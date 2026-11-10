السماح للأطفال وعدد من المشجعين بحضور مباراة صربيا وألمانيا في المدرجات

سيُسمح للأطفال دون سن 15 عاماً، برفقة معلمين ومدربي كرة قدم، بحضور مباراة «دوري الأمم الأوروبية» بين منتخبَي صربيا وألمانيا يوم الجمعة المقبل.

وكان من المفترض أن تقام المباراة دون جماهير، بعد فرض عقوبة على صربيا بسبب سلوك جماهيرها الذي اتسم بالعنصرية والتمييز، ولكن مع ذلك، فإن نظام «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» يتضمن بنداً يسمح بحضور مجموعة منتقاة من الضيوف.

وصرح متحدث باسم «الاتحاد الصربي لكرة القدم» لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)»، الثلاثاء، قائلاً: «نتوقع حضور نحو 5 آلاف ضيف».

يذكر أن سعة الملعب تبلغ في المعتاد نحو 55 ألف متفرج.

من جانبه، حصل «الاتحاد الألماني لكرة القدم» على تصريح لتوزيع 50 تذكرة، منحها «مشجعين أوفياء» وفق نظام يعتمد على النقاط.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الـ3 في ترتيب المجموعة الثانية بالمستوى الأول للمسابقة القارية، بعد أن حقق انتصاراً وحيداً في مبارياته الـ4 الأولى التي خاضها حتى الآن تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.

وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الهولندي، وخسر على ملعبه أمام منتخب اليونان، فيما تغلب على صربيا، بينما انتهت مواجهته خارج قواعده أمام اليونان بالتعادل دون أهداف.