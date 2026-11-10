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الرياضة رياضة عالمية

بوكيتينيو مهتم بقيادة مانشستر يونايتد خلفاً لكاريك

شرط مالي يُحدد رحيله عن أميركا

ناقش النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة (رويترز)
ناقش النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة (رويترز)
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بوكيتينيو مهتم بقيادة مانشستر يونايتد خلفاً لكاريك

ناقش النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة (رويترز)
ناقش النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة (رويترز)

قد تفتح أزمة مانشستر يونايتد الحالية الباب أمام عودة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أبدى مدرب المنتخب الأميركي اهتماماً بتولي المهمة في «أولد ترافورد»، حال إقالة مايكل كاريك، في خطوة ستضع إدارة النادي أمام مفاوضات مالية لا تقتصر على إنهاء عقد المدرب، بل تمتد إلى جهازه الفني أيضاً.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن عقد بوكيتينيو مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم يتضمن بنوداً تتيح لبعض الأندية التعاقد معه قبل نهاية ارتباطه، الممتد حتى كأس العالم 2030، مقابل دفع تعويض يقل قليلاً عن 10 ملايين دولار (7.44 مليون جنيه إسترليني). ويُمثل هذا البند مخرجاً تعاقدياً قد يسهل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، إذا قرر النادي المضي في محاولة استقطابه.

وكان بوكيتينيو قد وقع عقداً جديداً في أغسطس (آب) الماضي، رغم انتهاء اتفاقه السابق عقب مونديال 2026، ليواصل قيادة المنتخب الأميركي خلال السنوات الأربع المقبلة. لكن تمديد الارتباط لم ينهِ التكهنات بشأن مستقبله، خصوصاً أن المدرب الأرجنتيني تحدث عن افتقاده العمل في إنجلترا، وأبدى رغبته في العودة مستقبلاً إلى كرة القدم الأوروبية على مستوى الأندية.

وتتجاوز الحسابات المالية قيمة تحرير المدرب من عقده؛ إذ يتعين على مانشستر يونايتد دفع مبالغ إضافية للاستغناء عن أفراد جهازه الفني، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من مشروعه التدريبي. ويحرص بوكيتينيو على اصطحاب طاقمه معه في محطاته المختلفة، وفي مقدمته مساعده المقرب خيسوس بيريز، ما يعني أن أي اتفاق محتمل سيتطلب تسوية وضع المجموعة بأكملها.

ولا تبدو العلاقة بين بوكيتينيو ويونايتد وليدة التطورات الحالية؛ فقد بحث النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة، كما حظي بتأييد السير أليكس فيرغسون عندما كان مدرباً لتوتنهام. غير أن تلك المحاولات لم تتحول إلى مفاوضات جدية، بعدما بدت المطالب المالية المتوقعة من رئيس النادي اللندني السابق دانيال ليفي مرتفعة إلى حد جعل الصفقة صعبة التنفيذ.

ويملك بوكيتينيو، الذي سبق له تدريب توتنهام وتشيلسي، معرفة واسعة بأجواء الدوري الإنجليزي، وهو ما يعزز جاذبيته أمام إدارة تبحث عن مدرب قادر على التعامل مع متطلبات المسابقة. لكن استقطابه لن يكون مجرد قرار فني، بل صفقة تتطلب توفير ميزانية لتحريره من عقده الأميركي، إلى جانب ضمان انتقال أفراد جهازه المعاون.

ويأتي اسم المدرب الأرجنتيني في مقدمة الخيارات المطروحة لخلافة كاريك، في وقت بات فيه مستقبل المدرب الحالي مهدداً بعد تراجع نتائج يونايتد ووجوده في المركز الثامن عشر بالدوري الممتاز.

وبين رغبة بوكيتينيو في العودة إلى إنجلترا وارتباطه التعاقدي بالمنتخب الأميركي، تبدو فرصة مانشستر يونايتد مرتبطة بمدى استعداد النادي لتحمل تكلفة الصفقة، التي قد تتجاوز قيمة الشرط المالي المخصص لتحرير المدرب.

