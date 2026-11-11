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البطولة الختامية: بيغولا تُبقي على آمالها... وتُقصي كوستيوك

بيغولا (رويترز)
بيغولا (رويترز)
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البطولة الختامية: بيغولا تُبقي على آمالها... وتُقصي كوستيوك

بيغولا (رويترز)
بيغولا (رويترز)

​حافظت جيسيكا بيغولا على آمالها في بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعدما تغلبت على مارتا كوستيوك 6-2 و7-5، أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكانت الأميركية قد استهلت مشوارها بالخسارة أمام مواطنتها كوكو غوف بثلاث مجموعات، ولكنها استعادت توازنها سريعاً وقدمت أداء متماسكاً لتتفوق على كوستيوك، التي شاركت في البطولة في اللحظات الأخيرة بديلة للمصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا، بعد انسحاب اللاعبة الكازاخستانية بسبب المرض.

شكَّل هذا الفوز نقطة تحول لبيغولا بعد تعثرها في المباراة الافتتاحية (رويترز)

وفرضت بيغولا إيقاعها منذ البداية، فكسرت إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي، قبل أن تضيف كسر إرسال ثانياً وتحسم المجموعة الأولى بسهولة. وواصلت زخمها في المجموعة الثانية بكسر إرسال جديد في أول شوط، ولكن كوستيوك تمسكت بفرصها، وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مرتين في مجموعة أكثر تنافسية.

كوستيوك لم تنجح في استعادة المستوى الذي منحها التفوق في برزبين ومدريد (رويترز)

ومع اقتراب المجموعة من نهايتها، استعادت بيغولا زمام المبادرة بكسر حاسم للإرسال، قبل أن تحسم اللقاء لصالحها.

وشكل هذا الفوز نقطة تحول لبيغولا بعد تعثرها في المباراة الافتتاحية، بينما مثَّل خيبة أمل كبيرة لكوستيوك التي ودعت سباق التأهل إلى الدور قبل النهائي.

ودخلت المصنفة العاشرة عالمياً اللقاء وهي تعاني من سلسلة من 5 هزائم متتالية، إلى جانب إصابة في معصمها الأيمن أثرت على مستواها منذ انطلاق موسم الملاعب الصلبة.

كوستيوك محبطة بعد الخسارة (رويترز)

ورغم أن كوستيوك كانت قد حسمت المواجهتين السابقتين أمام بيغولا هذا العام في برزبين ومدريد، فإنها لم تنجح هذه المرة في استعادة المستوى الذي منحها التفوق في هاتين المباراتين.

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تير شتيغن: مكاني في التشكيلة الأساسية لألمانيا بـ«يورو 2028» ليس مضموناً

مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)
مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)
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تير شتيغن: مكاني في التشكيلة الأساسية لألمانيا بـ«يورو 2028» ليس مضموناً

مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)
مارك-أندريه تير شتيغن (أ.ب)

لا يرى حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيغن أنه ضَمِن مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2028».

وقال تير شتيغن، في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية نُشرت اليوم الأربعاء: «هذا ما علمتني إياه التجارب السابقة. لا أريد التفكير فيما سيحدث بعد عامين».

وعاد تير شتيغن لصفوف المنتخب الألماني، خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي المرة الأولى التي ينضم فيها للفريق منذ يونيو (حزيران) عام 2025.

وكان من المفترض أن يتولى تير شتيغن حراسة عرين منتخب ألمانيا خلفاً لمانويل نوير، الذي اعتزل اللعب دولياً عقب بطولة أمم أوروبا الماضية «يورو 2024»، لكن تعرضه لإصابة في الظهر، تلتها إصابة في الفخذ، لم يُفقده مكانه في الفريق والمشاركة في كأس العالم، هذا العام فحسب، بل أدى أيضاً لفقدانه مركزه الأساسي في نادي برشلونة الإسباني.

ورغم أن تير شتيغن لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي الكتالوني حتى عام 2028، فإنه يقضي حالياً فترة إعارة في صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي، بعد أن أمضى 6 أشهر مُعاراً لنادي جيرونا الإسباني.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره الصربي، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد غد الجمعة، ومن المتوقع أن يشارك تير شتيغن حارساً أساسياً.

ومع ذلك، سيتعيّن على تير شتيغن، حتى موعد «يورو 2028»، منافسة أسماء أخرى أبرزها ألكسندر نوبل، حارس مرمى بشكتاش التركي، والموهبة الشابة يوناس أوربيغ، حارس بايرن ميونيخ الألماني.

