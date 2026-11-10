«كأس ملك إسبانيا»: آلافيس يصعد بفوز ساحق... وإيبار يجتاز بامبلونا

تأهل فريق ديبورتيفو آلافيس للدور الثاني في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالفوز 6/ 1 على مضيّفه أنايتاسونا أحد أندية دوري الدرجة الخامسة، الثلاثاء.

وأحرز أيتور ماناس وماريانو دياز (ثنائية) وميجيل رودريغيز وجوني أوتو وكارلوس ألينيا، أهداف آلافيس، في الدقائق 28 و37 و55 و57 و79 و86. في المقابل، سجل كارلوس خواريستي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.

كما تأهل إيبار أحد أندية الدرجة الثانية بالفوز خارج أرضه على بامبلونا أحد أندية الدرجة الخامسة بنتيجة 3/ صفر.

تقدم إيبار بهدف مبكر سجله خافيير مارتون في الدقيقة الثانية، وأضاف جون ماجونازيلايا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و53.

وتقام منافسات هذا الدور بكأس ملك إسبانيا خلال الفترة من 27 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن المباريات التي كانت مقررة يوم 28 أكتوبر الماضي تأجلت بسبب حادث تصادم قطار في أوردا بمنطقة توليدو.

كما تأجلت أيضاً المباريات التي كان مقرراً لها بين يومَي 3 و5 نوفمبر حداداً على وفاة لاعب فريق تينيريفي، خيسوس دي ميغيل.

وتُوفي مهاجم تينيريفي يوم الثلاثاء الماضي بعد إصابة مروعة عقب تدخل متهور من خيسوس أوونو حارس مرمى فريق أندورا، خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية.