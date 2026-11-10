بلباو يمدد عقد مهاجمه الشاب لوزانو حتى 2030

قفزت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لأندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» بنسبة 34 في المائة خلال عام 2026، لتبلغ 14.2 مليار دولار، متجاوزة القيمة المجمعة للعلامات التجارية للأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليغ»، البالغة 11.3 مليار دولار، في تحول اقتصادي يعكس التأثير المتزايد لعائدات الحقوق الإعلامية في صناعة الرياضة العالمية.

وكشف تقرير جديد أصدرته شركة «براند فاينانس» المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، الثلاثاء، أن الأندية الثلاثين المشاركة في دوري كرة السلة الأميركي سجلت جميعها نمواً في قيمة علاماتها التجارية، مدفوعة بصورة رئيسية باتفاقية الحقوق الإعلامية الجديدة البالغة 76 مليار دولار، والتي أسهمت في ارتفاع إيرادات البث على مستوى الدوري بنسبة 39 في المائة.

ويمثل هذا التحول انتعاشاً لافتاً بعد تراجع القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لأندية المسابقة بنسبة 8 في المائة خلال عام 2025، إذ تراوحت معدلات النمو الفردية للأندية، هذا العام، بين 14 و88 في المائة، في مؤشر على استفادة جميع الفرق من التحسن الكبير في الإيرادات الإعلامية، وإن تفاوتت قدرتها على تحويل تلك المكاسب إلى قوة تجارية وجماهيرية.

وتكشف المقارنة مع كرة القدم الإنجليزية عن تفوق دوري السلة الأميركي بفارق 2.9 مليار دولار في القيمة المجمعة للعلامات التجارية، أي ما يعادل نحو 25.7 في المائة من قيمة العلامات التجارية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم هذا التفوق، فلا يزال دوري كرة السلة الأميركي خلف دوري كرة القدم الأميركية، الذي تبلغ القيمة المجمعة للعلامات التجارية لأنديته 28.6 مليار دولار، بينما يتقدم بفارق كبير على الدوري الأميركي لكرة القدم، الذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار؛ ما يجعل القيمة المجمعة لعلامات أندية السلة أعلى بنحو 6.8 مرة.

أبرم الدوري الأميركي لكرة السلة اتفاقاً بقيمة 76 مليار دولار مع شبكات ومنصات (رويترز)

حقوق البث تعيد رسم الخريطة الاقتصادية

ويضع التقرير الاتفاقية الإعلامية الجديدة في قلب التحول الاقتصادي الذي شهدته المسابقة، بعدما أبرم الدوري اتفاقاً بقيمة 76 مليار دولار مع شبكات ومنصات «إي إس بي إن» و«إن بي سي» و«أمازون»، في خطوة عززت الإيرادات المتوقعة للأندية، ورفعت القيمة الاقتصادية لعلاماتها التجارية.

وتبرز أهمية هذه الاتفاقية في أن أثرها امتد إلى جميع الفرق، وليس إلى الأندية الكبرى وحدها؛ إذ استفادت العلامات التجارية الأقل قيمة أيضاً من ارتفاع الإيرادات المرتبطة بالبث، وهو ما يفسر تسجيل الأندية الثلاثين معدلات نمو إيجابية خلال العام.

وتوضح هذه النتائج الدور الذي تؤديه الحقوق الإعلامية في اقتصاد الرياضة الحديثة، إذ لم تعد القيمة التجارية للنادي مرتبطة فقط بنتائجه الرياضية أو حجم جماهيريته، بل باتت تتأثر بصورة مباشرة بقدرته على الاستفادة من منظومة الإيرادات المشتركة والانتشار عبر شبكات البث والمنصات الرقمية.

ومع ذلك، يميز التقرير بين ارتفاع القيمة المالية للعلامة التجارية وقوتها الفعلية في الأسواق، مشيراً إلى استمرار وجود فجوة واضحة بين العلامات التجارية الخمس الأقوى في الدوري وبقية الأندية، خصوصاً في مستوى الاعتراف الجماهيري بها خارج الولايات المتحدة.

غولدن ستايت ووريورز يتصدر العلامات التجارية في «إن بي إيه» للعام الخامس توالياً (أ.ب)

غولدن ستايت يتصدر... وليكرز يقترب

وحافظ غولدن ستايت ووريورز على صدارة العلامات التجارية العليا قيمة في دوري كرة السلة الأميركي للعام الخامس على التوالي، بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 14 في المائة لتبلغ 1.4 مليار دولار، مستعيداً معظم الخسائر التي تعرض لها خلال عام 2025، حين تراجعت قيمتها بنسبة 18 في المائة.

