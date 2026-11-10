«دورة ستوكهولم»: ميكلسن يواصل التقدم إلى «ربع النهائي»

اعتزل ليونيل ميسي - نجم الأرجنتين والمنافس القديم لكريستيانو رونالدو- اللعب الدولي مع منتخب بلاده قبل أقل من شهر، وسط احتفاء وطني كبير به. أما أسطورة البرتغال، فقد سلك طريقاً مختلفاً تماماً؛ وهو أمر كان متوقعاً بالفعل. أعلن رونالدو، اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت 23 عاماً، وجاء هذا القرار في أعقاب خلاف مع المدير الفني خورخي خيسوس، أدى إلى فرض عقوبة على رونالدو بالإيقاف لمدة 30 يوماً (قضاها بالفعل) وغرامة مالية قدرها 255 يورو.

كانت هذه العقوبة رداً على مغادرة المهاجم البرتغالي معسكر تدريب المنتخب دون إذن. فقد أبقاه خيسوس على مقاعد البدلاء في إحدى المباريات، وأشار إلى أنه لا ينوي إشراكه أساسياً في المباراة التالية، فما كان من رونالدو إلا أن غادر عائداً إلى منزله. وكان ظهوره الأخير في 24 سبتمبر (أيلول) ضد ويلز، ليختتم مسيرته الدولية برصيد 146 هدفاً في 234 مباراة.

انتشرت في البرتغال رسائل تعبِّر عن امتنان كبير لكل ما قدمه، واصفة رونالدو بالسفير العالمي ومصدر إلهام للملايين. ومع ذلك، فإن الطريقة التي انتهت بها مسيرته الدولية تترك في النفس شعوراً بالمرارة. فهل كان سيُستدعَى ضمن القائمة القادمة؟ ربما؛ فقد صرح خيسوس بأن الباب لا يزال مفتوحاً، وأن القرار يعود لرونالدو. ولكن الواضح هو أنه لم يعد لاعباً يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية، وهو أمر لطالما وجد كريستيانو صعوبة في تقبله، حسب غيليم بالاغ على موقع «بي بي سي».

كان رونالدو واجهة البرتغال الجديدة طوال عقدين من الزمن (أ.ب)

هل يمكن اعتبار ما حدث مجرد «نوبة غضب» أخرى؟ ربما نعم؛ فقد تصرف بالطريقة المعتادة التي يتبعها كلما شكك مدير فني ما في أحقيته بمكانه في التشكيلة الأساسية. ولكن هذا الوصف يغفل حقيقة أنه أظهر قدرة كبيرة على التكيف والتطور على مر السنين. لقد تكرر هذا النمط مع معظم المديرين الفنيين الذين تولوا قيادة المنتخب البرتغالي؛ فقد شهدت مسيرته صدامات؛ لكنها تضمنت أيضاً لحظات من الانسجام الكبير مع المديرين الفنيين والزملاء، وهو ما يساعد في تفسير هذه النهاية.

عندما انضم رونالدو -وهو لا يزال شاباً- إلى صفوف المنتخب البرتغالي، وصل إلى المعسكر مرتدياً قبعة «بيسبول» بالمقلوب، ونظارات شمسية ضخمة، وسماعات أذن تصدر صوتاً عالياً يمكن سماعه من مسافة بعيدة. ووصل الأمر لدرجة أنه كان يرفض خلع قبعته أثناء تناول الطعام برفقة لاعبين مخضرمين، مثل لويس فيغو وروي كوستا. حينها، رأى لويس فيليبي سكولاري فيه لاعباً استثنائياً؛ لكنه كان يفتقر للنضج، وكان مهووساً باستعراض مهاراته. لقد وبَّخه علناً، ثم أخبره على انفراد بأنه إذا غيَّر من سلوكه فقد يصبح يوماً ما قائداً للمنتخب البرتغالي.

جاءت خيبة الأمل الكبرى الأولى في وقت مبكر، وعلى أرض الوطن. ففي سن التاسعة عشرة، شارك رونالدو في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2004 على ملعب «استاديو دا لوز» في لشبونة، أمام أمة كانت قد أيقنت أن الكأس قد أصبحت بالفعل في قبضتها. ولكن هدفاً وحيداً بضربة رأس من أنجيلوس خاريستياس كان كافياً ليمنح اليونان -التي لم تكن مرشحة للفوز- انتصاراً مفاجئاً. ومع إطلاق صافرة النهاية، لم يستطع رونالدو حبس دموعه، وانتشرت في كل مكان صورة ذلك الفتى وهو يبكي وحيداً على أرض الملعب.

