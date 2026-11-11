البطولة الختامية: بيغولا تُبقي على آمالها... وتُقصي كوستيوك

​حافظت جيسيكا بيغولا على آمالها في بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعدما تغلبت على مارتا كوستيوك 6-2 و7-5، أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكانت الأميركية قد استهلت مشوارها بالخسارة أمام مواطنتها كوكو غوف بثلاث مجموعات، ولكنها استعادت توازنها سريعاً وقدمت أداء متماسكاً لتتفوق على كوستيوك، التي شاركت في البطولة في اللحظات الأخيرة بديلة للمصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا، بعد انسحاب اللاعبة الكازاخستانية بسبب المرض.

شكَّل هذا الفوز نقطة تحول لبيغولا بعد تعثرها في المباراة الافتتاحية (رويترز)

وفرضت بيغولا إيقاعها منذ البداية، فكسرت إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي، قبل أن تضيف كسر إرسال ثانياً وتحسم المجموعة الأولى بسهولة. وواصلت زخمها في المجموعة الثانية بكسر إرسال جديد في أول شوط، ولكن كوستيوك تمسكت بفرصها، وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مرتين في مجموعة أكثر تنافسية.

كوستيوك لم تنجح في استعادة المستوى الذي منحها التفوق في برزبين ومدريد (رويترز)

ومع اقتراب المجموعة من نهايتها، استعادت بيغولا زمام المبادرة بكسر حاسم للإرسال، قبل أن تحسم اللقاء لصالحها.

وشكل هذا الفوز نقطة تحول لبيغولا بعد تعثرها في المباراة الافتتاحية، بينما مثَّل خيبة أمل كبيرة لكوستيوك التي ودعت سباق التأهل إلى الدور قبل النهائي.

ودخلت المصنفة العاشرة عالمياً اللقاء وهي تعاني من سلسلة من 5 هزائم متتالية، إلى جانب إصابة في معصمها الأيمن أثرت على مستواها منذ انطلاق موسم الملاعب الصلبة.

كوستيوك محبطة بعد الخسارة (رويترز)

ورغم أن كوستيوك كانت قد حسمت المواجهتين السابقتين أمام بيغولا هذا العام في برزبين ومدريد، فإنها لم تنجح هذه المرة في استعادة المستوى الذي منحها التفوق في هاتين المباراتين.