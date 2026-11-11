«البطولة الختامية»: نوسكوفا تهزم غوف وتحجز مقعدها في «نصف النهائي»

حجزت التشيكية ليندا نوسكوفا مقعدها في الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعدما تغلبت على الأميركية كوكو غوف بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-3 و6-3، أمس الثلاثاء، لتحقق انتصارها الثاني على التوالي في منافسات المجموعة دون خسارة أي مجموعة.

وواصلت نوسكوفا انطلاقتها القوية في البطولة، بعدما استهلّت مشوارها بالفوز على الأوكرانية مارتا كوستيوك، قبل أن تتجاوز غوف، لتضمن تأهلها إلى الدور نصف النهائي، قبل خوض الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

حافظت نوسكوفا على إرسالها حتى النهاية قبل أن تحسم المواجهة بضربة إرسال ساحق

في المقابل، تتساوى الأميركيتان غوف وجيسيكا بيغولا برصيد انتصار واحد مقابل خسارة واحدة لكل منهما، بعدما أنعشت الأخيرة آمالها في التأهل بفوزها على كوستيوك بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-2 و7-5، لتودِّع اللاعبة الأوكرانية البطولة.

فرضت اللاعبة التشيكية أفضليتها خلال مباراة شهدت تذبذباً في ضربات الإرسال (أ.ف.ب)

وتحسم الجولةُ الأخيرة من منافسات المجموعة، الخميس، هوية المتأهلة الثانية إلى الدور نصف النهائي، إذ تواجه غوف مُنافستها كوستيوك، في حين تلتقي بيغولا مع نوسكوفا.

وفي مواجهة نوسكوفا وغوف، فرضت اللاعبة التشيكية أفضليتها، خلال مباراة شهدت تذبذباً في ضربات الإرسال من جانب اللاعبتين. وبعد تبادل مبكر لكسر الإرسال، نجحت نوسكوفا في كسر إرسال منافِستها مرتين إضافيتين لتحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.

واستمرت معاناة غوف على الإرسال في المجموعة الثانية، ما منح نوسكوفا أفضلية مبكرة تقدمت بها بثلاثة أشواط دون مقابل. ورغم محاولات الأميركية العودة إلى أجواء المباراة، فإنها عجزت عن قلب النتيجة.

كوكو غوف (أ.ف.ب)

وحافظت نوسكوفا على إرسالها حتى النهاية، قبل أن تحسم المواجهة بضربة إرسال ساحق، لتبلغ بطلة ويمبلدون الدور نصف النهائي، في أول مشاركة لها بالبطولة الختامية.

وفي الوقت الذي ضمنت فيه نوسكوفا التأهل، لا تزال غوف تملك فرصة انتزاع بطاقة العبور الثانية، عندما تواجه كوستيوك، الخميس، بينما تسعى بيغولا إلى مواصلة مشوارها من خلال مواجهتها أمام اللاعبة التشيكية.

وكانت كوستيوك قد انضمت إلى قائمة المشارِكات في البطولة، للمرة الأولى، بديلةً للمصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا، التي انسحبت بسبب المرض.