وصرح تير شتيغن: «أنا متحمس للتعرف على يوناس بشكل أفضل، ورؤيته وهو يتدرب».

ويعتقد الحارس المخضرم أن خبرته تشكل عاملاً مساعداً في سعيه ليصبح الحارس الأول للمنتخب الألماني، حيث أوضح: «لم نمرَّ بأفضل فتراتنا مع الفريق مؤخراً. كثيرون يطالبون بسرعة بإشراك لاعبين جدد وضم جميع العناصر الشابة».

وقال تير شتيغن، في ختام تصريحاته: «أعتقد أن هذا أمر جيد وصحيح بشكل عام، لكن ستكون هناك لحظات صعبة، وحينها ستصبح الخبرة عنصراً مهماً للغاية».

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دوري الأمم الأوروبية: هل وجدَت إيطاليا مهاجمها المنشود في إسبوزيتو؟

فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)
فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)
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دوري الأمم الأوروبية: هل وجدَت إيطاليا مهاجمها المنشود في إسبوزيتو؟

فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)
فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو خلال التحضيرات الإيطالية (إ.ب.أ)

بعد غيابها عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم، وفي خضم عملية إعادة البناء قبل مواجهة فرنسا الخميس على ملعب سان سيرو، قد تكون إيطاليا عثرت أخيراً على مهاجم افتقدته لسنوات: فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو رأس الحربة المتألق في إنتر ميلان و«الأتزوري».

قد لا يكون المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً المختار، كما وصف النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه ذات يوم، لكنه يقترب من ذلك.

وقال القائد الأرجنتيني لإنتر ميلان لاوتارو مارتينيس أخيراً للصحافيين الإيطاليين: «إذا تركتموه يعمل بهدوء، فسيكون بيو رأس حربة إيطاليا لسنوات طويلة».

أما الدولي الإيطالي السابق أليساندرو ألتوبيلي فاعتبر أن «ما قلته منذ اليوم الأول الذي شاهدته فيه يلعب ما زال صحيحاً، إنه مهاجم بالفطرة، سيد داخل منطقة الجزاء».

لفتت بنيته القوية وملامحه الهادئة الأنظار إليه، لكن أهدافه كانت العامل الأبرز. فقد سجل سبعة أهداف بقميص المنتخب الإيطالي في 13 مباراة دولية، ولم يكن أكثر غزارة تهديفية منه في مثل سنه سوى جوزيبي مياتسا، ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب (33 هدفاً في 53 مباراة بين 1930 و1939)، وجاني ريفيرا.

ومن المؤشرات الأخرى على موهبته المبكرة، أنه من بين اللاعبين الـ31 الذين استدعاهم روبرتو مانشيني هذا الأسبوع، لا يتفوق عليه تهديفياً مع المنتخب سوى زميليه في إنتر الحالي نيكولو باريلا (10 أهداف في 73 مباراة) والسابق المعار للاتسيو دافيدي فراتيزي (9 أهداف في 38 مباراة)، وكلاهما لاعب وسط هجومي.

ويعكس ذلك أيضاً الصعوبات المزمنة التي تواجهها إيطاليا في العثور على «هداف قناص» من طراز روبرتو باجيو أو أليساندرو دل بييرو أو كريستيان فييري.

ويقدِّر مانشيني الذي كان بدوره مهاجماً بارعاً وسجل 132 هدفاً مع سمبدوريا رغم أن رصيده مع المنتخب توقف عند أربعة أهداف، ما يراه في إسبوزيتو من «رغبة دائمة في التسجيل والقتال واللعب».

وقال مدرب المنتخب الإيطالي: «يمكنه خلال عام أو عامين أن يصبح المهاجم الذي يمنح فريقه الطمأنينة، كما فعل فييري أو (لوكا) توني. بفضل قوته البدنية وقدراته الفنية التي ما زال قادراً على تطويرها، يملك كل المقومات ليصبح مهاجماً كبيراً بحق».

وساهم إسبوزيتو في احتلال إيطاليا المركز الثاني مؤقتاً في المجموعة الأولى (7 نقاط)، بفضل هدفيه خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

لكن المهاجم المولود في كاستيلامّاري دي ستابيا قرب نابولي، في عائلة عاشقة لكرة القدم، خرج للتو من فترة شك. فقد صام عن التسجيل لأكثر من 50 يوماً مع ناديه، قبل أن يهز الشباك الأسبوع الماضي في مباراتين متتاليتين، أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا ثم ضد كومو في الدوري الإيطالي.

غير أن ذلك لم يهز ثقته بنفسه.

