سينر متفائل بفرصته في «أستراليا المفتوحة» لكنه لن يتعجل عودته

أعرب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، الثلاثاء، عن ثقته بأنه سيعود في الوقت المناسب للمشاركة في «بطولة أستراليا المفتوحة» العام المقبل، لكنه لن يتعجل تعافيه من إصابة الركبة التي أنهت موسمه مبكراً.

وغاب اللاعب (25 عاماً) عن المنافسات منذ فوزه بلقبه الـ5 في البطولات الـ4 الكبرى بمسيرته في «بطولة ويمبلدون» خلال يوليو (تموز) الماضي.

وقال سينر خلال مؤتمر صحافي عقده في ميلانو بصفته سفير العلامة التجارية العالمية لشركة «أليانز»: «هدفي المشاركة في (بطولة أستراليا)، وأتمنى حدوث ذلك، وربما أشارك في بعض البطولات قبلها. في الوقت الحالي، عليّ اتباع البروتوكولات دون التسرع في الأمور. لديّ ثقة كبيرة بهذه العملية، وأعمل من أجل تحقيق هذا الهدف. في البداية، كان لدينا هدف مستحيل في أذهاننا بخصوص عودتي؛ فلذلك سلكنا مساراً مختلفاً. أنا لاعب تنس ولست طبيباً؛ لذلك فإن خياري الوحيد هو الوثوق بهم. أفتقد لعب التنس. لكن في الوقت الحالي، من الضروري جداً الاعتناء بجسدي؛ لأنني أريد الاستمرار في اللعب لما بين 10 أعوام و15 عاماً أخرى».

انضم إلى سينر في هذه الفعالية دارين كاهيل، المدرب الذي انفصل عنه الأسبوع الماضي بعد 4 سنوات. وانضم السويدي ماغنوس نورمان إلى الفريق التدريبي لسينر.

وقال كاهيل: «عليك أن تطرح على نفسك كثيراً من الأسئلة لتفهم عقلية اللاعب الذي تدربه؛ هكذا تكسب ثقته. بنينا وشكلنا فريقاً رائعاً، لكن 99 في المائة مما تم تحقيقه يعود الفضل فيه إليه هو. هو الذي يذهب ويلعب. ويسهم الجميع بنسبة واحد في المائة المتبقية، وهذا ما يصنع الفارق».

وقال سينر إن كاهيل كان «أباً ثانياً» له، وإنهما سيظلان صديقين مقربين، مضيفاً أن نورمان، المصنف الثاني عالمياً سابقاً، يشترك مع المدرب الأسترالي في عدد من أوجه التشابه.