وجاء لوس أنجليس ليكرز في المركز الثاني بقيمة 1.3 مليار دولار، بعد تسجيل نمو نسبته 34 في المائة؛ ما أسهم في تقليص الفارق بينه وبين غولدن ستايت، وعزز المنافسة الاقتصادية بين اثنتين من أبرز العلامات التجارية في كرة السلة الأميركية.

واحتفظ نيويورك نيكس بالمركز الثالث، بعدما قفزت قيمة علامته التجارية بنسبة 51 في المائة إلى 1.1 مليار دولار، متجاوزاً حاجز المليار دولار، عقب تتويجه بأول لقب في الدوري منذ 53 عاماً، وفقاً لما أورده التقرير.

وفي المركز الرابع، تقدم بوسطن سيلتيكس على شيكاغو بولز، بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 44 في المائة إلى 881 مليون دولار، مقابل نمو بنسبة 29 في المائة لشيكاغو بولز، الذي بلغت قيمة علامته التجارية 795 مليون دولار.

وتعكس هذه النتائج استمرار الهيمنة الاقتصادية للأندية ذات الحضور الجماهيري والتاريخي الكبير، مع تفاوت واضح في سرعة نمو قيمها التجارية، إذ نجحت بعض الفرق في تحقيق قفزات أكبر من منافسيها رغم انطلاقها من مستويات أقل.

أتلانتا هوكس الأعلى في نسبة النمو بين أندية «ان بي ايه» (أ.ب)

أتلانتا هوكس يقفز 9 مراكز

وسجل أتلانتا هوكس أكبر نسبة نمو بين أندية الدوري خلال عام 2026، بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 88 في المائة إلى 525 مليون دولار، ليتقدم 9 مراكز دفعة واحدة، من المرتبة الخامسة عشرة إلى السادسة، محققاً أعلى ترتيب له في تاريخ التصنيف.

ولم يرتبط هذا النمو بالقيمة المالية وحدها، بل صاحبه تحسن في تقييم قوة العلامة التجارية للنادي من «دبل إيه سالب» إلى «دبل إيه»، في انعكاس لتحسن المؤشرات المرتبطة بالصورة الذهنية للنادي وإدارته.

وأظهرت أبحاث «براند فاينانس» أن 25 في المائة من المشجعين ينظرون إلى أتلانتا هوكس بوصفه نادياً يُدار بصورة جيدة، وهي نسبة تتجاوز متوسط الدوري بخمس نقاط مئوية.

وتشير هذه النتيجة إلى أهمية السمعة الإدارية في بناء العلامة التجارية الرياضية؛ إذ لا يقتصر تقييم الأندية على إنجازاتها داخل الملعب، وإنما يمتد إلى نظرة الجماهير إلى جودة الإدارة وقدرتها على تطوير النادي واستدامة نجاحه.

لوس أنجليس ليكرز يتصدر قائمة أقوى العلامات التجارية في «إن بي إيه» (أ.ف.ب)

ليكرز الأقوى تجارياً رغم تصدر ووريورز للقيمة

وفي مؤشر مختلف عن القيمة المالية، تصدر لوس أنجليس ليكرز قائمة أقوى العلامات التجارية في دوري كرة السلة الأميركي، ضمن 4 أندية حصلت على تصنيف «تريبل إيه بلس»، وهو أعلى تصنيف تمنحه «براند فاينانس» لقوة العلامات التجارية.

وتقدم ليكرز في مؤشرات الانطباع العام لدى الجماهير، كما كان يُنظر إليه بوصفه النادي الذي يضم أكبر عدد من النجوم قبل انتقال ليبرون جيمس إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، إذ تجاوزت نسبة هذا الانطباع ضعف متوسط الدوري البالغ 22 في المائة.

وتقدم بوسطن سيلتيكس ونيويورك نيكس على شيكاغو بولز في تصنيف قوة العلامات التجارية، ليحتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجل بوسطن سيلتيكس أعلى مستوى للتفاعل الجماهيري في الدوري بنسبة 22 في المائة، مقارنة بمتوسط عام يبلغ 12 في المائة، وهو فارق يعكس قوة العلاقة بين النادي وقاعدته الجماهيرية.

وتبرز هذه المؤشرات الفارق بين القيمة المالية للعلامة التجارية وقوتها؛ فقد يتصدر نادٍ التقييم المالي بفضل الإيرادات المتوقعة، بينما يتفوق نادٍ آخر في مستوى الوعي الجماهيري والارتباط العاطفي والانطباعات المتعلقة بنجومه وإدارته.

