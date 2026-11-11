رونه يعود إلى ستوكهولم بروح متفائلة بعد عام من الإصابة

بعد غيابها عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم، وفي خضم عملية إعادة البناء قبل مواجهة فرنسا الخميس على ملعب سان سيرو، قد تكون إيطاليا عثرت أخيراً على مهاجم افتقدته لسنوات: فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو رأس الحربة المتألق في إنتر ميلان و«الأتزوري».

قد لا يكون المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً المختار، كما وصف النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه ذات يوم، لكنه يقترب من ذلك.

وقال القائد الأرجنتيني لإنتر ميلان لاوتارو مارتينيس أخيراً للصحافيين الإيطاليين: «إذا تركتموه يعمل بهدوء، فسيكون بيو رأس حربة إيطاليا لسنوات طويلة».

أما الدولي الإيطالي السابق أليساندرو ألتوبيلي فاعتبر أن «ما قلته منذ اليوم الأول الذي شاهدته فيه يلعب ما زال صحيحاً، إنه مهاجم بالفطرة، سيد داخل منطقة الجزاء».

لفتت بنيته القوية وملامحه الهادئة الأنظار إليه، لكن أهدافه كانت العامل الأبرز. فقد سجل سبعة أهداف بقميص المنتخب الإيطالي في 13 مباراة دولية، ولم يكن أكثر غزارة تهديفية منه في مثل سنه سوى جوزيبي مياتسا، ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب (33 هدفاً في 53 مباراة بين 1930 و1939)، وجاني ريفيرا.

ومن المؤشرات الأخرى على موهبته المبكرة، أنه من بين اللاعبين الـ31 الذين استدعاهم روبرتو مانشيني هذا الأسبوع، لا يتفوق عليه تهديفياً مع المنتخب سوى زميليه في إنتر الحالي نيكولو باريلا (10 أهداف في 73 مباراة) والسابق المعار للاتسيو دافيدي فراتيزي (9 أهداف في 38 مباراة)، وكلاهما لاعب وسط هجومي.

ويعكس ذلك أيضاً الصعوبات المزمنة التي تواجهها إيطاليا في العثور على «هداف قناص» من طراز روبرتو باجيو أو أليساندرو دل بييرو أو كريستيان فييري.

ويقدِّر مانشيني الذي كان بدوره مهاجماً بارعاً وسجل 132 هدفاً مع سمبدوريا رغم أن رصيده مع المنتخب توقف عند أربعة أهداف، ما يراه في إسبوزيتو من «رغبة دائمة في التسجيل والقتال واللعب».

وقال مدرب المنتخب الإيطالي: «يمكنه خلال عام أو عامين أن يصبح المهاجم الذي يمنح فريقه الطمأنينة، كما فعل فييري أو (لوكا) توني. بفضل قوته البدنية وقدراته الفنية التي ما زال قادراً على تطويرها، يملك كل المقومات ليصبح مهاجماً كبيراً بحق».

وساهم إسبوزيتو في احتلال إيطاليا المركز الثاني مؤقتاً في المجموعة الأولى (7 نقاط)، بفضل هدفيه خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

لكن المهاجم المولود في كاستيلامّاري دي ستابيا قرب نابولي، في عائلة عاشقة لكرة القدم، خرج للتو من فترة شك. فقد صام عن التسجيل لأكثر من 50 يوماً مع ناديه، قبل أن يهز الشباك الأسبوع الماضي في مباراتين متتاليتين، أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا ثم ضد كومو في الدوري الإيطالي.

غير أن ذلك لم يهز ثقته بنفسه.

وقال المهاجم الذي جدد أخيراً عقده مع إنتر ميلان، ناديه الأم، حتى عام 2031: «فهمت أن الناس تعتبرك سيئاً إذا لم تسجل في ثلاث مباريات، وأنك تصبح رائعاً إذا سجلت هدفين متتاليين. أحاول أن أبقى على طبيعتي، وأن أتحلى بالتواضع وأن أعمل كثيراً».

وإذا ما أصابه الغرور يوماً، فإن شقيقيه الأكبر سناً، سالفاتوري وسيباستيانو، سيتكفلان بإبقائه متواضعاً.

فالأول، لاعب سمبدوريا في الدرجة الثانية، حمل قميص المنتخب الإيطالي مرة واحدة عام 2022. أما الثاني، المعار من كالياري إلى ساسوولو، فيتقاسم الغرفة مع بيو خلال هذا المعسكر كما كان الحال في المعسكر السابق.

وكشف سيباستيانو في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الشقيقين كادا يحرمان إيطاليا من موهبة هجومية واعدة عندما كان صغيراً.

وقال: «كنا نضعه في حراسة المرمى ونسدد الكرات نحوه. وكدنا نقنعه بأن يصبح حارس مرمى».