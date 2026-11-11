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الرياضة رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يقترب من الاتفاق مع بوكتينيو قبل حسم مصير كاريك

ويلكوكس وبيرادا يوصيان بإقالة المدرب... واللاعبون يتوقعون تولي الأرجنتيني قيادة الفريق

ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
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مانشستر يونايتد يقترب من الاتفاق مع بوكتينيو قبل حسم مصير كاريك

ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)

​اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في حال إقالة مايكل كاريك، بناءً على توصية سيقدمها المدير الرياضي جيسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر بيرادا إلى السير جيم راتكليف، المالك لحصة أقلية في النادي، والمسيطر على سياسته الرياضية.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، الأربعاء، يرغب بوكتينيو، المدير الفني الحالي للمنتخب الأميركي، في مغادرة منصبه والانتقال إلى مانشستر يونايتد، إذا تقررت إقالة كاريك، كما هو متوقع.

ويعقد ويلكوكس وبيرادا اجتماعاً مع راتكليف في موناكو، لإبلاغه بتوصيتهما بضرورة إنهاء مهمة كاريك، وسط ازدياد القناعة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد بأن المدرب الحالي سيرحل، وأن بوكتينيو سيكون خليفته.

ويمتلك المدرب الأرجنتيني خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له تدريب ساوثهامبتون وتوتنهام وتشيلسي.

مايكل كاريك (إ.ب.أ)

ويتضمن عقد بوكتينيو مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم شرطاً جزائياً تبلغ قيمته نحو 10 ملايين دولار، ما يعادل 7.5 مليون جنيه إسترليني، غير أن التعويضات التي سيتعين على مانشستر يونايتد دفعها قد ترتفع في حال اصطحاب المدرب جهازه الفني الخاص، ومن بينهم مساعده المقرب خيسوس بيريز الذي يعمل معه منذ 16 عاماً.

ومن المقرر أن يقود بوكتينيو المنتخب الأميركي في مباراتين أمام هايتي، السبت والأربعاء، في مدينتَي ميامي وسينسيناتي على التوالي، ضمن منافسات دوري أمم «كونكاكاف»، في أول مباراتين رسميتين للمنتخب ضمن دورة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

وأشرف مايكل كاريك على بداية كارثية لمانشستر يونايتد هذا الموسم؛ إذ يحتل الفريق المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منطقة الهبوط.

ولم يحقق المدرب البالغ من العمر 45 عاماً سوى انتصار واحد في الدوري، جاء على حساب إيبسويتش في أغسطس (آب) الماضي، مقابل 3 انتصارات في جميع المسابقات، بينما ودَّع مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام برايتون في سبتمبر (أيلول) الماضي.

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تير شتيغن: مكاني في التشكيلة الأساسية لألمانيا بـ«يورو 2028» ليس مضموناً

مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)
مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)
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تير شتيغن: مكاني في التشكيلة الأساسية لألمانيا بـ«يورو 2028» ليس مضموناً

مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)
مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)

لا يرى حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيغن أنه ضَمِن مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2028».

وقال تير شتيغن، في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية نُشرت اليوم الأربعاء: «هذا ما علمتني إياه التجارب السابقة. لا أريد التفكير فيما سيحدث بعد عامين».

وعاد تير شتيغن لصفوف المنتخب الألماني، خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي المرة الأولى التي ينضم فيها للفريق منذ يونيو (حزيران) عام 2025.

وكان من المفترض أن يتولى تير شتيغن حراسة عرين منتخب ألمانيا خلفاً لمانويل نوير، الذي اعتزل اللعب دولياً عقب بطولة أمم أوروبا الماضية «يورو 2024»، لكن تعرضه لإصابة في الظهر، تلتها إصابة في الفخذ، لم يُفقده مكانه في الفريق والمشاركة في كأس العالم، هذا العام فحسب، بل أدى أيضاً لفقدانه مركزه الأساسي في نادي برشلونة الإسباني.

ورغم أن تير شتيغن لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي الكتالوني حتى عام 2028، فإنه يقضي حالياً فترة إعارة في صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي، بعد أن أمضى 6 أشهر مُعاراً لنادي جيرونا الإسباني.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره الصربي، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد غد الجمعة، ومن المتوقع أن يشارك تير شتيغن حارساً أساسياً.

ومع ذلك، سيتعيّن على تير شتيغن، حتى موعد «يورو 2028»، منافسة أسماء أخرى أبرزها ألكسندر نوبل، حارس مرمى بشكتاش التركي، والموهبة الشابة يوناس أوربيغ، حارس بايرن ميونيخ الألماني.

