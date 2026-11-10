«دوري الأمم الأوروبية»: جيمس هيل في تشكيلة إنجلترا للمرة الأولى

استُدعي مدافع بورنموث، جيمس هيل، إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي، للمرة الأولى، من أجل المباراتين ضد كرواتيا وإسبانيا، بطلة العالم في الجولتين الأخيرتين من منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ولجأ المدرب الألماني توماس توخيل إلى هيل، بعد تأكد غياب قلبَي الدفاع مارك غيهي وإزري كونسا عن مواجهة كرواتيا المقررة الخميس على ملعب ويمبلي، حيث يحتاج «الأسود الثلاثة» إلى تجنب الخسارة بفارق 8 أهداف أو أكثر، كي يلحقوا إسبانيا إلى ربع النهائي (فازوا ذهاباً على كرواتيا 7-0).

وانسحب غيهي من المعسكر بسبب إصابة تعرَّض لها خلال خسارة مانشستر سيتي أمام نوتنغهام فوريست، السبت، في الدوري الإنجليزي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي، الاثنين، استدعاء مدافع نيوكاسل دان بيرن؛ لأن مدافع آرسنال كونسا لن يكون جاهزاً لمواجهة كرواتيا على ملعب ويمبلي؛ كونه يواصل برنامجاً خاصاً للتعافي واستعادة الجاهزية البدنية.

ومن المتوقع أن يصبح كونسا جاهزاً للمباراة المقررة الأحد أمام إسبانيا في مدريد.

وبعدما كان مغموراً إلى حد كبير، حقق هيل صعوداً سريعاً، هذا الموسم، وشارك في 15 مباراة مع بورنموث، ما لفت أنظار توخيل.

وسينافس هيل على مكان في قلب الدفاع الإنجليزي مع دان بيرن وجاريل كوانساه وجاراد برانثوايت.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: «تلقّى مدافع بورنموث جيمس هيل أول استدعاء له إلى المنتخب الإنجليزي»، مضيفاً: «انضم اللاعب، البالغ 24 عاماً الذي سبق له تمثيل إنجلترا على مستوييْ تحت 20 عاماً وتحت 21 عاماً، إلى المنتخب قبل المواجهتين المرتقبتين في دوري الأمم الأوروبية».

وتابع: «في المقابل، لن يكون إزري كونسا متاحاً لمواجهة كرواتيا على ملعب ويمبلي، الخميس، إذ يواصل تطبيق برنامجه (التأهيلي) الخاص، لكنه سيعود إلى التدريبات الجماعية الكاملة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل الرحلة إلى إسبانيا، الأحد».