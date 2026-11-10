الهولندي دي يونغ يوضح حقيقة دوره الدفاعي

أكد فرينكي دي يونغ، لاعب خط وسط منتخب هولندا لكرة القدم، أن مستقبله على المدى الطويل يكمن في وسط الملعب، وليس في الخط الدفاعي.

وتطرّق نجم برشلونة الإسباني إلى تجربته المؤقتة في اللعب كظهير أيمن مع الفريق الكتالوني، معلقاً على طلبات المدربين منه بغلق الثغرات الدفاعية.

وأوضح دي يونغ مركزه المفضل بشكل قاطع عند عودته لصفوف المنتخب الهولندي. وفي تصريحات لشبكة «إي إس بي إن»، قبيل مباراتَي الفريق البرتقالي المقبلتين ببطولة دوري أمم أوروبا ضد اليونان وألمانيا، استرجع اللاعب تجربته المفاجئة مؤخراً باللعب في مركز الظهير الأيمن مع برشلونة، تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، وذلك خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أول من أمس الأحد، ببطولة الدوري الإسباني.

ورغم استعداد دي يونغ الدائم للتضحية من أجل الفريق في الحالات الطارئة، فإنه شدد على أن المهامّ الدفاعية تظل إجراء مؤقتاً بحتاً، علماً بأنه سبق لكل من فليك، والمدربين السابقين رونالد كومان وتشافي، أن اعتمدوا عليه في قلب الدفاع، خلال مباريات تطلبت تعديلات تكتيكية عاجلة.

وفي حديثه للصحافيين في مدينة «زايست»، ابتسم دي يونغ عندما سئل عما إذا كان يتوقع المشاركة في الخط الدفاعي مع المنتخب الهولندي، نافياً هذا الاحتمال بشكل قاطع.

وصرح دي يونغ: «إذا طلب مني المدرب اللعب في الدفاع، فسأقوم بذلك، لكن هذه لن تكون الحال على المدى الطويل، فالجميع يعلم أنني لاعب خط وسط».

وفي إشارة إلى مشاركته القصيرة ظهيراً أيمن، مطلع الأسبوع، أضاف دي يونغ: «جاء لي المدرب قبل استئناف اللعب وسألني: هل يمكنك، أو هل تمانع، اللعب ظهيراً أيمن لمدة 15 دقيقة؟ ثم تعود بعدها إلى خط الوسط. كان الأمر مقبولاً، الجميع يدرك تماماً أنني لاعب وسط ولستُ مدافعاً».

وأشار دي يونغ إلى أن اللعب في الخط الخلفي ليس أمراً جديداً في مسيرته، حيث سبق أن طلب منه شَغل مركز قلب الدفاع من قِبل عدة مدربين بارزين في كل من أياكس أمستردام الهولندي وبرشلونة.

وتذكّر دي يونغ قائلاً: «لقد حدث ذلك مع مدربين آخرين أيضاً، في أياكس في بعض الأحيان، وفي برشلونة كذلك، ومع كومان في ذلك الوقت، ومع تشافي في بعض المناسبات».

وتابع: «كانت تلك حالات استثنائية أو مواقف تطلبت منا السعي لتحقيق الفوز. لذا، نعم، هناك مدربون وظّفوني في هذا المركز، وأعتقد أنني قادر على القيام بالمهمة بشكل جيد».

وبعد أن تجاوز تماماً عقبات الإصابات وأحداث الصيف الدرامية، يشعر دي يونغ بالقوة والتحفز، مع تركيز كامل على قيادة دفة اللعب من مركزه المفضل في خط الوسط.

ورغم أنه لا يزال في مرحلة استعادة إيقاعه الكامل لخوض مباراة تمتد لتسعين دقيقة، فإن صانع الألعاب يبدو في حالة بدنية قوية وجاهزاً ليكون الركيزة الأساسية للمنتخب الهولندي.

وسيعتمد المنتخب الهولندي على هدوئه ومهاراته الفنية في وسط الميدان، ولا سيما في ظل الاختبارات الحاسمة التي تنتظر الفريق أمام اليونان وألمانيا.

ويتربع المنتخب الهولندي على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة القارية، متساوياً برصيد 8 نقاط مع أقرب مُلاحقيه المنتخب اليوناني.

ويستضيف المنتخب الهولندي نظيره اليوناني، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب ألمانيا، يوم الاثنين المقبل، في آخِر جولتين بالمجموعة، التي يتأهل المتصدر والوصيف بها للأدوار الإقصائية للبطولة، حيث من المقرر أن تقام في شهر مارس (آذار) المقبل.