وصرح تير شتيغن: «أنا متحمس للتعرف على يوناس بشكل أفضل، ورؤيته وهو يتدرب».

ويعتقد الحارس المخضرم أن خبرته تشكل عاملاً مساعداً في سعيه ليصبح الحارس الأول للمنتخب الألماني، حيث أوضح: «لم نمرَّ بأفضل فتراتنا مع الفريق مؤخراً. كثيرون يطالبون بسرعة بإشراك لاعبين جدد وضم جميع العناصر الشابة».

وقال تير شتيغن، في ختام تصريحاته: «أعتقد أن هذا أمر جيد وصحيح بشكل عام، لكن ستكون هناك لحظات صعبة، وحينها ستصبح الخبرة عنصراً مهماً للغاية».

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دوري الأمم الأوروبية: هل وجدَت إيطاليا مهاجمها المنشود في إسبوزيتو؟

فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)
فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)
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دوري الأمم الأوروبية: هل وجدَت إيطاليا مهاجمها المنشود في إسبوزيتو؟

فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)
فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)

بعد غيابها عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم، وفي خضم عملية إعادة البناء قبل مواجهة فرنسا الخميس على ملعب سان سيرو، قد تكون إيطاليا عثرت أخيراً على مهاجم افتقدته لسنوات: فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو رأس الحربة المتألق في إنتر ميلان و«الأتزوري».

قد لا يكون المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً المختار، كما وصف النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه ذات يوم، لكنه يقترب من ذلك.

وقال القائد الأرجنتيني لإنتر ميلان لاوتارو مارتينيس أخيراً للصحافيين الإيطاليين: «إذا تركتموه يعمل بهدوء، فسيكون بيو رأس حربة إيطاليا لسنوات طويلة».

أما الدولي الإيطالي السابق أليساندرو ألتوبيلي فاعتبر أن «ما قلته منذ اليوم الأول الذي شاهدته فيه يلعب ما زال صحيحاً، إنه مهاجم بالفطرة، سيد داخل منطقة الجزاء».

لفتت بنيته القوية وملامحه الهادئة الأنظار إليه، لكن أهدافه كانت العامل الأبرز. فقد سجل سبعة أهداف بقميص المنتخب الإيطالي في 13 مباراة دولية، ولم يكن أكثر غزارة تهديفية منه في مثل سنه سوى جوزيبي مياتسا، ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب (33 هدفاً في 53 مباراة بين 1930 و1939)، وجاني ريفيرا.

ومن المؤشرات الأخرى على موهبته المبكرة، أنه من بين اللاعبين الـ31 الذين استدعاهم روبرتو مانشيني هذا الأسبوع، لا يتفوق عليه تهديفياً مع المنتخب سوى زميليه في إنتر الحالي نيكولو باريلا (10 أهداف في 73 مباراة) والسابق المعار للاتسيو دافيدي فراتيزي (9 أهداف في 38 مباراة)، وكلاهما لاعب وسط هجومي.

ويعكس ذلك أيضاً الصعوبات المزمنة التي تواجهها إيطاليا في العثور على «هداف قناص» من طراز روبرتو باجيو أو أليساندرو دل بييرو أو كريستيان فييري.

ويقدِّر مانشيني الذي كان بدوره مهاجماً بارعاً وسجل 132 هدفاً مع سمبدوريا رغم أن رصيده مع المنتخب توقف عند أربعة أهداف، ما يراه في إسبوزيتو من «رغبة دائمة في التسجيل والقتال واللعب».

وقال مدرب المنتخب الإيطالي: «يمكنه خلال عام أو عامين أن يصبح المهاجم الذي يمنح فريقه الطمأنينة، كما فعل فييري أو (لوكا) توني. بفضل قوته البدنية وقدراته الفنية التي ما زال قادراً على تطويرها، يملك كل المقومات ليصبح مهاجماً كبيراً بحق».

وساهم إسبوزيتو في احتلال إيطاليا المركز الثاني مؤقتاً في المجموعة الأولى (7 نقاط)، بفضل هدفيه خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

لكن المهاجم المولود في كاستيلامّاري دي ستابيا قرب نابولي، في عائلة عاشقة لكرة القدم، خرج للتو من فترة شك. فقد صام عن التسجيل لأكثر من 50 يوماً مع ناديه، قبل أن يهز الشباك الأسبوع الماضي في مباراتين متتاليتين، أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا ثم ضد كومو في الدوري الإيطالي.

غير أن ذلك لم يهز ثقته بنفسه.

