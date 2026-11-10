كومباني يعود إلى مقر «بايرن ميونيخ» للمرة الأولى منذ تعرضه لوعكة صحية

عاد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الثلاثاء، إلى مقر النادي، للمرة الأولى منذ تعرضه لوعكة صحية.
ذكرت مجلة «كيكر شبورتس» أن كومباني كانت لديه مواعيد مع أطباء، في حين لم يصدر النادي البافاري أي بيان رسمي بشأن عودته.
وتعرَّض كومباني للإغماء، خلال تدريب الفريق، قبل أكثر من أسبوعين، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث عانى أعراضاً ناجمة عن تهيج الأغشية السحائية، وتولَّى مساعده آرون دانكس قيادة الفريق في 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل مرة واحدة.
وقال أولي هونيس، الرئيس الفخري لـ«بايرن»، أول من أمس، الأحد، إن كومباني من المتوقع أن يعود لقيادة الفريق، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.