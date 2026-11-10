كوكوريا: مورينيو اقترح أن أضع وشماً لوجهه على جسدي!

يسعى جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إلى إقناع المدافع مارك كوكوريا بوضع وشم لوجهه على جسده على غرار الوشم الذي يحمله اللاعب لمدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي.

وكان كوكوريا قد وعد قبل البطولة بوشم صورة وجه دي لا فوينتي على جسده إذا توجت إسبانيا باللقب. وعاد إلى وطنه في يوليو (تموز) حاملاً ميدالية الفوز قبل أن يلتحق بمعسكر المنتخب الوطني التالي بعدما وضع الوشم الجديد.

وقال كوكوريا لمحطة «كادينا كوبي» الإذاعية الإسبانية عند سؤاله عن وشم دي لا فوينتي: «بصراحة، لا أندم على ذلك».

وأضاف: «كنت أعرف أنكم ستسألونني عن الأمر، حتى إن بعض الناس اقترحوا علي أن أضع وشماً لوجه مورينيو على جسدي».

وبعد انتقاله إلى ريال مدريد في يوليو (تموز)، أكد كوكوريا أن مدربه الجديد اقترح عليه خطوة مماثلة.

وقال: «أتذكر أن مورينيو أرسل إلي صورة لصدري وقد وُشمت عليه صورة وجهه».

كما أوفى كوكوريا بوعده بصبغ شعره باللون الأحمر بعد فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2024.