القيمة المجمعة لأندية «ان بي ايه» تقدّر بنحو 175.6 مليار دولار (أ.ب)

175.6 مليار دولار قيمة الأندية مجتمعة

وعلى مستوى القيمة الاقتصادية الإجمالية للامتيازات الرياضية، قدّرت «براند فاينانس» القيمة المجمعة لأندية دوري كرة السلة الأميركي الثلاثين بنحو 175.6 مليار دولار، مقارنة بـ163 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تبلغ 12.6 مليار دولار، تعادل نحو 7.7 في المائة.

ويختلف هذا المؤشر عن القيمة المجمعة للعلامات التجارية البالغة 14.2 مليار دولار؛ إذ تشمل قيمة الامتياز الرياضي النشاط الاقتصادي للنادي وأصوله وحقوقه وقدرته على توليد الإيرادات، بينما تمثل العلامة التجارية أحد أصوله غير الملموسة.

وجاء هذا التقييم في وقت اقتربت فيه الإيرادات المجمعة لأندية الدوري من 12.5 مليار دولار خلال موسم 2025.

وتصدر غولدن ستايت ووريورز قائمة الأندية العليا قيمة على مستوى الامتياز الرياضي بنحو 15.1 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار لنيو أورليانز بيليكانز، صاحب أدنى قيمة في التصنيف؛ ما يعني أن قيمة ووريورز تعادل نحو 4.6 مرة قيمة بيليكانز.

ويكشف هذا التفاوت عن اختلاف القدرة الاقتصادية للأندية داخل المسابقة نفسها، رغم استفادتها المشتركة من منظومة الحقوق الإعلامية، وهو ما يعزز أهمية الأسواق المحلية وحجم القاعدة الجماهيرية وقوة العلامة التجارية في تحديد القيمة الإجمالية لكل نادٍ.

أوروبا... سوق جديدة وفرص بمئات الملايين

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال ألفريد دوبوي، المدير الإداري لشركة «براند فاينانس» في أميركا الشمالية، إن جميع أندية دوري كرة السلة الأميركي سجلت نمواً في قيمة علاماتها التجارية خلال العام، لكن عدداً محدوداً منها نجح في بناء حضور معروف فعلياً خارج الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مشروع الدوري الأوروبي الذي يخطط دوري كرة السلة الأميركي لإطلاقه قد يسهم في تغيير هذه المعادلة، خصوصاً مع وجود عروض استثمارية تبلغ 500 مليون دولار أو أكثر في كل مدينة من المدن الاثنتي عشرة المستهدفة.

غير أن دوبوي لفت إلى أن التحدي الأكبر يتعلق بمدى قدرة المشروع الجديد على التعايش مع مسابقة« اليوروليغ» الأوروبية القائمة، بعدما رفضت أنديتها مقترح الاندماج.

وحذر من أن وجود بطولتين متنافستين على أعلى مستوى قد يؤدي إلى انقسام الجماهير والرعاة والمواهب، مشدداً على أن كيفية تموضع الدوري الأميركي الجديد إلى جانب «اليوروليغ» ستكون بأهمية الاستثمارات المالية المخصصة للمشروع.

وتكشف هذه التصريحات أن التوسع الدولي يمثل أحد المسارات المحتملة لتعزيز القيمة التجارية لأندية كرة السلة الأميركية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بهيكل المنافسات الرياضية والعلاقات مع المؤسسات والأندية القائمة في الأسواق المستهدفة.

التقييم يشمل قياس قوة العلامة التجارية وتقدير الإيرادات المستقبلية (أ.ب)

كيف تُحتسب قيمة العلامة التجارية؟

وتعتمد «براند فاينانس» في تقييم العلامات التجارية على منهجية تُعرف باسم «الإعفاء من حقوق الامتياز»، تقوم على تقدير العائد الاقتصادي الذي يمكن أن تحققه العلامة التجارية إذا جرى الترخيص باستخدامها في السوق.

وتشمل عملية التقييم قياس قوة العلامة التجارية، وفق مؤشرات الاستثمار التسويقي، والانطباعات والعلاقات مع أصحاب المصلحة، والأداء التجاري، ثم تقدير الإيرادات المستقبلية المرتبطة بالعلامة واحتساب قيمتها الحالية.

كما تستخدم الشركة مؤشراً لقوة العلامة التجارية من 100 نقطة، يمنح العلامات تصنيفات متدرجة تصل إلى «تريبل إيه بلس»، استناداً إلى معايير تشمل الحضور الجماهيري والسمعة والأداء الاقتصادي.