شملت قطاع الإعلام، نصّت على منع البرامج التلفزيونية من الترويج لثقافة الهيب هوب والثقافات الفرعية وما وصفته السلطات بالثقافة المنحلة، وشملت القيود ظهور الوشوم على شاشات التلفزيون.

ومنذ ذلك الحين، اتبعت الجهات الرياضية الصينية سياسة متقلبة في التعامل مع هذه الظاهرة، فتارة تتسامح مع ظهور الوشوم، وتارة أخرى تفرض قيوداً أكثر صرامة، رغم أن الوشوم ليست محظورة في منافسات الدوري الصيني لكرة القدم، بحسب ويليام بي.

ويعكس هذا التناقض، وفقاً لمتابعين، حالة التجاذب المستمرة في الصين بين التوجه نحو الحداثة والمحافظة على القيم التقليدية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالحريات الفردية والمظاهر المرتبطة بالثقافة الغربية.

وفي هذا السياق، تؤكد فاليري نيكيت، المسؤولة عن قسم آسيا في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية، أن السلطات الصينية تطلب من الشباب الالتزام بالقيم الاشتراكية التي يدافع عنها النظام، والتي تتعارض مع ما تعتبره مظاهر الانحلال الغربي.

لكن إعادة فرض هذه القيود قد تؤدي إلى نتائج عكسية، في ظل ما يُعرف بـ«تأثير سترايسند»، وهي ظاهرة تحدث عندما تؤدي محاولة إخفاء معلومة أو منع ظهور أمر معين إلى زيادة الاهتمام به وانتشاره على نطاق أوسع.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الصيني مباراتين أمام ماليزيا في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم البحرين في 17 من الشهر نفسه، وسط توقعات بأن تتجه أنظار المتابعين ليس فقط إلى أداء اللاعبين ونتائج المباريات، بل أيضاً إلى أذرعهم، لمعرفة مدى التزامهم بالتعليمات الجديدة المتعلقة بإخفاء الوشوم.