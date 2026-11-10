أبطال أوروبا للسيدات: بايرن ميونخ يهزم سان جيرمان… ويلاحق برشلونة على الصدارة

تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2 / 1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أوروبا لكرة القدم للسيدات.

ونجح بايرن في التقدم بالدقيقة 29 عن طريق هدف ذاتي سجلته اللاعبة البولندية كاتارزينا كيدرسينك في مرمى فريقها سان جيرمان بطريق الخطأ.

ثم أضافت المهاجمة الألمانية الدولية كلارا بوهل هدفا ثانيا في الدقيقة 40، قبل أن تقلص الفارق البولندية بولينا دوديك بهدف لسان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة الإسباني المتصدر حامل اللقب، الذي يملك 9 نقاط قبل أن يواجه أرسنال الإنجليزي في الجولة نفسها غدا الخميس.

لاعبات باريس سان جيرمان حصدن الخسارة الأولى (إ.ب.أ)

أما باريس سان جيرمان فلديه 5 نقاط في المركز التاسع، وتلقى الخسارة الأولى.

وفي مباراة أخرى فاز روما الإيطالي 2 / 1 على سيرفيت شينوي السويسري، حيث سجلت الهولندية كايليه فان دورين هدف التقدم لروما، في الدقيقة 25، ثم أضافت السويسرية عالية بيلكريم الهدف الثاني بالدقيقة 34، وجاء هدف سيرفيت الوحيد بهدف اللاعبة الإيطالية جلوريا مارينيللي من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

لاعبات روما يحتفلن بالفوز (إ.ب.أ)

رفع روما رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، أما سيرفيت فلديه 3 نقاط في المركز الرابع عشر.