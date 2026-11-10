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الرياضة رياضة عالمية

من مالديني إلى رونالدو... أبناء النجوم يواصلون كتابة التاريخ

كريستيانو رونالدو وولده جونيور (حساب اللاعب على إنستغرام)
كريستيانو رونالدو وولده جونيور (حساب اللاعب على إنستغرام)
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من مالديني إلى رونالدو... أبناء النجوم يواصلون كتابة التاريخ

كريستيانو رونالدو وولده جونيور (حساب اللاعب على إنستغرام)
كريستيانو رونالدو وولده جونيور (حساب اللاعب على إنستغرام)

جاء استدعاء كريستيانو رونالدو جونيور إلى منتخب البرتغال تحت 17 عاماً بعد أسبوع واحد فقط من إنهاء والده مسيرة دولية استثنائية، في تزامن لافت بين نهاية حقبة وبداية أخرى.

وشق الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو طريقه عبر فرق الفئات السنية في نادي النصر السعودي، الذي يدافع والده عن ألوانه منذ عام 2023، ما جعل اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً محط مقارنات مبكرة مع أحد أعظم لاعبي كرة القدم.

ويبلغ طول المهاجم الواعد 1.91 متر، متفوقاً بالفعل على والده من الناحية البدنية، كما يبدو أنه ورث عنه غريزة التهديف. ومع ذلك، لا يزال أمامه طريق طويل إذا أراد الاقتراب من الإرث الاستثنائي الذي خلفه رونالدو الأب.

فقد خاض النجم البرتغالي مباراته الدولية الأولى عام 2003 وهو في الثامنة عشرة من عمره، قبل أن ينهي مسيرته الدولية برصيد 146 هدفاً في 234 مباراة.

وسيأمل رونالدو جونيور في وضع بصمته الخاصة خلال تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 عاماً، عندما يواجه منتخب البرتغال منتخب أندورا الأربعاء، قبل مواجهة بلغاريا وصربيا.

وليس رونالدو الابن أول نجل لأحد أساطير اللعبة يسير على خطى والده. فبينما وجد بعض أبناء النجوم صعوبة في التحرر من ثقل المقارنات، نجح آخرون في بناء مسيرات لافتة صنعت لهم أسماء مستقلة.

وفيما يلي أبرز الأمثلة على ذلك:

ثلاثي عائلة مالديني: تشيزاري وباولو ودانييل (لاغازيتا ديللو سبورت)

تشيزاري وباولو ودانييل مالديني

يعد باولو مالديني أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم؛ إذ أمضى كامل مسيرته مع ميلان وخاض أكثر من 100 مباراة دولية بقميص إيطاليا. وقد سبقه والده تشيزاري، الذي ارتدى أيضاً قميص ميلان، فيما خاض ابنه دانييل، لاعب كالياري الحالي، عدة مباريات مع المنتخب الإيطالي.

دييغو وجوليانو سيميوني

خاض دييغو سيميوني أكثر من 100 مباراة دولية مع الأرجنتين، وبرز كلاعب وسط شرس قبل أن يتحول إلى أحد أنجح المدربين مع أتلتيكو مدريد. أما ابنه جوليانو، الذي ينتمي إلى عائلة تضم أيضاً اللاعبين المحترفين جيوفاني وجيانلوكا، فقد ورث الروح القتالية ذاتها، ويشغل حالياً مركز المهاجم في أتلتيكو مدريد، كما كان ضمن تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم 2026.

جورج ويا الأب مع ابنه تيموثي في جلسة تصوير خاصة (نادي مرسيليا)

جورج وتيموثي وياه

يعتبر جورج وياه أحد أعظم اللاعبين الأفارقة على مر العصور، وهو المهاجم الليبيري الذي توج بالكرة الذهبية عام 1995. أما ابنه تيموثي، المولود في نيويورك، فقد واصل المسيرة على أعلى المستويات، ولعب مع المنتخب الأميركي منذ عام 2018، وانضم إلى أولمبيك مرسيليا الموسم الماضي قادماً من يوفنتوس.

