مانشستر سيتي يهزم إنتر ميلان برباعية في دوري أبطال أوروبا للسيدات

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 4 / 1، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

تقدم إنتر ميلان أولا في الدقيقة 24 عن طريق اللاعبة إليسا بارتولي، ثم تعادل السيتي بعد تسع دقائق بهدف اليابانية أوبا فوجينو.

مانشستر سيتي حقق فوزه الأول في البطولة (إ.ب.أ)

وفي الدقيقة 44 أضافت فوجينو الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، قبل أن تسجل الهولندية كريستين كاسباريج الهدف الثالث في الدقيقة 56، واختتمت جريس كلينتون الرباعية لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

وحقق مانشستر سيتي بذلك فوزه الأول في البطولة بعد 3 تعادلات، ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الثامن.

أما إنتر ميلان فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.