كانت تلك طريقة مؤلمة ليدرك ثمن الوصول إلى نهائي بطولة كبرى، وتركت في داخله تعطشاً كبيراً للنجاح لم يتركه قط. في ذلك الوقت، كان القميص رقم 7 بحوزة لويس فيغو، لذا اضطر رونالدو لارتداء الرقم 17. ساعده فيغو على التأقلم، ولكنه لم يرغب في أن يجعل الأمور سهلة عليه. وعندما اعتزل فيغو اللعب دولياً عام 2006، أصبح القميص -ومعه المنتخب- ملكاً لرونالدو.

رونالدو وفرحة الفوز على إنجلترا في مونديال 2006 بعد تسديده ركلة ترجيح ناجحة بدور الثمانية (أ.ب)

وفي سبتمبر 2005، وقبيل مباراة في التصفيات في روسيا، توجه سكولاري وفيغو إلى غرفة رونالدو ليخبراه بوفاة والده. عرض عليه سكولاري العودة إلى وطنه، ولكن رونالدو اختار البقاء والمشاركة في المباراة، وطلب من زملائه التصرف بشكل طبيعي، بينما قضى بعض الوقت في غرفة تبديل الملابس وهو يؤدي حركات استعراضية بالكرة. كانت تلك طريقته في التعامل مع رحيل والده الذي كان يعاني من إدمان الكحول، وهو الرحيل الذي كان مؤلماً للغاية، رغم أنه كان متوقعاً. وفي وقت لاحق، أطلق رونالدو على سكولاري لقب «الأب»؛ فقد أصبح المنتخب الوطني بمثابة الملاذ الذي منحه التماسك النفسي.

ساءت الأمور لاحقاً مع المدير الفني كارلوس كيروش. فبعد الخروج من كأس العالم 2010 أمام إسبانيا، وحين طُلب منه تفسير الأداء الضعيف، طلب رونالدو من الصحافيين توجيه مثل هذه الأسئلة للمدير الفني. لقد تنامى تأثير رونالدو داخل معسكر المنتخب لدرجة أنه غيَّر من الروتين والعادات المتبعة، وهو ما يفسر شعور المدير الفني بأن مكانته قد تعرضت للتقويض.

يُقدم عالم الاجتماع جواو نونو كويلو أفضل رؤية لفهم نظرة البرتغاليين لرونالدو؛ إذ يرى في تحليله أن المنتخب الوطني تحول إلى تجسيد للهوية البرتغالية، وإلى تعبير عن حاجة البلاد لأن يراها العالم على الساحة الدولية. ففي ظل سنوات من الصعوبات الاقتصادية وأزمة الثقة، اكتسب المنتخب الذي نال الإعجاب في الخارج أهمية تتجاوز حدود كرة القدم. كان رونالدو محور هذه الحاجة؛ لكنه في الوقت ذاته أثار مشاعر متناقضة؛ إذ انتقد بعض البرتغاليين نزعته الفردية واعتداده بنفسه، ولم يجد الجميع أنفسهم في شخصيته. يوضح كويلو أن توجيه الانتقادات إليه أصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت؛ فقد أرادت البلاد أن تفخر به؛ لكنها كانت تشعر في الوقت ذاته بنوع من عدم الارتياح.

وذكر اللاعب الدولي السابق خورخي أندرادي أن بعض الجماهير كانت تفضل شخصيات مثل فيغو، أو أوزيبيو، أو باولو فوتري، أو روي كوستا. ومع ذلك، ظلت البرتغال فخورة بوجوده، ومع حصد الألقاب تلاشت تلك الشكوك.

