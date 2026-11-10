فيغا يرفع شعار «هنا للفوز» في انتخابات «فيفا»

توّج رامون فيغا، قائد منتخب سويسرا السابق، بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مع توتنهام هوتسبير عام 1999 رغم مشاركته في المباراة النهائية وهو يعاني من كسر في الكاحل، ويعتقد أن هذه العزيمة يمكن أن تقوده إلى الفوز في حملته لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وشارك قلب الدفاع السابق (55 عاماً) في أكثر من 60 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما لعب موسماً واحداً مع كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بالإضافة إلى فترة إعارة مع سيلتيك الاسكوتلندي.
ومنذ اعتزاله في عام 2003، بنى فيغا، الذي يتحدث ست لغات، مسيرة مهنية ناجحة في مجال الأعمال، وحاول الترشح لرئاسة «فيفا» في أعوام 2015 و2019 و2023.
ولا يشك فيغا في قدرته على الإطاحة بجياني إنفانتينو في مارس (آذار) المقبل، عندما تقرر الاتحادات الأعضاء في «فيفا» البالغ عددها 211 اتحاداً من سيقود كرة القدم العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويقول إن مزيجاً من خبرته كلاعب، وحنكته التجارية، ونزاهته يجعله الشخص الأقدر على الجمع بين المشجعين والإداريين واللاعبين.
وللترشح للانتخابات، يتعين على فيغا الحصول على دعم ما لا يقل عن خمسة اتحادات وطنية قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى إثبات أنه عمل مؤخراً في أحد المناصب المرتبطة بكرة القدم.
ورغم أنه لن يكشف عن هوية من يدعمه، يقول فيغا إنه يحظى بدعم من جميع القارات، لأسباب ليس أقلها أنه أنفق مبلغاً كبيراً من أمواله الخاصة خلال العقد الماضي في زيارة أكثر من 140 دولة لحشد الدعم.
وقال فيغا لـ«رويترز» عبر تطبيق «زووم» من دبي: «حسناً، أنا لاعب كرة قدم، وإذا ذهبت كلاعب إلى نهائي كأس وأنا أفكر أنني سأخسر، فمن الأفضل أن أعتزل اللعب قبل أن أذهب إلى استاد ويمبلي».
وأضاف: «الانتخابات تعتمد على الفلسفة نفسها. أنا هنا للفوز. عليك التحلي بالشجاعة والتصميم».
وتابع: «إذا نظرت إلى تجربتي الشخصية كلاعب محترف، فعندما فزت بكأس الرابطة، لعبت بكاحل مكسور لمدة 90 دقيقة، وهذا يوضح لك الإجابة عما إذا كنت أريد الفوز أم لا».
وأكمل: «سأبذل قصارى جهدي لضمان الفوز من أجل مصلحة اللعبة. لا يهمني أمري الشخصي. أنا أدافع عن لعبة الجماهير».
وفي وقت سابق من هذا العام، كان من المتوقع على نطاق واسع في أوساط كرة القدم أن يترشح إنفانتينو دون منافسة في الرباط في مارس المقبل، لكن كل ذلك تغير عندما ظهرت تفاصيل مخطط «فيفا فورورد إنتربرايز» الخاص به في يوليو (تموز)، بعد فترة وجيزة من انتهاء كأس العالم.
واقترح إنفانتينو بيع حصة في بطولات «فيفا»، بما في ذلك كأس العالم، وهي خطة أثارت غضب المسؤولين عن إدارة كرة القدم في أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا والأميركتين وآسيا.
ويقول فيغا إنه لا يحمل أي ضغينة شخصية تجاه إنفانتينو (56 عاماً)، لكنه يرى أن مواطنه السويسري أصبح حاكماً مستبداً تحركه أنانيته.
وأضاف: «لنكن صادقين، إن بيع كأس العالم دون علم مجلس «فيفا» وعائلة «فيفا» بأكملها، هو خيانة كاملة».
وتابع: «هذا غير مقبول أخلاقياً ويتعارض مع المبادئ. ولو كان لديه (إنفانتينو) الشجاعة، لوقف أمام 200 كاميرا، ورفع يديه وقال: (نعم، لقد أخطأت، وأنا أستقيل)».
وأقر إنفانتينو بارتكاب أخطاء في الطريقة التي أبلغ بها عن خطة «فيفا فورورد إنتربرايز»، وأشار إلى أنه سيكون منفتحاً على إجراء مراجعة مستقلة لنظام الحوكمة في «فيفا».
وكان فيغا أول من برز كمنافس محتمل عندما أعلن ترشحه قبل شهر، في حين أن رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم السابق كوزو تاشيما هو المرشح الوحيد الآخر الذي أعلن ترشحه منذ ذلك الحين.
وقال فيغا عن الاستقبال الذي لقيه خلال جولته حول العالم: «حظيت بردود فعل إيجابية للغاية».
وأضاف: «تاريخياً، لم يسبق أن تولى لاعب رئاسة (فيفا). كنت مشجعاً، ودخلت كرة القدم لاعباً، والآن أصبحت مشجعاً مرة أخرى. أتفهم الآخرين وأتعاطف معهم، ولهذا فأنا مستعد لخدمة اللعبة وتوحيد الجميع».
لا يزال إنفانتينو المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية رابعة في منصبه بعد أن عزز دعمه في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن مصادر مطلعة تقول إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يبحث عن منافس آخر قبل حلول الموعد النهائي.