تير شتيغن: مكاني في التشكيلة الأساسية لألمانيا بـ«يورو 2028» ليس مضموناً

لا يرى حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيغن أنه ضَمِن مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2028».

وقال تير شتيغن، في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية نُشرت اليوم الأربعاء: «هذا ما علمتني إياه التجارب السابقة. لا أريد التفكير فيما سيحدث بعد عامين».

وعاد تير شتيغن لصفوف المنتخب الألماني، خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي المرة الأولى التي ينضم فيها للفريق منذ يونيو (حزيران) عام 2025.

وكان من المفترض أن يتولى تير شتيغن حراسة عرين منتخب ألمانيا خلفاً لمانويل نوير، الذي اعتزل اللعب دولياً عقب بطولة أمم أوروبا الماضية «يورو 2024»، لكن تعرضه لإصابة في الظهر، تلتها إصابة في الفخذ، لم يُفقده مكانه في الفريق والمشاركة في كأس العالم، هذا العام فحسب، بل أدى أيضاً لفقدانه مركزه الأساسي في نادي برشلونة الإسباني.

ورغم أن تير شتيغن لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي الكتالوني حتى عام 2028، فإنه يقضي حالياً فترة إعارة في صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي، بعد أن أمضى 6 أشهر مُعاراً لنادي جيرونا الإسباني.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره الصربي، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد غد الجمعة، ومن المتوقع أن يشارك تير شتيغن حارساً أساسياً.

ومع ذلك، سيتعيّن على تير شتيغن، حتى موعد «يورو 2028»، منافسة أسماء أخرى أبرزها ألكسندر نوبل، حارس مرمى بشكتاش التركي، والموهبة الشابة يوناس أوربيغ، حارس بايرن ميونيخ الألماني.

وصرح تير شتيغن: «أنا متحمس للتعرف على يوناس بشكل أفضل، ورؤيته وهو يتدرب».

ويعتقد الحارس المخضرم أن خبرته تشكل عاملاً مساعداً في سعيه ليصبح الحارس الأول للمنتخب الألماني، حيث أوضح: «لم نمرَّ بأفضل فتراتنا مع الفريق مؤخراً. كثيرون يطالبون بسرعة بإشراك لاعبين جدد وضم جميع العناصر الشابة».

وقال تير شتيغن، في ختام تصريحاته: «أعتقد أن هذا أمر جيد وصحيح بشكل عام، لكن ستكون هناك لحظات صعبة، وحينها ستصبح الخبرة عنصراً مهماً للغاية».