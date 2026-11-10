بوكيتينيو مهتم بقيادة مانشستر يونايتد خلفاً لكاريك

قد تفتح أزمة مانشستر يونايتد الحالية الباب أمام عودة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أبدى مدرب المنتخب الأميركي اهتماماً بتولي المهمة في «أولد ترافورد»، حال إقالة مايكل كاريك، في خطوة ستضع إدارة النادي أمام مفاوضات مالية لا تقتصر على إنهاء عقد المدرب، بل تمتد إلى جهازه الفني أيضاً.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن عقد بوكيتينيو مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم يتضمن بنوداً تتيح لبعض الأندية التعاقد معه قبل نهاية ارتباطه، الممتد حتى كأس العالم 2030، مقابل دفع تعويض يقل قليلاً عن 10 ملايين دولار (7.44 مليون جنيه إسترليني). ويُمثل هذا البند مخرجاً تعاقدياً قد يسهل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، إذا قرر النادي المضي في محاولة استقطابه.

وكان بوكيتينيو قد وقع عقداً جديداً في أغسطس (آب) الماضي، رغم انتهاء اتفاقه السابق عقب مونديال 2026، ليواصل قيادة المنتخب الأميركي خلال السنوات الأربع المقبلة. لكن تمديد الارتباط لم ينهِ التكهنات بشأن مستقبله، خصوصاً أن المدرب الأرجنتيني تحدث عن افتقاده العمل في إنجلترا، وأبدى رغبته في العودة مستقبلاً إلى كرة القدم الأوروبية على مستوى الأندية.

وتتجاوز الحسابات المالية قيمة تحرير المدرب من عقده؛ إذ يتعين على مانشستر يونايتد دفع مبالغ إضافية للاستغناء عن أفراد جهازه الفني، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من مشروعه التدريبي. ويحرص بوكيتينيو على اصطحاب طاقمه معه في محطاته المختلفة، وفي مقدمته مساعده المقرب خيسوس بيريز، ما يعني أن أي اتفاق محتمل سيتطلب تسوية وضع المجموعة بأكملها.

ولا تبدو العلاقة بين بوكيتينيو ويونايتد وليدة التطورات الحالية؛ فقد بحث النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة، كما حظي بتأييد السير أليكس فيرغسون عندما كان مدرباً لتوتنهام. غير أن تلك المحاولات لم تتحول إلى مفاوضات جدية، بعدما بدت المطالب المالية المتوقعة من رئيس النادي اللندني السابق دانيال ليفي مرتفعة إلى حد جعل الصفقة صعبة التنفيذ.

ويملك بوكيتينيو، الذي سبق له تدريب توتنهام وتشيلسي، معرفة واسعة بأجواء الدوري الإنجليزي، وهو ما يعزز جاذبيته أمام إدارة تبحث عن مدرب قادر على التعامل مع متطلبات المسابقة. لكن استقطابه لن يكون مجرد قرار فني، بل صفقة تتطلب توفير ميزانية لتحريره من عقده الأميركي، إلى جانب ضمان انتقال أفراد جهازه المعاون.

ويأتي اسم المدرب الأرجنتيني في مقدمة الخيارات المطروحة لخلافة كاريك، في وقت بات فيه مستقبل المدرب الحالي مهدداً بعد تراجع نتائج يونايتد ووجوده في المركز الثامن عشر بالدوري الممتاز.

وبين رغبة بوكيتينيو في العودة إلى إنجلترا وارتباطه التعاقدي بالمنتخب الأميركي، تبدو فرصة مانشستر يونايتد مرتبطة بمدى استعداد النادي لتحمل تكلفة الصفقة، التي قد تتجاوز قيمة الشرط المالي المخصص لتحرير المدرب.