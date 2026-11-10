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«كأس ملك إسبانيا»: آلافيس يصعد بفوز ساحق... وإيبار يجتاز بامبلونا

فرحة لاعبي ديبورتيفو آلافيس بالتسجيل في مرمى أنايتاسونا تكررت ست مرات (نادي ديبورتيفو آلافيس)
فرحة لاعبي ديبورتيفو آلافيس بالتسجيل في مرمى أنايتاسونا تكررت ست مرات (نادي ديبورتيفو آلافيس)
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«كأس ملك إسبانيا»: آلافيس يصعد بفوز ساحق... وإيبار يجتاز بامبلونا

فرحة لاعبي ديبورتيفو آلافيس بالتسجيل في مرمى أنايتاسونا تكررت ست مرات (نادي ديبورتيفو آلافيس)
فرحة لاعبي ديبورتيفو آلافيس بالتسجيل في مرمى أنايتاسونا تكررت ست مرات (نادي ديبورتيفو آلافيس)

تأهل فريق ديبورتيفو آلافيس للدور الثاني في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالفوز 6/ 1 على مضيّفه أنايتاسونا أحد أندية دوري الدرجة الخامسة، الثلاثاء.

وأحرز أيتور ماناس وماريانو دياز (ثنائية) وميجيل رودريغيز وجوني أوتو وكارلوس ألينيا، أهداف آلافيس، في الدقائق 28 و37 و55 و57 و79 و86. في المقابل، سجل كارلوس خواريستي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.

كما تأهل إيبار أحد أندية الدرجة الثانية بالفوز خارج أرضه على بامبلونا أحد أندية الدرجة الخامسة بنتيجة 3/ صفر.

تقدم إيبار بهدف مبكر سجله خافيير مارتون في الدقيقة الثانية، وأضاف جون ماجونازيلايا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و53.

وتقام منافسات هذا الدور بكأس ملك إسبانيا خلال الفترة من 27 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن المباريات التي كانت مقررة يوم 28 أكتوبر الماضي تأجلت بسبب حادث تصادم قطار في أوردا بمنطقة توليدو.

كما تأجلت أيضاً المباريات التي كان مقرراً لها بين يومَي 3 و5 نوفمبر حداداً على وفاة لاعب فريق تينيريفي، خيسوس دي ميغيل.

وتُوفي مهاجم تينيريفي يوم الثلاثاء الماضي بعد إصابة مروعة عقب تدخل متهور من خيسوس أوونو حارس مرمى فريق أندورا، خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية.

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بوداوي أحدث الغائبين عن الجزائر في مواجهة توغو

الجزائري هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي (أ.ف.ب)
الجزائري هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي (أ.ف.ب)
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بوداوي أحدث الغائبين عن الجزائر في مواجهة توغو

الجزائري هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي (أ.ف.ب)
الجزائري هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء غياب لاعب الوسط هشام بوداوي عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهتَي توغو يومَي 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال الاتحاد الجزائري في حسابه على منصة «إكس» عن لاعب نيس الفرنسي: «يعاني اللاعب من آلام على مستوى الظهر، خضع على أثرها لفحص بالرنين المغناطيسي، مساء الثلاثاء، حيث أثبتت نتائجه عدم قدرته على الالتحاق بالمباراتين».

وأضاف: «على أثر ذلك، قرر الناخب الوطني، إبراهيم حمادي، تسريحه من التربص (المعسكر) واستدعاء آدم زرقان (لاعب رويال شارلروا البلجيكي)، على أن يلتحق الأخير بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى خلال السهرة».

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن الاثنين غياب محمد البشير بلومي وجوان حجام عن تشكيلة المنتخب بسبب الإصابة أيضاً، لينضما إلى الحارس عبد اللطيف رمضان الذي أُعفي من الوجود في المعسكر بسبب وفاة والده.

وجلس حجام مدافع برايتون على مقاعد البدلاء في فوز فريقه 2-صفر على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، وغاب المهاجم بلومي عن خسارة فريقه هال سيتي 1-صفر من مضيّفه آرسنال حامل اللقب السبت.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان إن المدرب حمداني قرر استدعاء المدافع فاهم بن عيسى يحيى لاعب مونتوفا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، لتعويض غياب حجام.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق أن الحارس ريان يسلي لاعب أولمبيك أقبو سيحل محل عبد اللطيف رمضان.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بأربع نقاط من مباراتين، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو، في حين تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.