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طرح تذاكر السوبر الإسباني 2027 بإسطنبول

بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)
بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)

طُرحت، الثلاثاء، تذاكر بطولة كأس السوبر الإسباني 2027، المقررة إقامتها في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (شباط) المقبل، بمشاركة أربعة أندية هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

وتنطلق منافسات البطولة الثلاثاء 2 فبراير (شباط)، بمواجهة تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد على مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي، فيما يلتقي ريال مدريد وريال سوسيداد، الأربعاء 3 فبراير، على ملعب بشكتاش، في المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية السبت 6 فبراير.

وتُقام النسخة المقبلة من البطولة في إسطنبول برعاية موسم الرياض، على أن يتأهل الفائزان من مواجهتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية لتحديد بطل كأس السوبر الإسباني 2027.

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الرياضة رياضة عالمية

كريستنسن يتخلف عن معسكر منتخب الدنمارك

أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
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كريستنسن يتخلف عن معسكر منتخب الدنمارك

أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)

عاد أندرياس كريستنسن، نجم فريق برشلونة، للملاعب، الأحد، في مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث شارك في الدقائق الـ30 الأخيرة من المباراة التي أقيمت بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت هذه المشاركة بمنزلة عودة للاعب الدنماركي بعد تعافيه من إصابة عضلية في العضلة المستقيمة للفخذ اليسرى، وهي التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر ونصف الشهر.

ورفض كريستنسن (30 عاماً) التعجل في عودته للملاعب، لا سيما بعدما عانى في المواسم الأخيرة من تكرار الإصابات التي قلصت من وقت مشاركته في المباريات؛ ما دفعه لاتخاذ قرار بعدم الانضمام لتشكيلة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهو قرار لم يكن يرغب في اتخاذه، وفقاً لما ذكره مدرب المنتخب الدنماركي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «تيبس بلادت» الدنماركية خلال الساعات الماضية، قال برايان ريمر، المدير الفني لمنتخب الدنمارك: «لقد أدرك كريستنسن أنه ليس جاهزاً، واضطر للاعتذار عن عدم الانضمام. ونظراً لحالته البدنية الراهنة، فهو لا يشعر بأنه مستعد لخوض مباريات دولية».

وأكد ريمر أن القرار كان نابعاً من كريستنسن وحده، مشيراً إلى أن اللاعب اتخذه بقلب مثقل بالحزن، وأوضح المدرب قائلاً: «إنه يحب المنتخب الدنماركي كثيراً. عندما تحدثت معه هاتفياً، مساء أمس، كان صوته يوحي بأنه على وشك البكاء، فهو يشعر بإحباط شديد وانزعاج كبير بسبب هذا الوضع».

ورغم أن القرار جاء من مدافع الفريق الكاتالوني فإن ريمر يتفهمه تماماً، فهو يرى ضرورة عودة كريستنسن تدريجياً للحفاظ على سلامته البدنية.

وقال ريمر في هذا الصدد: «حتى لو كان بإمكانه الجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة لمدة 5 دقائق، فإنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصبح قادراً على خوض مباراة كاملة مدتها 90 دقيقة والمنافسة على أعلى المستويات».

ولا يزال ريمر يأمل في الاستعانة بخدمات كريستنسن في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن سجله الطويل مع الإصابات لا يعني إغلاق الباب أمامه، حيث أوضح: «نحن حريصون للغاية على أن يكون جاهزاً بحلول شهر مارس (آذار) المقبل».

وكان كريستنسن قد وقّع عقداً جديداً يمتد عامين قبل بضعة أشهر فقط مع برشلونة، لكنه غاب بالفعل عن 7 مباريات، هذا الموسم، بسبب الإصابات.

أما الموسم الماضي، فقد كان أكثر قسوة عليه، حيث غاب كريستنسن عن 36 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وذلك بسبب سلسلة من الإصابات والمشكلات البدنية، من بينها تمزق في الرباط الصليبي للركبة.

