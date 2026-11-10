بطلة السباحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث ستمثل هولندا

قالت السبّاحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث، الحاصلة على ذهبيتين أولمبيتين، الثلاثاء، إنها ستغير ولاءها الرياضي لتمثل هولندا، مشيرة إلى أصولها الهولندية، وتوافر فرص أكبر للحصول على دعم رياضي عالي المستوى.

واعتزلت سميث، وهي أكثر رياضيي جنوب أفريقيا تتويجاً في الألعاب الأولمبية، في عام 2024، لكنها تراجعت عن قرارها في وقت سابق من هذا العام، مع تطلعها إلى المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقالت سميث في بيان مصور نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تغالب دموعها: «بالنسبة لجنوب أفريقيا، عندما كنت طفلة صغيرة، كان حلمي الأكبر هو تمثيل بلدي في الألعاب الأولمبية. تمكنت من تحقيق هذا الحلم، ومنحني ذلك أكثر مما كنت أتخيله».

وتحمل سميث، الحاصلة على الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة صدر في طوكيو وبطلة سباق 100 متر سباحة صدر في أولمبياد باريس، جنسية مزدوجة مع هولندا. وقالت إن الصعوبات المالية جعلت من الصعب عليها الاستمرار في مسيرتها الرياضية.

وأضافت سميث، التي أحرزت أيضاً ميداليتين فضيتين أولمبيتين: «يمنحني هذا الأمر الفرصة لاستكشاف جانب آخر من هويتي وتراثي لم أختبره من قبل من خلال الرياضة، كما توفر هذه الفرصة دعماً رياضياً أكبر وإمكانية بناء مسيرة رياضية أكثر استدامة».