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«دورة استوكهولم»: الإيطالي موزيتي يبدأ مشواره بفوز سهل

الإيطالي لورينزو موزيتي يتقدّم في استوكهولم (أ.ب)
الإيطالي لورينزو موزيتي يتقدّم في استوكهولم (أ.ب)
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«دورة استوكهولم»: الإيطالي موزيتي يبدأ مشواره بفوز سهل

الإيطالي لورينزو موزيتي يتقدّم في استوكهولم (أ.ب)
الإيطالي لورينزو موزيتي يتقدّم في استوكهولم (أ.ب)

بدأ الإيطالي لورينزو موزيتي، المصنف الثالث في بطولة استوكهولم المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة»، مشواره في المسابقة بفوز سهل على البريطاني توبي صامويل، ليتأهل لدور الثمانية من البطولة التي تقام على ملاعب صلبة داخل صالة مغطاة.

واحتاج موزيتي إلى ساعة و11 دقيقة فقط ليفوز على منافسه البريطاني بنتيجة 6 / 1 و6 / 4.

وفي دور الثمانية، ينتظر النجم الإيطالي مواجهة الفائز من مباراة الفرنسي أوغو أومبير ضد الكرواتي بورنا جويو، التي ستقام مساء الأربعاء.

ويأمل موزيتي الذي صعد لدور الثمانية للمرة السابعة في مختلف مشاركاته في بطولات هذا العام 2026 مواصلة مشواره في استوكهولم، لتحسين تصنيفه الحالي بنهاية الموسم، حيث يحتل حاليا المركز الـ25 عالمياً.

ويتسلح اللاعب الإيطالي بنتائجه الجيدة مؤخرا، حيث فاز في 9 من آخر 11 مباراة خاضها في جميع البطولات.

وفي مواجهة أخرى بدور الـ16، صعد الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانتي مستفيداً من انسحاب مواطنه توماس مارتن إتشفيري، المصنف الخامس في هذه البطولة.

وفي مواجهة ثالثة، فاز الروسي ألكسندر شيفشينكو على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 6 / 1 و6 / 3 ضمن منافسات دور الـ32.

وسيلعب شيفشينكو في دور الـ16 ضد النرويجي كاسبر رود، المصنف الثاني في البطولة.

وفاز الإيطالي لورينزو سونيغو على الفرنسي كينتين آليس بنتيجة 6 / 4 و7 / 6، ليتأهل لمواجهة التشيلي أليخاندرو تابيلو، المصنف الرابع في هذه البطولة.

وبصعوبة بالغة، فاز الصربي ميومير كيكمانوفيتش على الفرنسي آرثر ريندركنيش بعد مباراة من ثلاث مجموعات، انتهت بنتيجة 7 / 6 (7 / 4) و4 / 6 و6 / 4.

وسيلعب كيكمانوفيتش في دور الـ16 ضد الدنماركي هولغر رون الذي تأهل بالفوز على البلجيكي زيزو بيرغيس بنتيجة 6 / 3 و6 / 4.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة استوكهولم للتنس 723 ألفاً و435 يورو.

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بطلة السباحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث ستمثل هولندا

السبّاحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث ستمثل هولندا (أ.ب)
السبّاحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث ستمثل هولندا (أ.ب)
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بطلة السباحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث ستمثل هولندا

السبّاحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث ستمثل هولندا (أ.ب)
السبّاحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث ستمثل هولندا (أ.ب)

قالت السبّاحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث، الحاصلة على ذهبيتين أولمبيتين، الثلاثاء، إنها ستغير ولاءها الرياضي لتمثل هولندا، مشيرة إلى أصولها الهولندية، وتوافر فرص أكبر للحصول على دعم رياضي عالي المستوى.

واعتزلت سميث، وهي أكثر رياضيي جنوب أفريقيا تتويجاً في الألعاب الأولمبية، في عام 2024، لكنها تراجعت عن قرارها في وقت سابق من هذا العام، مع تطلعها إلى المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقالت سميث في بيان مصور نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تغالب دموعها: «بالنسبة لجنوب أفريقيا، عندما كنت طفلة صغيرة، كان حلمي الأكبر هو تمثيل بلدي في الألعاب الأولمبية. تمكنت من تحقيق هذا الحلم، ومنحني ذلك أكثر مما كنت أتخيله».

وتحمل سميث، الحاصلة على الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة صدر في طوكيو وبطلة سباق 100 متر سباحة صدر في أولمبياد باريس، جنسية مزدوجة مع هولندا. وقالت إن الصعوبات المالية جعلت من الصعب عليها الاستمرار في مسيرتها الرياضية.

وأضافت سميث، التي أحرزت أيضاً ميداليتين فضيتين أولمبيتين: «يمنحني هذا الأمر الفرصة لاستكشاف جانب آخر من هويتي وتراثي لم أختبره من قبل من خلال الرياضة، كما توفر هذه الفرصة دعماً رياضياً أكبر وإمكانية بناء مسيرة رياضية أكثر استدامة».

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