وقال المهاجم الذي جدد أخيراً عقده مع إنتر ميلان، ناديه الأم، حتى عام 2031: «فهمت أن الناس تعتبرك سيئاً إذا لم تسجل في ثلاث مباريات، وأنك تصبح رائعاً إذا سجلت هدفين متتاليين. أحاول أن أبقى على طبيعتي، وأن أتحلى بالتواضع وأن أعمل كثيراً».

وإذا ما أصابه الغرور يوماً، فإن شقيقيه الأكبر سناً، سالفاتوري وسيباستيانو، سيتكفلان بإبقائه متواضعاً.

فالأول، لاعب سمبدوريا في الدرجة الثانية، حمل قميص المنتخب الإيطالي مرة واحدة عام 2022. أما الثاني، المعار من كالياري إلى ساسوولو، فيتقاسم الغرفة مع بيو خلال هذا المعسكر كما كان الحال في المعسكر السابق.

وكشف سيباستيانو في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الشقيقين كادا يحرمان إيطاليا من موهبة هجومية واعدة عندما كان صغيراً.

وقال: «كنا نضعه في حراسة المرمى ونسدد الكرات نحوه. وكدنا نقنعه بأن يصبح حارس مرمى».

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«البطولة الختامية»: نوسكوفا تهزم غوف وتحجز مقعدها في «نصف النهائي»

ليندا نوسكوفا (رويترز)
ليندا نوسكوفا (رويترز)
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«البطولة الختامية»: نوسكوفا تهزم غوف وتحجز مقعدها في «نصف النهائي»

ليندا نوسكوفا (رويترز)
ليندا نوسكوفا (رويترز)

حجزت التشيكية ليندا نوسكوفا مقعدها في الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعدما تغلبت على الأميركية كوكو غوف بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-3 و6-3، أمس الثلاثاء، لتحقق انتصارها الثاني على التوالي في منافسات المجموعة دون خسارة أي مجموعة.

وواصلت نوسكوفا انطلاقتها القوية في البطولة، بعدما استهلّت مشوارها بالفوز على الأوكرانية مارتا كوستيوك، قبل أن تتجاوز غوف، لتضمن تأهلها إلى الدور نصف النهائي، قبل خوض الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

حافظت نوسكوفا على إرسالها حتى النهاية قبل أن تحسم المواجهة بضربة إرسال ساحق

في المقابل، تتساوى الأميركيتان غوف وجيسيكا بيغولا برصيد انتصار واحد مقابل خسارة واحدة لكل منهما، بعدما أنعشت الأخيرة آمالها في التأهل بفوزها على كوستيوك بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-2 و7-5، لتودِّع اللاعبة الأوكرانية البطولة.

فرضت اللاعبة التشيكية أفضليتها خلال مباراة شهدت تذبذباً في ضربات الإرسال (أ.ف.ب)

وتحسم الجولةُ الأخيرة من منافسات المجموعة، الخميس، هوية المتأهلة الثانية إلى الدور نصف النهائي، إذ تواجه غوف مُنافستها كوستيوك، في حين تلتقي بيغولا مع نوسكوفا.

وفي مواجهة نوسكوفا وغوف، فرضت اللاعبة التشيكية أفضليتها، خلال مباراة شهدت تذبذباً في ضربات الإرسال من جانب اللاعبتين. وبعد تبادل مبكر لكسر الإرسال، نجحت نوسكوفا في كسر إرسال منافِستها مرتين إضافيتين لتحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.

واستمرت معاناة غوف على الإرسال في المجموعة الثانية، ما منح نوسكوفا أفضلية مبكرة تقدمت بها بثلاثة أشواط دون مقابل. ورغم محاولات الأميركية العودة إلى أجواء المباراة، فإنها عجزت عن قلب النتيجة.

كوكو غوف (أ.ف.ب)

وحافظت نوسكوفا على إرسالها حتى النهاية، قبل أن تحسم المواجهة بضربة إرسال ساحق، لتبلغ بطلة ويمبلدون الدور نصف النهائي، في أول مشاركة لها بالبطولة الختامية.

وفي الوقت الذي ضمنت فيه نوسكوفا التأهل، لا تزال غوف تملك فرصة انتزاع بطاقة العبور الثانية، عندما تواجه كوستيوك، الخميس، بينما تسعى بيغولا إلى مواصلة مشوارها من خلال مواجهتها أمام اللاعبة التشيكية.

وكانت كوستيوك قد انضمت إلى قائمة المشارِكات في البطولة، للمرة الأولى، بديلةً للمصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا، التي انسحبت بسبب المرض.

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