يوهان وجوردي كرويف

لم يكن حمل اسم يوهان كرويف مهمة سهلة بالنسبة لجوردي، نجل الأسطورة الهولندية وأحد أبرز صناع اللعب في التاريخ. ورغم أنه لم يبلغ المكانة التي وصل إليها والده، فإنه صنع لنفسه مسيرة محترمة شملت فترات مع برشلونة ومانشستر يونايتد.

إرلينغ هالاند يحتفل مع والده بكأس الدوري الإنجليزي (أ.ب)

ألف-إنغ هالاند وإرلينغ هالاند

تمتع ألف-إنغ هالاند بمسيرة جيدة في إنجلترا مع نوتنغهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي، لكن ابنه إرلينغ تجاوز إنجازاته بكثير، ليصبح أحد أخطر المهاجمين في العالم.

ومنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند في 2022، قاد هالاند فريقه إلى لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 121 هدفاً في 142 مباراة.

ليليان وماركوس تورام

كان ليليان تورام أحد أعمدة منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 1998، فيما يواصل ابنه ماركوس كتابة قصته الخاصة في الملاعب الأوروبية؛ إذ تألق مع بوروسيا مونشنغلادباخ قبل انتقاله إلى إنتر ميلان، كما شارك مع فرنسا في كأس العالم 2022 و2026.

بيتر شمايكل يحتضن ابنه كاسبر (رويترز)

بيتر وكاسبر شمايكل

يصنف بيتر شمايكل بين أعظم حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد، بعدما أحرز خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مساهمته في تتويج الدنمارك ببطولة أوروبا 1992.

وسار ابنه كاسبر على النهج نفسه، فحرس مرمى منتخب الدنمارك وبلغ ذروة مسيرته مع ليستر سيتي عندما قاده إلى اللقب التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.

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الرياضة كرة القدم كريستيانو رونالدو ميلان مانشستر سيتي نادي النصر إنجلترا

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وفاة فارسة أسترالية إثر سقوطها أثناء السباق

الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)
الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)
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وفاة فارسة أسترالية إثر سقوطها أثناء السباق

الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)
الفارسة الأسترالية إيزي نيل توفيت إثر سقوطها (أ.ب)

توفيت الفارسة الأسترالية المتدربة إيزي نيل عن عمر 22 عاماً إثر سقوطها أثناء سباق أقيم في ولاية نيو ساوث ويلز الأحد.

وسقطت نيل عن ظهر حصانها مارنو خلال سباق كأس وارن شاير، ونقلت جواً إلى مستشفى دوبو.

وقالت عائلتها واتحاد سباقات الخيل في نيو ساوث ويلز في بيان مشترك الثلاثاء: «ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة عزيزتنا إيزي، وهي محاطة بأقرب أفراد عائلتها وأصدقائها».

وأضاف البيان: «عبر التبرع بالأعضاء، ستمنح إيزي الآخرين فرصة للحياة، مما سيجلب بعض العزاء لعائلتنا وسط هذه الخسارة المدمرة».

حققت نيل 88 فوزاً خلال مسيرتها.

وأُلغي السباق الأخير ضمن برنامج السباقات في وارن.

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الرياضة رياضة عالمية

ماكتوميناي يكشف خضوعه لصدمة كهربائية لقلبه قبل المونديال

لاعب وسط نابولي واسكوتلندا سكوت ماكتوميناي (إ.ب.أ)
لاعب وسط نابولي واسكوتلندا سكوت ماكتوميناي (إ.ب.أ)
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ماكتوميناي يكشف خضوعه لصدمة كهربائية لقلبه قبل المونديال

لاعب وسط نابولي واسكوتلندا سكوت ماكتوميناي (إ.ب.أ)
لاعب وسط نابولي واسكوتلندا سكوت ماكتوميناي (إ.ب.أ)

كشف لاعب وسط اسكوتلندا، سكوت ماكتوميناي، عن أنه خضع لصدمة كهربائية للقلب قبل يومين فقط من خوض منتخب بلاده مباراته الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام هايتي.

وكان قد أُعلن أن ماكتوميناي غاب عن التدريبات التي سبقت الفوز على هايتي 1 - 0 في ماساتشوستس؛ بسبب معاناته من مشكلة في المعدة.

لكن اللاعب، البالغ 29 عاماً، قال خلال مؤتمر صحافي في غلاسغو الثلاثاء: «اضطررت إلى الذهاب للخضوع لصدمة كهربائية لقلبي قبل يومين من مباراة هايتي».