وفي عام 2016، وتحت قيادة فرناندو سانتوس، طرأ تغيير على رونالدو؛ إذ تقبَّل اللعب في مركز المهاجم الصريح إلى جانب ناني، وهي المرة الأولى التي يتقبل فيها تعليمات مدير فني بهذا القدر من السلاسة. وبعد التعادل في المباراة الافتتاحية أمام آيسلندا، أخبر رونالدو زميله ناني -في حديثٍ خاص- أنه يثق في سانتوس، وبدأ لاعبو الفريق يلمسون فيه صفات القائد الحقيقي. وبعد إهداره ركلة جزاء أمام النمسا، لم يكد يغمض له جفن؛ إذ استيقظ سانتوس ليجد رونالدو مستيقظاً بالفعل. وفي المعسكر التدريبي في ماركوسي، أمسك رونالدو بمكبر صوتٍ كان بحوزة أحد المشجعين، وخاطب الجماهير قائلاً إن البرتغال لم تفز بأي شيء بعد؛ لكنه كان يستمتع بدوره القيادي. وفي المباراة النهائية في باريس، غادر أرض الملعب باكياً بسبب الإصابة. لم تكن تلك أفضل بطولة له؛ إذ عانى من مشكلة عضلية منعته من تقديم أفضل مستوياته. انتقلت شارة القيادة إلى ناني. وفي استراحة ما بين الشوطين، استجمع رونالدو قواه ليشجع زملاءه، وقبيل بدء الأشواط الإضافية -ورغم أنه كان لا يزال يعرج- أخبر إيدر أنه سيسجل هدفاً. وهذا ما فعله إيدر بالفعل.

جماهير نادي سبورتينغ ترفع لافتات تشكر فيها رونالدو على ما قدمه لبلاده بعد إعلان اعتزاله (إ.ب.أ)

لكن غريزته القديمة لم تختفِ تماماً؛ فخلال الأشواط الإضافية، وقف رونالدو في المنطقة الفنية يوجه التعليمات، حتى طلب منه الحكم الرابع العودة إلى مكانه. وقد رأى مدربون آخرون أن تصرفه هذا كان مبالغاً فيه. إن أعظم نقاط قوته -وهي رغبته الدائمة في التأثير على نتيجة أي مباراة- جعلت من الصعب عليه تقبُّل وجود حدود لقدراته.

وعندما بدأ مسيرته الدولية عام 2003، كانت البرتغال لا تزال تبحث عن أول لقب كبير لها. هناك لاعبون يتركون بصمة في حقبة زمنية معينة، وآخرون يغيرون مسار المنتخب الوطني للأبد؛ ومن الواضح أن رونالدو ينتمي إلى الفئة الثانية. في تلك الليلة من شهر يوليو (تموز) 2016، تُوجت البرتغال بلقبها الأول في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وبعد 3 سنوات، سجل رونالدو هاتريك في مرمى سويسرا ليقود بلاده إلى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الذي فازت به البرتغال. وفي عام 2025، رفع كأس دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية، في سنٍّ كان معظم اللاعبين قد اعتزلوا فيه بالفعل. لم يسجل أي لاعب أهدافاً للمنتخب الوطني أكثر منه، كما أنه الأكثر خوضاً للمباريات الدولية مع البرتغال. وبفضل تأثيره، تحولت البرتغال من مجرد فريق يضم لاعبين موهوبين إلى منتخب يدخل كل بطولة وهو يطمح للمنافسة على اللقب؛ بينما تعاقب جيل كامل من اللاعبين على غرفة خلع الملابس، كان فيها رونالدو هو من يحدد معايير الأداء.

وهنا تبرز وجهة نظر كويلو؛ فقد وجدت دولة صغيرة طريقاً لتلفت الأنظار إليها، وكان رونالدو واجهتها طوال عقدين من الزمن. وبعد عام 2016، تغيرت طبيعة التساؤلات حوله؛ فلم يعد كثيرون يتساءلون عما إذا كان «أنانياً»؛ بل أصبح السؤال: هل أصبحت البرتغال تعتمد عليه أكثر من اللازم؟

وفي كأس العالم 2018، سجل 3 أهداف في مرمى إسبانيا -بينها هدف من ركلة حرة، جاء بعد 45 محاولة فاشلة في البطولات الكبرى- ومع ذلك، خرج المنتخب من البطولة أمام أوروغواي. وبعد بطولة كأس عالم صعبة في عام 2026، أُثير كثير من الجدل حول استمراره في قيادة خط الهجوم. ففي ظل قيادة روبرتو مارتينيز، سجل رونالدو 28 هدفاً في 37 مباراة، بمعدل 0.756 هدف في المباراة الواحدة، وهو تحسن مقارنة بمعدل 0.624 الذي حققه تحت قيادة سانتوس.