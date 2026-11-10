استبعاد تشواميني من معسكر فرنسا بسبب إصابة عضلية

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن استبعاد أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، من قائمة المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب معاناته من إصابة عضلية.

ولم يشارك تشواميني (26 عامًا) في أي مباراة مع منتخب بلاده تحت قيادة المدير الفني الجديد، زين الدين زيدان، حيث غاب أيضًا عن فترة التوقف الدولي السابقة بسبب مشاكل بدنية.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى قائمة منتخب بلاده هذا الشهر استعدادًا لخوض مباراتين ضد إيطاليا وتركيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتواجد تشواميني في مركز «كليرفونتين»، مقر تدريبات منتخب فرنسا، لكن تقرر بعد التشاور مع الأطباء استبعاده من المعسكر.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيانه، أنه لن يتم استدعاء بديل للاعب موناكو السابق.