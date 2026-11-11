مانشستر يونايتد يقترب من الاتفاق مع بوكتينيو قبل حسم مصير كاريك

​اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في حال إقالة مايكل كاريك، بناءً على توصية سيقدمها المدير الرياضي جيسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر بيرادا إلى السير جيم راتكليف، المالك لحصة أقلية في النادي، والمسيطر على سياسته الرياضية.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، الأربعاء، يرغب بوكتينيو، المدير الفني الحالي للمنتخب الأميركي، في مغادرة منصبه والانتقال إلى مانشستر يونايتد، إذا تقررت إقالة كاريك، كما هو متوقع.

ويعقد ويلكوكس وبيرادا اجتماعاً مع راتكليف في موناكو، لإبلاغه بتوصيتهما بضرورة إنهاء مهمة كاريك، وسط ازدياد القناعة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد بأن المدرب الحالي سيرحل، وأن بوكتينيو سيكون خليفته.

ويمتلك المدرب الأرجنتيني خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له تدريب ساوثهامبتون وتوتنهام وتشيلسي.

مايكل كاريك (إ.ب.أ)

ويتضمن عقد بوكتينيو مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم شرطاً جزائياً تبلغ قيمته نحو 10 ملايين دولار، ما يعادل 7.5 مليون جنيه إسترليني، غير أن التعويضات التي سيتعين على مانشستر يونايتد دفعها قد ترتفع في حال اصطحاب المدرب جهازه الفني الخاص، ومن بينهم مساعده المقرب خيسوس بيريز الذي يعمل معه منذ 16 عاماً.

ومن المقرر أن يقود بوكتينيو المنتخب الأميركي في مباراتين أمام هايتي، السبت والأربعاء، في مدينتَي ميامي وسينسيناتي على التوالي، ضمن منافسات دوري أمم «كونكاكاف»، في أول مباراتين رسميتين للمنتخب ضمن دورة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

وأشرف مايكل كاريك على بداية كارثية لمانشستر يونايتد هذا الموسم؛ إذ يحتل الفريق المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منطقة الهبوط.

ولم يحقق المدرب البالغ من العمر 45 عاماً سوى انتصار واحد في الدوري، جاء على حساب إيبسويتش في أغسطس (آب) الماضي، مقابل 3 انتصارات في جميع المسابقات، بينما ودَّع مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام برايتون في سبتمبر (أيلول) الماضي.