وقال المهاجم الذي جدد أخيراً عقده مع إنتر ميلان، ناديه الأم، حتى عام 2031: «فهمت أن الناس تعتبرك سيئاً إذا لم تسجل في ثلاث مباريات، وأنك تصبح رائعاً إذا سجلت هدفين متتاليين. أحاول أن أبقى على طبيعتي، وأن أتحلى بالتواضع وأن أعمل كثيراً».

وإذا ما أصابه الغرور يوماً، فإن شقيقيه الأكبر سناً، سالفاتوري وسيباستيانو، سيتكفلان بإبقائه متواضعاً.

فالأول، لاعب سمبدوريا في الدرجة الثانية، حمل قميص المنتخب الإيطالي مرة واحدة عام 2022. أما الثاني، المعار من كالياري إلى ساسوولو، فيتقاسم الغرفة مع بيو خلال هذا المعسكر كما كان الحال في المعسكر السابق.

وكشف سيباستيانو في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الشقيقين كادا يحرمان إيطاليا من موهبة هجومية واعدة عندما كان صغيراً.

وقال: «كنا نضعه في حراسة المرمى ونسدد الكرات نحوه. وكدنا نقنعه بأن يصبح حارس مرمى».

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«البطولة الختامية»: نوسكوفا تهزم غوف وتحجز مقعدها في «نصف النهائي»

ليندا نوسكوفا (رويترز)
ليندا نوسكوفا (رويترز)
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«البطولة الختامية»: نوسكوفا تهزم غوف وتحجز مقعدها في «نصف النهائي»

ليندا نوسكوفا (رويترز)
ليندا نوسكوفا (رويترز)

حجزت التشيكية ليندا نوسكوفا مقعدها في الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعدما تغلبت على الأميركية كوكو غوف بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-3 و6-3، أمس الثلاثاء، لتحقق انتصارها الثاني على التوالي في منافسات المجموعة دون خسارة أي مجموعة.

وواصلت نوسكوفا انطلاقتها القوية في البطولة، بعدما استهلّت مشوارها بالفوز على الأوكرانية مارتا كوستيوك، قبل أن تتجاوز غوف، لتضمن تأهلها إلى الدور نصف النهائي، قبل خوض الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

حافظت نوسكوفا على إرسالها حتى النهاية قبل أن تحسم المواجهة بضربة إرسال ساحق

في المقابل، تتساوى الأميركيتان غوف وجيسيكا بيغولا برصيد انتصار واحد مقابل خسارة واحدة لكل منهما، بعدما أنعشت الأخيرة آمالها في التأهل بفوزها على كوستيوك بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-2 و7-5، لتودِّع اللاعبة الأوكرانية البطولة.

فرضت اللاعبة التشيكية أفضليتها خلال مباراة شهدت تذبذباً في ضربات الإرسال (أ.ف.ب)

وتحسم الجولةُ الأخيرة من منافسات المجموعة، الخميس، هوية المتأهلة الثانية إلى الدور نصف النهائي، إذ تواجه غوف مُنافستها كوستيوك، في حين تلتقي بيغولا مع نوسكوفا.

وفي مواجهة نوسكوفا وغوف، فرضت اللاعبة التشيكية أفضليتها، خلال مباراة شهدت تذبذباً في ضربات الإرسال من جانب اللاعبتين. وبعد تبادل مبكر لكسر الإرسال، نجحت نوسكوفا في كسر إرسال منافِستها مرتين إضافيتين لتحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.

واستمرت معاناة غوف على الإرسال في المجموعة الثانية، ما منح نوسكوفا أفضلية مبكرة تقدمت بها بثلاثة أشواط دون مقابل. ورغم محاولات الأميركية العودة إلى أجواء المباراة، فإنها عجزت عن قلب النتيجة.

كوكو غوف (أ.ف.ب)

وحافظت نوسكوفا على إرسالها حتى النهاية، قبل أن تحسم المواجهة بضربة إرسال ساحق، لتبلغ بطلة ويمبلدون الدور نصف النهائي، في أول مشاركة لها بالبطولة الختامية.

وفي الوقت الذي ضمنت فيه نوسكوفا التأهل، لا تزال غوف تملك فرصة انتزاع بطاقة العبور الثانية، عندما تواجه كوستيوك، الخميس، بينما تسعى بيغولا إلى مواصلة مشوارها من خلال مواجهتها أمام اللاعبة التشيكية.

وكانت كوستيوك قد انضمت إلى قائمة المشارِكات في البطولة، للمرة الأولى، بديلةً للمصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا، التي انسحبت بسبب المرض.

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