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مانشستر سيتي يهزم إنتر ميلان برباعية في دوري أبطال أوروبا للسيدات

احتفال لاعبات السيتي بعد هزيمة انتر ميلان (إ.ب.أ)
احتفال لاعبات السيتي بعد هزيمة انتر ميلان (إ.ب.أ)
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مانشستر سيتي يهزم إنتر ميلان برباعية في دوري أبطال أوروبا للسيدات

احتفال لاعبات السيتي بعد هزيمة انتر ميلان (إ.ب.أ)
احتفال لاعبات السيتي بعد هزيمة انتر ميلان (إ.ب.أ)

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 4 / 1، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

تقدم إنتر ميلان أولا في الدقيقة 24 عن طريق اللاعبة إليسا بارتولي، ثم تعادل السيتي بعد تسع دقائق بهدف اليابانية أوبا فوجينو.

مانشستر سيتي حقق فوزه الأول في البطولة (إ.ب.أ)

وفي الدقيقة 44 أضافت فوجينو الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، قبل أن تسجل الهولندية كريستين كاسباريج الهدف الثالث في الدقيقة 56، واختتمت جريس كلينتون الرباعية لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

وحقق مانشستر سيتي بذلك فوزه الأول في البطولة بعد 3 تعادلات، ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الثامن.

أما إنتر ميلان فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

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كرة القدم للسيدات الرياضة مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا بريطانيا

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فرحة لاعبات بايرن ميونيخ بالفوز (رويترز)
فرحة لاعبات بايرن ميونيخ بالفوز (رويترز)
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أبطال أوروبا للسيدات: بايرن ميونخ يهزم سان جيرمان… ويلاحق برشلونة على الصدارة

فرحة لاعبات بايرن ميونيخ بالفوز (رويترز)
فرحة لاعبات بايرن ميونيخ بالفوز (رويترز)

تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2 / 1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أوروبا لكرة القدم للسيدات.

ونجح بايرن في التقدم بالدقيقة 29 عن طريق هدف ذاتي سجلته اللاعبة البولندية كاتارزينا كيدرسينك في مرمى فريقها سان جيرمان بطريق الخطأ.

ثم أضافت المهاجمة الألمانية الدولية كلارا بوهل هدفا ثانيا في الدقيقة 40، قبل أن تقلص الفارق البولندية بولينا دوديك بهدف لسان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة الإسباني المتصدر حامل اللقب، الذي يملك 9 نقاط قبل أن يواجه أرسنال الإنجليزي في الجولة نفسها غدا الخميس.

لاعبات باريس سان جيرمان حصدن الخسارة الأولى (إ.ب.أ)

أما باريس سان جيرمان فلديه 5 نقاط في المركز التاسع، وتلقى الخسارة الأولى.

وفي مباراة أخرى فاز روما الإيطالي 2 / 1 على سيرفيت شينوي السويسري، حيث سجلت الهولندية كايليه فان دورين هدف التقدم لروما، في الدقيقة 25، ثم أضافت السويسرية عالية بيلكريم الهدف الثاني بالدقيقة 34، وجاء هدف سيرفيت الوحيد بهدف اللاعبة الإيطالية جلوريا مارينيللي من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

لاعبات روما يحتفلن بالفوز (إ.ب.أ)

رفع روما رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، أما سيرفيت فلديه 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

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الدوري الألماني دوري أبطال أوروبا كرة القدم للسيدات الرياضة ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

مانشستر سيتي يهزم إنتر ميلان برباعية في دوري أبطال أوروبا للسيدات

احتفال لاعبات السيتي بعد هزيمة انتر ميلان (إ.ب.أ)
احتفال لاعبات السيتي بعد هزيمة انتر ميلان (إ.ب.أ)
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مانشستر سيتي يهزم إنتر ميلان برباعية في دوري أبطال أوروبا للسيدات

احتفال لاعبات السيتي بعد هزيمة انتر ميلان (إ.ب.أ)
احتفال لاعبات السيتي بعد هزيمة انتر ميلان (إ.ب.أ)

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 4 / 1، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

تقدم إنتر ميلان أولا في الدقيقة 24 عن طريق اللاعبة إليسا بارتولي، ثم تعادل السيتي بعد تسع دقائق بهدف اليابانية أوبا فوجينو.

مانشستر سيتي حقق فوزه الأول في البطولة (إ.ب.أ)

وفي الدقيقة 44 أضافت فوجينو الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، قبل أن تسجل الهولندية كريستين كاسباريج الهدف الثالث في الدقيقة 56، واختتمت جريس كلينتون الرباعية لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

وحقق مانشستر سيتي بذلك فوزه الأول في البطولة بعد 3 تعادلات، ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الثامن.

أما إنتر ميلان فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

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كرة القدم للسيدات الرياضة مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

استبعاد تشواميني من معسكر فرنسا بسبب إصابة عضلية

تشواميني (رويترز)
تشواميني (رويترز)
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استبعاد تشواميني من معسكر فرنسا بسبب إصابة عضلية

تشواميني (رويترز)
تشواميني (رويترز)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن استبعاد أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، من قائمة المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب معاناته من إصابة عضلية.

ولم يشارك تشواميني (26 عامًا) في أي مباراة مع منتخب بلاده تحت قيادة المدير الفني الجديد، زين الدين زيدان، حيث غاب أيضًا عن فترة التوقف الدولي السابقة بسبب مشاكل بدنية.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى قائمة منتخب بلاده هذا الشهر استعدادًا لخوض مباراتين ضد إيطاليا وتركيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتواجد تشواميني في مركز «كليرفونتين»، مقر تدريبات منتخب فرنسا، لكن تقرر بعد التشاور مع الأطباء استبعاده من المعسكر.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيانه، أنه لن يتم استدعاء بديل للاعب موناكو السابق.

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