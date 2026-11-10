من مالديني إلى رونالدو... أبناء النجوم يواصلون كتابة التاريخ

جاء استدعاء كريستيانو رونالدو جونيور إلى منتخب البرتغال تحت 17 عاماً بعد أسبوع واحد فقط من إنهاء والده مسيرة دولية استثنائية، في تزامن لافت بين نهاية حقبة وبداية أخرى.

وشق الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو طريقه عبر فرق الفئات السنية في نادي النصر السعودي، الذي يدافع والده عن ألوانه منذ عام 2023، ما جعل اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً محط مقارنات مبكرة مع أحد أعظم لاعبي كرة القدم.

ويبلغ طول المهاجم الواعد 1.91 متر، متفوقاً بالفعل على والده من الناحية البدنية، كما يبدو أنه ورث عنه غريزة التهديف. ومع ذلك، لا يزال أمامه طريق طويل إذا أراد الاقتراب من الإرث الاستثنائي الذي خلفه رونالدو الأب.

فقد خاض النجم البرتغالي مباراته الدولية الأولى عام 2003 وهو في الثامنة عشرة من عمره، قبل أن ينهي مسيرته الدولية برصيد 146 هدفاً في 234 مباراة.

وسيأمل رونالدو جونيور في وضع بصمته الخاصة خلال تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 عاماً، عندما يواجه منتخب البرتغال منتخب أندورا الأربعاء، قبل مواجهة بلغاريا وصربيا.

وليس رونالدو الابن أول نجل لأحد أساطير اللعبة يسير على خطى والده. فبينما وجد بعض أبناء النجوم صعوبة في التحرر من ثقل المقارنات، نجح آخرون في بناء مسيرات لافتة صنعت لهم أسماء مستقلة.

وفيما يلي أبرز الأمثلة على ذلك:

ثلاثي عائلة مالديني: تشيزاري وباولو ودانييل (لاغازيتا ديللو سبورت)

تشيزاري وباولو ودانييل مالديني

يعد باولو مالديني أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم؛ إذ أمضى كامل مسيرته مع ميلان وخاض أكثر من 100 مباراة دولية بقميص إيطاليا. وقد سبقه والده تشيزاري، الذي ارتدى أيضاً قميص ميلان، فيما خاض ابنه دانييل، لاعب كالياري الحالي، عدة مباريات مع المنتخب الإيطالي.

دييغو وجوليانو سيميوني

خاض دييغو سيميوني أكثر من 100 مباراة دولية مع الأرجنتين، وبرز كلاعب وسط شرس قبل أن يتحول إلى أحد أنجح المدربين مع أتلتيكو مدريد. أما ابنه جوليانو، الذي ينتمي إلى عائلة تضم أيضاً اللاعبين المحترفين جيوفاني وجيانلوكا، فقد ورث الروح القتالية ذاتها، ويشغل حالياً مركز المهاجم في أتلتيكو مدريد، كما كان ضمن تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم 2026.

جورج ويا الأب مع ابنه تيموثي في جلسة تصوير خاصة (نادي مرسيليا)

جورج وتيموثي وياه

يعتبر جورج وياه أحد أعظم اللاعبين الأفارقة على مر العصور، وهو المهاجم الليبيري الذي توج بالكرة الذهبية عام 1995. أما ابنه تيموثي، المولود في نيويورك، فقد واصل المسيرة على أعلى المستويات، ولعب مع المنتخب الأميركي منذ عام 2018، وانضم إلى أولمبيك مرسيليا الموسم الماضي قادماً من يوفنتوس.

يوهان وجوردي كرويف

لم يكن حمل اسم يوهان كرويف مهمة سهلة بالنسبة لجوردي، نجل الأسطورة الهولندية وأحد أبرز صناع اللعب في التاريخ. ورغم أنه لم يبلغ المكانة التي وصل إليها والده، فإنه صنع لنفسه مسيرة محترمة شملت فترات مع برشلونة ومانشستر يونايتد.

إرلينغ هالاند يحتفل مع والده بكأس الدوري الإنجليزي (أ.ب)

ألف-إنغ هالاند وإرلينغ هالاند

تمتع ألف-إنغ هالاند بمسيرة جيدة في إنجلترا مع نوتنغهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي، لكن ابنه إرلينغ تجاوز إنجازاته بكثير، ليصبح أحد أخطر المهاجمين في العالم.

ومنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند في 2022، قاد هالاند فريقه إلى لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 121 هدفاً في 142 مباراة.

ليليان وماركوس تورام

كان ليليان تورام أحد أعمدة منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 1998، فيما يواصل ابنه ماركوس كتابة قصته الخاصة في الملاعب الأوروبية؛ إذ تألق مع بوروسيا مونشنغلادباخ قبل انتقاله إلى إنتر ميلان، كما شارك مع فرنسا في كأس العالم 2022 و2026.

بيتر شمايكل يحتضن ابنه كاسبر (رويترز)

بيتر وكاسبر شمايكل

يصنف بيتر شمايكل بين أعظم حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد، بعدما أحرز خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مساهمته في تتويج الدنمارك ببطولة أوروبا 1992.

وسار ابنه كاسبر على النهج نفسه، فحرس مرمى منتخب الدنمارك وبلغ ذروة مسيرته مع ليستر سيتي عندما قاده إلى اللقب التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.