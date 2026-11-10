كاريك يقود تدريبات «مانشستر يونايتد» رغم الشكوك بشأن مستقبله

حضر مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إلى التدريبات، اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن أيامه مع الفريق تبدو معدودة، في ظل مراجعة إدارة النادي موقفه ودرس بدائل محتملة.

ويقضي مانشستر يونايتد فترة التوقف الدولي وهو في منطقة الهبوط، بعد تعادله 4-4 مع أستون فيلا، أول من أمس الأحد، ليفشل بذلك في تحقيق أي فوز آخر منذ انتصاره الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس (آب) الماضي على حساب إيبسويتش تاون.

ووفقاً لما علمته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، فإن مانشستر يونايتد، الذي يقبع حالياً في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب المسابقة العريقة، يراجع وضع كاريك في الوقت الذي يقيّم فيه النادي أوضاعه، خلال فترة التوقف هذا الشهر.

وتشير التوقعات إلى احتمال إقالة لاعب الوسط السابق، إلا أن مصادر من داخل قلعة «أولد ترافورد» أكدت، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أنه لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد.

وشُوهد كاريك وهو يقود سيارته داخل مركز تدريبات مانشستر يونايتد في كارينغتون، صباح اليوم الثلاثاء، في حين أفادت تقارير بأن جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي للنادي، وعمر برادة، الرئيس التنفيذي، يحضران اجتماعاً في موناكو.

يُذكر أن السير جيم راتكليف، أحد المُلاك المشاركين في مانشستر يونايتد، والذي تتولى شركته «إينيوس» إدارة العمليات الكروية، في إمارة موناكو حالياً، وسيكون هو من يمنح الموافقة النهائية على أي تغيير، بالتنسيق مع عائلة جليزر، المالكة للنادي.