وشارك ماكتوميناي في المباريات الثلاث لمنتخب اسكوتلندا في كأس العالم، لكنه لم يكن في أفضل مستوياته، إذ خرج الفريق من دور المجموعات بعد الخسارة أمام المغرب والبرازيل.

وأضاف: «كنت جاهزاً بنسبة 100 في المائة، لكن عندما تكون مستلقياً على سرير في المستشفى قبل يومين من المباراة الأولى في كأس العالم وعلى وشك أن تخضع للتخدير، فذلك ليس مثالياً، أليس كذلك؟».

وتابع: «كنت قد استعددت بشكل ممتاز، وكنت في حالة بدنية رائعة، ثم يحدث أمر كهذا فتسأل نفسك: كيف يمكن أن يحدث هذا لي؟».

وأردف لاعب نابولي الإيطالي: «هذا ليس عذراً على الإطلاق، لكنه أمر يجب أن تنظر إليه لاحقاً وتقول: حسناً، إنه جزء من المسيرة».

وعاد ماكتوميناي إلى الملاعب مع نابولي في بداية هذا الموسم، لكن بعد مشاركته في أول مباراتين للفريق في الدوري الإيطالي، غاب طوال سبتمبر (أيلول) بعدما خضع لعملية جراحية.

وخضع ماكتوميناي لعملية استئصال بالقسطرة القلبية في مانشستر لعلاج اضطراب طفيف وغير خطير في نظم القلب.

أدى ذلك إلى غياب ماكتوميناي عن أول 4 مباريات لمنتخب اسكوتلندا تحت قيادة المدرب الجديد، البلجيكي سيباستيان بوكونيولي.

لكنه عاد الآن إلى صفوف المنتخب الوطني استعداداً لمواجهتَي مقدونيا الشمالية وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية خلال الأسبوع المقبل.

قال: «أنا بخير. أشعر بتحسُّن كبير جداً مقارنة بما كنت عليه سابقاً. أعتقد أن هذا كان شيئاً لا بد من القيام به».

وأضاف: «من الواضح أن الأمر يبدو أخطر بكثير بالنسبة للناس في وسائل الإعلام وللعائلة والأصدقاء الذين تواصلوا معي بعد أن تابعوا أخباراً تتعلق بمشكلة في القلب، لكنه كان إجراء بسيطاً نسبياً، وسار بشكل ممتاز».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم الدوري الإيطالي اسكوتلندا
الرياضة رياضة عالمية

كوكوريا: مورينيو اقترح أن أضع وشماً لوجهه على جسدي!

مارك كوكوريا مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا (رويترز)
مارك كوكوريا مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا (رويترز)
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كوكوريا: مورينيو اقترح أن أضع وشماً لوجهه على جسدي!

مارك كوكوريا مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا (رويترز)
مارك كوكوريا مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا (رويترز)

يسعى جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إلى إقناع المدافع مارك كوكوريا بوضع وشم لوجهه على جسده على غرار الوشم الذي يحمله اللاعب لمدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي.

وكان كوكوريا قد وعد قبل البطولة بوشم صورة وجه دي لا فوينتي على جسده إذا توجت إسبانيا باللقب. وعاد إلى وطنه في يوليو (تموز) حاملاً ميدالية الفوز قبل أن يلتحق بمعسكر المنتخب الوطني التالي بعدما وضع الوشم الجديد.

وقال كوكوريا لمحطة «كادينا كوبي» الإذاعية الإسبانية عند سؤاله عن وشم دي لا فوينتي: «بصراحة، لا أندم على ذلك».

وأضاف: «كنت أعرف أنكم ستسألونني عن الأمر، حتى إن بعض الناس اقترحوا علي أن أضع وشماً لوجه مورينيو على جسدي».

وبعد انتقاله إلى ريال مدريد في يوليو (تموز)، أكد كوكوريا أن مدربه الجديد اقترح عليه خطوة مماثلة.

وقال: «أتذكر أن مورينيو أرسل إلي صورة لصدري وقد وُشمت عليه صورة وجهه».

كما أوفى كوكوريا بوعده بصبغ شعره باللون الأحمر بعد فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2024.

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