أما بالنظر إلى موسم 2024 - 2025، فيبدو الوضع أكثر قتامة؛ إذ تسببت مشكلات في وتر العرقوب (وتر أخيل) وإصابة عضلية مزمنة في غياب اللاعب عن 50 لقاءً.

ويلتقي المنتخب الدنماركي مع مضيّفه منتخب البرتغال، السبت المقبل، قبل أن يستضيف منتخب النرويج، الثلاثاء المقبل، في الجولتين الأخيرتين بالمجموعة الرابعة في المستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويوجد منتخب الدنمارك في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتربع المنتخب البرتغالي على القمة برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ليضمن تأهله مبكراً للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تقام في شهر مارس (آذار) المقبل، في حين يحتل منتخبا ويلز والنرويج المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط.

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الرياضة رياضة عالمية

مخاوف عائلية تهدد صفقة جي جي غابرييل لريال مدريد

جي جي غابرييل موهبة فريق مانشستر يونايتد (نادي مان يونايتد)
جي جي غابرييل موهبة فريق مانشستر يونايتد (نادي مان يونايتد)
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مخاوف عائلية تهدد صفقة جي جي غابرييل لريال مدريد

جي جي غابرييل موهبة فريق مانشستر يونايتد (نادي مان يونايتد)
جي جي غابرييل موهبة فريق مانشستر يونايتد (نادي مان يونايتد)

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع جي جي غابرييل، موهبة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الشابة، حسبما أفاد تقرير إخباري، الثلاثاء.

ولم تخل المفاوضات من بعض المخاوف داخل النادي الإسباني، حيث أبدى مسؤولون تحفظاتهم بشأن الدائرة العائلية للاعب (16 عاماً) وطريقة إدارة مسيرته الكروية الاحترافية.

وكشف الصحافي صامويل لوكهيرست، في تقرير لصحيفة «ذا صن» البريطانية، أن بعض الشخصيات في ريال مدريد تنظر بقلق لنفوذ جو أوكيروويل، والد اللاعب الصاعد، واصفين إياه بأنه شخصية تفرض مطالب مرتفعة للغاية فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بمستقبل نجله.

ووفقاً للصحيفة، دخل والد غابرييل في نزاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المسار الرياضي لابنه، حيث لم يمر هذا السلوك دون ملاحظة في ملعب «سانتياغو برنابيو»، وقد فوجئ المسؤولون أيضاً بالتصريحات الطموحة التي أدلى بها اللاعب الإنجليزي نفسه.

وصرّح غابرييل علناً بأن حلمه الأكبر هو الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهو تصريح أثار استغراباً داخل ريال مدريد، لا سيما في ظل الاهتمام الإعلامي المكثف الذي يحيط بالفعل بلاعب لم يتجاوز عامه السادس عشر.

من جانبه، بذل مانشستر يونايتد قصارى جهده لإقناع غابرييل بالبقاء في قلعة «أولد ترافورد»، حيث عرض النادي الإنجليزي على عائلة اللاعب تخصيص مقصورة خاصة لهم في الملعب الجديد الذي يخطط النادي لبنائه، بالإضافة إلى منحه القميص رقم 77، وذلك ضمن خطة لتسويقه كعلامة تجارية شخصية.

كما وعد النادي الإنجليزي العريق بإدراج غابرييل ضمن قائمة الفريق لمواجهة برايتون، لكن اللاعب أبلغ النادي برغبته في الرحيل قبل خوض تلك المباراة.

ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة بدفع تعويض لمانشستر يونايتد لا يتجاوز 350 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ زهيد للغاية مقابل لاعب يصنف ضمن أكثر المواهب الواعدة في جيله.

وفي غضون ذلك، يواصل ريال مدريد مساعيه لإتمام الصفقة، في انتظار استكمال بعض الإجراءات المتبقية، في حين يدرس مانشستر يونايتد إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بشأن رحيل اللاعب.

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